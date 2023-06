Long An mời tìm nhà đầu tư 2 dự án bất động sản có tổng mức đầu tư trên 10.000 tỷ đồng

Tỉnh Long An mời gọi nhà đầu tư quan tâm đăng ký thực hiện nhiều dự án khu dân cư quy mô lớn. Ảnh Phạm Ngân

Cụ thể, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An đang kêu gọi nhà đầu tư quan tâm đăng ký thực hiện Dự án Khu đô thị tại Phường 4 và Phường 6, TP. Tân An.

Theo đó, hạn cuối nộp hồ sơ là trước 17 giờ ngày 27/6/2023. Dự án có tổng chi phí thực hiện hơn 7.118 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư hơn 1.000 tỷ đồng; tổng diện tích sử dụng đất trên 1.372.000 m2 (137,2ha); quy mô dân số khoảng 17.225 người.

Về cơ cấu sản phẩm, Dự án có tổng số 2.482 lô đất ở thấp tầng, trong đó, 195 lô nhà ở biệt thự, 2.287 lô nhà ở phố thương mại. Dự án cũng dành hơn 86.100m2 (8,6ha) để phát triển nhà ở xã hội; nhà đầu tư sẽ bàn giao quỹ đất phát triển nhà ở xã hội cho Nhà nước để xúc tiến, mời gọi đầu tư xây dựng theo quy định.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm (tính từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất). Theo kế hoạch, dự án sẽ khởi công xây dựng vào quý II/2025, quyết toán dự án, bảo hành, bàn giao hạ tầng kỹ thuật cho nhà nước trong quý III/2030 và đưa vào kinh doanh khai thác trong quý IV/2030.

Dự án thứ hai được Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo tìm nhà đầu tư quan tâm là Dự án khu dân cư Thanh Phú - Tân Bửu tại huyện Bến Lức. Dự án này có quy mô diện tích 143,7 ha, quy mô dân số hơn 25.000 người, tổng vốn đầu tư dự kiến là 3.287 tỷ đồng. Dự án dự kiến đi vào hoạt động vào quý IV/2028.

Về cơ cấu sản phẩm nhà ở, gồm có: 240 căn nhà ở liền kề,170 căn nhà ở liên kế kết hợp thương mại, 244 căn biệt thự và 11.703, 37 m2 đất nền được đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng đối với khu vực quy hoạch tái định cư, bàn giao cho địa phương quản lý, bố trí tái định cư cho người dân.

Ngoài ra, chủ đầu tư dự án có trách nhiệm bố trí 20% quỹ đất của dự án (tương đương trên 11.700m2) để xây dựng nhà ở xã hội để bán, cho thuê mua, cho các đối tượng đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Bên cạnh việc tìm nhà đầu tư cho các dự án mới, UBND huyện Bến Lức, tỉnh Long An cũng vừa thông báo thu hồi 7 dự án với tổng quy mô gần 180 ha để tìm nhà đầu tư mới.

7 dự án bị UBND tỉnh Long An chấm dứt hoạt động do chưa bảo đảm các thủ tục gồm: Dự án khu dân cư Ba Làng - Bình Chánh; Dự án khu nhà vườn Mỹ Yên Garden; Dự án khu dân cư thương mại Phú Mỹ; Dự án khu dân cư Vàm Cỏ Đông; Dự án Khu dân cư Hạnh Phúc (The Happy House) Và 2 Dự án khu dân cư nông thôn ở xã Tân Bửu và Mỹ Yên.

Ngoài 7 dự án nêu trên, tính đến cuối tháng 5, tỉnh Long An đã ra quyết định thu hồi 35 dự án. Trong đó, 27 dự án có quy mô khoảng 205 ha, 8 dự án thuê nhà xưởng hoặc đất có tổng quy mô 7,2 ha.