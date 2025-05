Long An thu hút 704 dự án từ Trung Quốc

Nhận lời mời của Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân tỉnh Liêu Ninh - Trung Quốc, đoàn đại biểu hữu nghị tỉnh Long An do ông Mai Văn Nhiều - Phó Chủ tịch phụ trách HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Trung tỉnh Long An - làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc và tham dự lễ ký kết hợp tác hữu nghị giữa 2 địa phương.

Lễ ký kết hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Long An và tỉnh Liêu Ninh

Trong khuôn khổ buổi làm việc, lãnh đạo 2 địa phương đã chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ về tăng cường giao lưu hữu nghị và hợp tác giữa Hiệp hội Đối ngoại nhân dân hữu hảo tỉnh Liêu Ninh và Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Long An.

Theo Sở Tài chính tỉnh Long An, Trung Quốc hiện là quốc gia đứng đầu về số dự án và thứ 2 về tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Long An với 704 dự án, tổng vốn hơn 3,1 tỉ USD.