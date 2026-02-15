Long Châu chân thành gửi trao Tết ấm, Tết khỏe mạnh đến bà con mọi miền

Tết với người Việt là mùa của sum vầy, của những bữa cơm quây quần và những lời chúc năm mới chan chứa yêu thương. Thế nhưng ở đâu đó, vẫn còn những người công nhân chật vật xoay xở, chắt chiu từng đồng chỉ mong đủ cho chuyến xe cuối năm về quê; những bệnh nhân lặng lẽ đón giao thừa ở bệnh viện; những gia đình vùng cao vượt suối băng rừng tìm đến một điểm khám bệnh cách nhà chục cây số… Với họ, Tết thật đẹp nhưng thật xa vì còn đó những nỗi lo về cơm áo gạo tiền, gánh nặng chi phí thuốc men và những trăn trở về sức khỏe chưa thể gác lại.

Long Châu cùng Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức "Chuyến xe yêu thương" hỗ trợ đưa các bệnh nhân về quê đón Tết.

Mùa xuân năm nay, hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu tiếp tục góp một phần nhỏ bé nhưng bền bỉ để gieo những hạt mầm hy vọng, nhân thêm niềm vui sum vầy cho mọi nhà. Bởi với Long Châu, bất cứ ai - dù mạnh khỏe hay đang kiên cường chiến đấu với bệnh tật, dù ở thành thị hay miền quê cũng xứng đáng đón một mùa Tết đủ đầy, hạnh phúc, khỏe mạnh và đoàn viên.

Long Châu đồng hành xuyên suốt, hướng đến thu hẹp khoảng cách chăm sóc y tế trong cộng đồng.

Thông qua chuỗi hoạt động thiện nguyện trải dài từ Bắc vào Nam, Long Châu mong muốn góp phần chăm lo y tế kịp thời cho hàng nghìn người dân trong dịp cận Tết, qua đó thắt chặt cam kết kiên tâm phụng sự cộng đồng, vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn.

Xây Tết ấm, Tết khỏe mạnh cho người lao động và bà con vùng cao

Mở đầu cho hành trình ý nghĩa là chương trình "Xây Tết 2026" do Báo Nhân Dân tổ chức, hướng đến chăm lo bền vững cho đời sống đội ngũ công nhân, người lao động. Đồng hành cùng chương trình, Long Châu đã trao tặng 1.000 phần quà thiết thực và nhiều gói khám sức khỏe miễn phí. Những món quà đặc biệt mang theo lời tri ân sâu sắc, lời chúc sức khoẻ, bình an được đội ngũ Long Châu chân thành gửi gắm.

Chương trình Xây Tết 2026 tri ân sự cống hiến thầm lặng của đội ngũ công nhân.

Rời công trường nhộn nhịp, những chuyến xe sẻ chia chở "Xuân ấm áp, Tết yêu thương" hướng về vùng cao Tây Bắc ở Tà Xùa (Sơn La) - xã vùng sâu, vùng xa với địa hình đồi núi hiểm trở, việc tiếp cận y tế hiện đại còn nhiều hạn chế. Tại đây, đội ngũ Long Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương và cơ sở y tế tổ chức chuỗi hoạt động tầm soát, khám tổng quát, tư vấn cách phòng bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho hàng trăm bà con. Thông qua chương trình, đơn vị kỳ vọng mang đến sự chăm sóc kịp thời bằng cách tiếp cận khoa học và nhân văn, hướng đến bình đẳng hóa cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân ở mọi vùng miền và lứa tuổi.

Đội ngũ y tế Long Châu tận tâm khám, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho người dân.

Những chuyến xe yêu thương chở niềm vui sum vầy

Vào sáng sớm ngày 11/2 (nhằm 24 tháng Chạp), Long Châu chung tay cùng Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức các chuyến xe miễn phí cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, khởi hành từ bệnh viện đi các tỉnh thành: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi về quê đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Chương trình hỗ trợ những bệnh nhân nặng, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.

Những món quà sức khỏe gửi gắm lời chúc chân thành từ đội ngũ Long Châu đến bà con.

Theo đó, "Chuyến xe yêu thương" diễn ra theo 3 đợt, từ ngày 11/2 - 13/2, với 8 chuyến xe đưa gần 400 bệnh nhân và người nhà. Đặc biệt, không chỉ hỗ trợ phương tiện về quê miễn phí, các đơn vị còn tận tay gửi trao những phần quà thiết thực đến bà con. Mong rằng sẽ có thêm nhiều nụ cười và niềm hy vọng sau những ngày điều trị vất vả.

Các bệnh nhân đang chữa trị tại Bệnh viện Trung ương Huế háo hức trên hành trình sum vầy cùng gia đình.

Tôn vinh tinh thần sống khỏe không giới hạn

Khát vọng lan toả những giá trị tích cực của Long Châu còn được thể hiện qua những sân chơi giàu ý nghĩa nhân văn. Đồng hành cùng giải Paralympic Pickleball, Long Châu góp phần mang đến một không gian thể thao gắn kết các vận động viên khuyết tật, cổ vũ thông điệp về ý chí bền bỉ và nghị lực vươn lên.

Long Châu mong muốn góp phần kiến tạo môi trường thi đấu bình đẳng, thân thiện và giàu tính nhân văn. (Ảnh: LN)

Nhiều vận động viên tham dự giải chỉ mới được chơi vài lần, sử dụng xe lăn cũ kỹ, thường dùng để đi lại chứ không chuyên cho các chuyển động nhanh đặc thù trong thi đấu. Nhưng vượt qua những bất tiện đó, họ đã tận hưởng từng trận đấu với sự hào hứng, nụ cười thường trực trên môi. Những phần quà thiết thực được trao đi thay lời cổ vũ để các vận động viên tiếp tục hành trình sống khỏe, sống tích cực.

Tiếp tục hành trình phụng sự cộng đồng

Nối dài nhịp cầu yêu thương, Long Châu tiếp tục cùng chính quyền các địa phương, các cơ quan, đơn vị y tế triển khai hàng loạt hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ bà con có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước.

Long Châu chung tay tổ chức "Xuân tình nguyện - Tết thắm tình quân dân", thăm khám và phát thuốc tại xã Mường Giôn, tỉnh Sơn La.

Long Châu và bệnh viện Ung bướu TP.HCM tổ chức bữa cơm tất niên cho các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện.

Theo đó, hệ thống đã đồng hành Bệnh viện Đại học Y Dược Huế trao quà cho các bệnh nhân phải ở lại điều trị, chưa thể trở về quê ăn Tết; cùng báo Sức khỏe Đời sống trong chương trình "Tết ấm vùng cao 2026", thăm khám và phát thuốc, tặng quà sức khỏe cho bà con vùng núi xã Yên Hòa (Nghệ An); phối hợp đoàn công tác Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai tặng quà và hỗ trợ bà con dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh khó khăn; chung tay bệnh viện Ung bướu TP.HCM tổ chức bữa cơm tất niên cho các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện; cùng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Sơn La tại chương trình "Xuân tình nguyện - Tết thắm tình quân dân", thăm khám và phát thuốc tại xã Mường Giôn (Sơn La); phối hợp Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM khám và phát thuốc miễn phí cho người dân xã Thuận Lợi (Đồng Nai)… Những món quà gửi gắm sự quan tâm chân thành từ đội ngũ Long Châu và cộng đồng, giúp bà con thêm phần phấn khởi trong những ngày năm mới.

Thời gian tới Long Châu sẽ tiếp tục đồng hành trong các chương trình vì cộng đồng, chăm lo sức khỏe người dân mọi vùng miền.

Trong thời gian tới đơn vị tiếp tục hành trình đóng góp tích cực cho cộng đồng, chăm lo đời sống người dân, người có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước. Lấy sự chân thành, trách nhiệm làm nền tảng, lấy con người làm trung tâm cho mọi hoạt động, Long Châu đã và đang nỗ lực từng ngày phát huy vai trò "điểm tựa sức khỏe" vững vàng của hơn 33 triệu người Việt, góp phần kiến tạo nền tảng sống khỏe bền vững hưởng ứng tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ.