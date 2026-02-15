Mẫu nail chơi Tết gây chấn động: Cô gái làm bộ móng bằng vàng giá 100 triệu khiến dân mạng đòi đến quét vụn móng tay

Vào dịp Tết Nguyên đán năm 2026, thông tin về một người phụ nữ tại Trung Quốc đặt làm bộ móng tay giả bằng 20 gram vàng ròng đã gây xôn xao cộng đồng mạng. Bộ móng được cư dân mạng ví như bộ giáp vàng trên đầu ngón tay này có chi phí nguyên liệu vàng thô đã vượt quá 30,000 nhân dân tệ (khoảng 105 triệu VNĐ), khơi mào cho những cuộc thảo luận sôi nổi về tiêu dùng xa xỉ và giá trị cảm xúc.

Theo tờ Xiaoxiang Morning Herald đưa tin, một cư dân mạng gần đây đã chia sẻ bộ móng tay đón Tết làm từ 20 gram vàng ròng và xác nhận với truyền thông rằng chất liệu này là vàng thật 100%, đồng thời thẳng thắn chia sẻ rằng Tết là dịp để tự thưởng cho bản thân. Tính theo giá vàng trang sức của thương hiệu Chow Sang Sang vào ngày 4 tháng 2 là khoảng 1,600 nhân dân tệ mỗi gram, riêng tiền vàng đã ngốn hơn 32,000 nhân dân tệ (khoảng 112 triệuVNĐ), chưa tính đến tiền công chế tác thủ công khiến mức giá thực tế còn cao hơn thế.

Bộ nail chơi Tết đang gây xôn xao MXH Trung Quốc

Báo cáo cũng chỉ ra rằng quy trình sản xuất loại móng tay vàng này rất phức tạp. Đầu tiên, vàng nguyên chất phải được ép thành những lá mỏng, sau đó cắt theo hình dạng móng tay, tiếp theo là công đoạn chạm khắc vi mô và định hình thủ công. Mỗi móng tay mất khoảng 1 giờ để hoàn thiện, tổng thời gian thực hiện cả bộ móng lên đến hơn 12 tiếng đồng hồ.

Quy trình làm nail giả bằng vàng rất phức tạp

Ngoài ra, trên mạng còn xuất hiện một trường hợp được gọi là tiêu chuẩn vàng của việc chiều vợ. Một người đàn ông đã chi khoảng 40,000 nhân dân tệ (khoảng 140 triệu VNĐ) để đặt làm bộ móng tay vàng cho vợ diện trong đám cưới. Thậm chí, anh này còn mang theo cả hộp trang sức vàng đến cửa hàng, cho cắt vụn ngay tại chỗ để khảm lên móng.

Khi nhân viên cửa hàng lo ngại chất liệu vàng dễ bị bong tróc, người chồng chỉ đáp lại rằng nếu thiếu thì cứ mua thêm, đồng thời còn chu đáo chuẩn bị trái cây và đồ uống tặng cho nhân viên cũng như khách hàng có mặt tại đó. Sau khi hoàn thành, phần vàng thừa được để lại cho cửa hàng, anh cũng chi thêm khoảng 1,360 nhân dân tệ (khoảng 4,7 triệu VNĐ) phí dịch vụ, trong khi số dư tài khoản thành viên tại tiệm vẫn còn gần 20,000 nhân dân tệ (khoảng 70 triệu VNĐ).

Một bộ nail bằng vàng giá 140 triệu đồng khác

Tuy nhiên, tính thực dụng của xu hướng này vẫn gây ra nhiều tranh cãi. Do vàng có đặc tính mềm, việc cầm nắm hàng ngày dễ khiến móng bị biến dạng hoặc bong tróc, mỗi lần thất lạc một mảnh nhỏ cũng gây thiệt hại hàng trăm nhân dân tệ. Các mảnh móng tay giả cũng có nguy cơ bị rơi mất, khiến cư dân mạng đùa vui rằng chắc phải đến nhà cô ấy để quét bụi vàng.

Các báo cáo phân tích cho thấy làn gió mới này phản ánh sự thay đổi trong tư duy tiêu dùng. Một mặt, các thương hiệu trang sức và ngành công nghiệp làm đẹp đang đẩy nhanh sự kết hợp theo hướng sang trọng nhẹ nhàng, tung ra các mẫu móng tay vàng có thể tháo rời và tái chế, vừa mang tính trang trí vừa có thuộc tính tài chính. Mặt khác, các chủ đề liên quan đến móng tay vàng trên mạng xã hội đã thu hút hàng trăm triệu lượt xem, cho thấy giới trẻ đang dần chuyển đổi kim loại quý từ tài sản lưu trữ giá trị truyền thống sang một món đồ trang trí mang đậm tính nghi thức và biểu tượng xã hội.

Nguồn: ETtoday