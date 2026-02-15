"Vũ khí bí mật" giúp bày mâm ngũ quả Tết chắc nịch không sợ rớt: Mẹ chồng khó tính mấy cũng phải gật gù!

Ai cũng sợ cái cảnh vừa xếp xong quả táo, quả cam lại lăn lông lốc xuống bàn, hay mâm quả rời rạc, đơ cứng thiếu tự nhiên. Thật ra, để mâm ngũ quả các loại trái ôm sát vào nhau, tạo thành một khối vun đầy viên mãn mà không hề lộ dấu vết chắp vá, các bà các mẹ xưa nay đều có chung một bí kíp vô cùng rẻ tiền nhưng hiệu quả đến bất ngờ.

Nỗi ám ảnh thầm kín mang tên... "sạt lở" mâm ngũ quả

Mâm ngũ quả ngày Tết không chỉ đơn thuần là một mâm trái cây để chưng cho đẹp, mà đó còn là linh hồn của bàn thờ gia tiên, là nơi gửi gắm ước nguyện về một năm mới "Cầu - Sung - Dừa - Đủ - Xài" hay muôn vàn ý nghĩa tốt đẹp khác. Thế nhưng, cứ mỗi lần xắn tay áo vào việc, nhiều chị em lại rơi vào cảnh toát mồ hôi hột.

Quả bưởi to tròn trơn tuột đặt lên nải chuối cứ chực chờ lăn xuống. Những quả nhỏ như quýt, sung, nho thì chênh vênh, chỉ cần một cơn gió nhẹ hay một cái chạm vô tình lúc thắp hương cũng đủ làm cả mâm quả "sạt lở". Mà theo quan niệm dân gian, đầu năm mới mâm quả chưng trên bàn thờ mà bị rơi rụng, đổ vỡ là điềm không mấy suôn sẻ. Nhiều người chữa cháy bằng cách quấn chằng chịt băng dính trong suốt, nhưng khổ nỗi dưới ánh đèn bàn thờ, những vệt băng dính bóng loáng hiện lên rõ mồn một, làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên, trang nghiêm vốn có. Vậy giải pháp thực sự nằm ở đâu?

Chiêu dùng "tàng hình" với xốp và que nhọn: Cũ nhưng luôn là chân lý

Đây có lẽ là bí kíp xuất hiện từ rất lâu, truyền từ tay người này sang người khác nhưng ngạc nhiên thay, không phải chị em nào cũng biết cách áp dụng cho khéo. Để các loại quả ôm trọn vào nhau, tạo thế đan xen vững như bàn thạch mà mặt ngoài vẫn tự nhiên, mướt mát, thứ bạn cần chuẩn bị chỉ là một miếng xốp cắm hoa nhỏ và một bó tăm tre nhọn (hoặc que xiên nướng thịt cắt ngắn).

Cách làm mộc mạc mà vô cùng hiệu quả như sau:

- Tạo bệ phóng vững chắc: Thường thì nải chuối xanh sẽ làm bệ đỡ dưới cùng. Để quả bưởi hoặc phật thủ ngự trị ở chính giữa không bị trôi tuột, bạn có thể khoét một miếng xốp cắm hoa nhỏ xíu, đặt lót giữa lòng nải chuối rồi mới đặt bưởi lên. Miếng xốp này có độ lún, sẽ tạo ra ma sát và sự êm ái, giữ chặt quả bưởi lại.

- Nghệ thuật găm tăm "tàng hình": Đây chính là linh hồn của bí kíp! Thay vì dán băng dính lộ liễu, với những quả cần điểm xuyết xung quanh như táo, cam, quýt, xoài... bạn hãy dùng một chiếc tăm nhọn. Một đầu tăm găm sâu vào miếng xốp nhỏ, đầu còn lại bạn nhẹ nhàng ghim thẳng vào thân lá, kẽ quả, nải chuối hoặc ghim vào những miếng xốp nhỏ được chèn khéo léo ở các khe hở.

- Xếp lớp đan xen: Cứ thế, quả nọ nối quả kia bằng những chiếc tăm ẩn sâu bên trong. Kỹ thuật này giúp bạn thoải mái điều chỉnh hướng của từng trái cây, ép chúng ôm sát vào nhau tạo thành hình tháp vươn lên hoặc hình vòm tròn đầy đặn. Vì tăm đã nằm trọn bên trong, mâm quả trông sẽ cực kỳ tự nhiên.

Những lưu ý nhỏ để mâm quả ngày Xuân thêm phần viên mãn

Bên cạnh tuyệt chiêu găm tăm, chị em cũng nên bỏ túi vài lưu ý mộc mạc để mâm quả không chỉ chắc mà còn tươi lâu. Đừng bao giờ mang trái cây đi rửa dưới vòi nước rồi chưng ngay, nước đọng ở cuống sẽ làm quả nhanh thối rụng. Hãy dùng một chiếc khăn ẩm, sạch, nhẹ nhàng lau đi lớp bụi phấn bên ngoài, sau đó thoa một chút xíu dầu ăn lên giẻ rồi lau lại bề mặt (đặc biệt là bưởi, dưa hấu) để quả có độ bóng bẩy, bắt sáng lung linh dưới đèn thờ.

Ngoài ra, khi chọn mua trái cây, hãy ưu tiên những quả già nhưng còn cứng tay, cuống còn tươi, nguyên lá. Chính những chiếc lá xanh mướt điểm xuyết giữa mâm quả không chỉ mang sinh khí của mùa xuân mà còn giúp bạn che đi những khoảng trống hay những điểm găm tăm một cách điệu nghệ nhất.

Tết nay, thay vì phải thấp thỏm lo âu với cuộn băng dính, chị em chỉ cần thủ sẵn vài chiếc tăm tre và một mẩu xốp. Vừa thong thả xếp quả, vừa cảm nhận sự gắn kết chặt chẽ của từng thức quà vặt đơm hoa kết trái, mâm ngũ quả nhà bạn chắc chắn sẽ rực rỡ, viên mãn, báo hiệu một năm mới vững vàng và sung túc vô ngần.