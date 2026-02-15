Thú cưng đi nghỉ Tết ở resort cao cấp, có “quản gia” phục vụ cả ngày: Phụ thu 35%, chủ vẫn chi tiền

Từ vài tuần trước Tết, các hội nhóm nuôi thú cưng lại rần rần với hàng loạt bài đăng trao đổi: “Gửi boss ở đâu cho yên tâm?”. Khi lịch trình về quê, đi chơi xa đã chốt, việc tìm một nơi trông giữ đủ tin cậy cho thú cưng trở thành ưu tiên hàng đầu. Không còn là gửi tạm vài ngày cho xong, nhiều chủ nuôi chủ động tìm đến các khu trông giữ cao cấp, nơi thú cưng có không gian riêng, được vận động, ăn uống và chăm sóc theo một lịch trình rõ ràng trong suốt những ngày Tết.

Chính nhu cầu ấy đã khiến dịch vụ trông giữ thú cưng dịp Tết trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Các resort thú cưng, khách sạn pet hay những mô hình trông giữ không chuồng thường kín lịch từ rất sớm, nhiều nơi buộc phải dừng nhận khách trước Tết để đảm bảo chất lượng chăm sóc. Với những người làm nghề, đây cũng là giai đoạn áp lực nhất trong năm, khi số lượng thú cưng tăng mạnh, còn trách nhiệm thì không cho phép bất kỳ sai sót nào.

Cùng trò chuyện với 2 founder của những mô hình trông giữ thú cưng để hiểu rõ hơn về công việc này:

- Tony An Do (SN 1998, Hải Phòng) - Founder của AiNi Sweet Land, đã có 10 năm trong nghề và duy trì mô hình trông giữ thú cưng cao cấp được 7 năm

- Thảo Nhi (SN 1998 ) - Founder Sugar Pie, đã có 3 năm hoạt động và duy trì mô hình spa, hotel cho thú cưng.

Thú cưng được biệt đãi, lịch trình ăn chơi tận hưởng từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối “không thiếu thứ gì”

Theo chia sẻ của Thảo Nhi, các dịp lễ, Tết đều nhận được lượng booking tăng gấp ba so với ngày thường và dịp Tết Nguyên Đán sắp tới thì còn cao đỉnh điểm.

“Khách hàng thường bắt đầu khảo sát và đặt chỗ, thậm chí qua tận nơi để xem cơ sở từ khá sớm, ngay sau đợt nghỉ Tết dương lịch là họ đã bắt đầu có kế hoạch cho Tết âm. Còn 1 - 2 tuần gần đây thì mọi người đã chốt lịch gửi thú cưng. Bên mình thì không có lịch dừng nhận cụ thể mà dựa theo tình hình khách gửi để sắp xếp, ổn định số lượng”, Thảo Nhi cho hay.

Thảo Nhi - Founder Sugar Pie mỗi ngày đều bận rộn với việc chăm sóc cún

Còn tại resort do Tony An Do quản lý, các khách hàng có nhu cầu cũng sẽ đặt lịch từ đầu tháng vì biết rằng số phòng có giới hạn và nhu cầu tăng cao. So với ngày thường, An cho biết resort của mình tăng 35% số lượng booking vào dịp Tết Nguyên Đán.

Về chi phí, thông thường mức giá trông giữ qua đêm sẽ dao động từ 500 nghìn - 900 nghìn. Chi phí này đã bao gồm các bữa ăn trong ngày cho thú cưng, không tính các dịch vụ phát sinh thêm. Vào dịp Tết, tuỳ theo từng cơ sở sẽ có phụ phí riêng vào các ngày Giao thừa, mùng 1 - mùng 3 Tết.

Thảo Nhi cho biết: “Các ngày Tết chính, bên mình sẽ phụ thụ khoảng 20% một bé. Thường thì khách hàng cũng không phàn nàn gì về mức phụ thu bởi thứ nhất là dịp lễ Tết, thứ hai là vì chất lượng dịch vụ đảm bảo, khiến họ cảm thấy yên tâm để sẵn sàng chi tiền”.

Trong khi đó với mô hình cao cấp, khuôn viên rộng và nhiều tiêu chuẩn cao cấp, Tony An Do chia sẻ: “Mức phụ thu Tết bên mình là 30 - 35% tuỳ loại dịch vụ. Mức này chủ yếu là để bồi dưỡng cho nhân sự đi làm vào ngày lễ Tết”.

Gửi thú cưng dài ngày nhẩm tính sơ cũng thấy sẽ tốn hàng triệu đồng. Tuy nhiên, Tony An Do cho hay vẫn rất đông khách hàng chấp nhận vì chất lượng dịch vụ quyết định chủ yếu.

“Với những mô hình có diện tích rộng, tập trung vào chất lượng trải nghiệm của thú cưng thì các bé sẽ được tận hưởng những dịch vụ cao cấp như: hồ bơi, khu vui chơi, y tế 24/7. Ngoài ra, khẩu phần ăn của các bé là 100% đồ tươi được nấu theo ngày, có đầu bếp riêng và khẩu phần riêng cho các bé. Phục vụ các bé đúng như 1 VIP boss và check in 24/24 cho khách hàng. Cũng vì điều này mà các khách hàng sẵn sàng bỏ ra chi phí cao cho con mình được ở 1 môi trường đảm bảo an toàn và mới mẻ”, An nói.

Tony An Do đang sở hữu resort cao cấp cho thú cưng đã hoạt động 7 năm nay

Khuôn viên resort rộng rãi, có bể bơi cho thú cưng

Những bữa ăn của "các boss" được chuẩn bị cực chất lượng

Lịch trình 1 ngày của thú cưng tại mô hình này sẽ bao gồm:

- 8h sáng: Thức dậy, ra sân tắm nắng hoặc bơi lội. Sau đó vào ăn sáng, chụp ảnh check-in cho “ba mẹ”.

- 12h: Nghỉ trưa tại phòng riêng.

- 14: Chơi đồ chơi vận động, đi tắm, kiểm tra da hoặc điều trị da với những bé có bệnh ngoài da.

- 16h30: Đi dạo xung quanh resort.

- 18h: Ăn tối.

- 19h - 21h: Chơi tự do hoặc nghỉ ngơi trong phòng chung. Sau đó lên chuồng đi ngủ.

Với Thảo Nhi, cô cho biết cơ sở bên mình sẽ có một khu vực sân rộng để các bạn cún có thể hoạt động tự do một cách thoải mái. Ngoài ra, Thảo Nhi trang bị thêm camera quan sát, cung cấp mã code cho khách có thể tự vào thăm bất cứ lúc nào.

“Các bạn thú cưng ban ngày sẽ chủ yếu vui chơi, hoạt động ở khu vực sân cỏ. Bên cạnh đó, mỗi bạn thú cưng sẽ có 2 bữa ăn chính do bên mình chuẩn bị đầy đủ. Trong toàn bộ thời gian thì bản thân mình cũng đều có mặt, sao sát cùng các nhân sự để chăm sóc cho các bạn thú cưng”, Thảo Nhi chia sẻ.

Yêu cầu cao cho “quản gia” khi thú cưng được xem là 1 thành viên trong gia đình

Tony An Do cho biết từ năm 2017 khi mở cửa hàng đầu tiên cũng là lúc không năm nào được nghỉ Tết. Bởi tính chất công việc đặc thù, hơn nữa trong cương vị làm chủ, An cũng cần tham gia vào công việc cùng cả team, hỗ trợ nhân sự. Không những vậy, chăm sóc thú cưng vốn là công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và tình yêu với động vật. Chăm lo cho thú cưng mình nuôi đôi khi đã khó, chăm sóc cho các bé của khách hàng thì trách nhiệm càng tăng cao, không được để xảy ra sai sót hay vấn đề gì.

“Nhân sự bên mình ngoài có kỹ năng chăm sóc thì các bạn phải quan sát và dọn dẹp liên tục để đảm bảo vệ sinh tối đa. Bên mình sẽ có người trông các bé gần như 1-1 hoặc 1-3 để có thể kịp thời xử lý tình huống hoặc hiểu được các bé đang thực sự cần gì vì phải giao tiếp với thú cưng qua cảm nhận.

Vào ngày lễ, mình chuẩn bị thức ăn cho thú cưng dự trữ trong tủ lạnh, luôn sẵn sàng các loại thực phẩm cần thiết. Tại resort mình có quy tắc đặc biệt nghiêm cấm đó là có hành vi tiêu cực đối với thú cưng, cây cối hay đồng nghiệp. Các nhân sự phải hiểu rõ tư tưởng và sứ mệnh chung của team là bao dung, thấu hiểu và đồng hành. Ngoài ra nhân viên cũng cần theo sát quy trình và kỉ luật cao từng giờ, từng phút là yêu cầu tiêu chuẩn khi làm việc tại resort”, Tony An Do tiết lộ quy tắc làm việc.

Tony An Do đưa ra nhiều quy tắc làm việc riêng cho nhân sự dịp Tết

Tương tự, Thảo Nhi cũng chủ yếu chuẩn bị sẵn trước các nguyên liệu để chế biến thức ăn cho các bé cún. Bên cạnh đó, cô cũng tìm thêm nhân sự hỗ trợ trong những ngày Tết. Theo Thảo Nhi, việc tuyển nhân sự thời vụ cũng cần có những yêu cầu nhất định, phải là người yêu thú cưng và đã có kinh nghiệm làm việc tại các cơ sở liên quan đến thú cưng khác.

“Chắc chắn mình không thể tuyển nhân sự mới tinh để làm việc dịp này được. Bởi vốn dĩ việc chăm sóc thú cưng bình thường, với một người chưa từng nuôi chó, mèo bao giờ cũng đã khó, không thể nào làm được. Nên khi tuyển thêm nhân sự, mình cũng đã phải biết rõ về kinh nghiệm, tay nghề của bạn. Ngoài ra, mình cũng xây dựng những bộ quy trình, lưu ý riêng. Khi thú cưng được mang đến gửi, nhân sự bên mình sẽ ghi tình trạng, xin sổ tiêm, kiểm tra da lông,... để đảm bảo đầu vào”, Thảo Nhi nói.

Thảo Nhi cũng có những quy tắc riêng trong quy nhìn nhận cún

Còn về khách hàng, cả Thảo Nhi và Tony An Do đều cho rằng tâm trạng của các “con sen” đều khá tương đồng. Hầu hết khách hàng thường sợ thú cưng của mình chưa quen với môi trường, sẽ nhát hoặc bỏ ăn. Hiểu được tâm lý đó, các mô hình trông giữ thú cưng đều liên tục cập nhật tình hình của các bé đến với chủ, nhắn tin, trao đổi thường xuyên về tình hình của các bé. Bên cạnh đó, thực đơn ăn uống mỗi ngày cũng được gửi đầy đủ để khách hàng có nắm và yên tâm khi gửi thú cưng.

Qua đó, những người làm dịch vụ cũng nhận thấy rõ một sự thay đổi trong cách nuôi thú cưng của người Việt. Đó là họ không ngại đầu tư, chi tiền để thú cưng.

Tony An Do nhận định: “Trước đây mọi người hay nghĩ đơn thuần nuôi thú cưng là để giữ nhà, bắt chuột,... Nhưng ở hiện tại, nuôi thú cưng là để yêu thương, sẻ chia, chữa lành và khẳng định phong cách sống. Nhiều người yêu thú cưng không đơn thuần vì nó đáng yêu, mà vì nó giống như một đứa con tinh thần. Và khi nuôi chúng đủ lâu, mình cũng sẽ cảm nhận rõ được tình cảm mà chúng dành cho mình.

Vì thế, mình nghĩ việc sẵn sàng chi trả những khoản tiền lớn cho thú cưng không phải là phô trương hay nuông chiều mù quáng. Khi đã coi các bé là gia đình, thì ai cũng mong làm điều tốt nhất cho chúng là điều rất tự nhiên. Với những người sống ở tầng nhu cầu cao hơn, tiền không chỉ để mua vật chất, mà để đổi lấy giá trị tinh thần xứng đáng như sự an tâm, sự gắn bó, niềm hạnh phúc khi thấy thú cưng khỏe mạnh, được tận hưởng cuộc sống tốt nhất”.

Khu vực sân chơi rộng 200m, Thảo Nhi mong muốn tạo không gian vui chơi, hoạt động thoải mái cho thú cưng

Phòng khách sạn riêng được lau dọn chỉn chu

Và thú cưng sẽ được chăm sóc kỹ càng, tận hưởng nhiều dịch vụ

Cùng chung quan điểm này, Thảo Nhi bày tỏ: “Người Việt nuôi thú cưng ngày càng có kiến thức và hiểu biết khoa học hơn về cách nuôi dạy. Họ quan tâm nhiều hơn về chất lượng cuộc sống cho thú cưng, từ ăn uống, vệ sinh, làm đẹp đến và các hoạt động thể chất và tinh thần cho thú cưng.

Mình luôn tâm niệm rằng những nhu cầu này thực ra không hề cao cấp mà là rất chính đáng cho những người bạn của gia đình. Tùy năng lực tài chính khác nhau nhưng chủ nuôi người Việt ngày càng coi những chi phí cho thú cưng là phần không thể thiếu trong cuộc sống”.