Tết đi chúc họ hàng, có 3 kiểu người tốt nhất nên hạn chế qua lại

Tết là dịp để gặp gỡ, hỏi han và hâm nóng lại những mối quan hệ sau một năm bận rộn. Tuy nhiên, không phải cuộc ghé thăm nào cũng mang lại cảm xúc tích cực. Thực tế cho thấy, có những kiểu họ hàng mà nếu tiếp xúc quá nhiều, không khí ngày đầu năm dễ trở nên nặng nề, thậm chí kéo theo những ảnh hưởng không tốt đến tâm lý của cả người lớn lẫn trẻ nhỏ trong gia đình.

Dưới đây là 3 kiểu người mà nhiều gia đình cho rằng nên cân nhắc kỹ trước khi đến thăm trong dịp đầu năm.

1. Kiểu họ hàng thích nói xấu, gây chia rẽ

Có những người thân trong họ hàng rất thích "thêm mắm dặm muối", truyền lời qua lại. Trước mặt người này thì nói xấu người kia, trước mặt người kia lại bóng gió chuyện của người khác. Những câu chuyện bị thổi phồng, suy diễn, thậm chí bịa đặt có thể khiến các mối quan hệ trong gia đình trở nên căng thẳng.

Ảnh minh họa: Pinterest

Đặc biệt, nếu cha mẹ không tỉnh táo mà vô tình tin theo những lời đồn thổi ấy, trẻ nhỏ cũng sẽ học được cách nhìn nhận méo mó về người thân. Các em có thể dần hình thành thói quen nghe một chiều, thiếu khả năng kiểm chứng thông tin, hoặc thậm chí học theo cách nói chuyện thiếu thiện chí. Vì thế, người lớn không chỉ cần giữ khoảng cách với kiểu họ hàng này, mà còn phải làm gương cho con về cách ứng xử điềm tĩnh, không hùa theo thị phi.

2. Kiểu họ hàng "trọng tiền bạc, xem nhẹ tình thân"

Không ít người khi còn nhỏ từng nghĩ rằng họ hàng là những người luôn yêu thương, che chở. Nhưng lớn lên mới hiểu vì sao có những mối quan hệ dần thưa thớt. Một phần là bởi tồn tại những người quá coi trọng tiền bạc, địa vị, luôn dùng thành công vật chất để đánh giá giá trị của người khác.

Nếu kinh tế không bằng họ, rất có thể sẽ phải nghe những lời bóng gió, so sánh, thậm chí châm chọc ngay trong những ngày đầu năm. Đối với trẻ nhỏ, việc thường xuyên chứng kiến cha mẹ bị coi thường hoặc bản thân bị đem ra so sánh sẽ dễ khiến các em mặc cảm, tự ti, hoặc ngược lại hình thành tâm lý ganh đua cực đoan.

Cha mẹ trong trường hợp này cần giúp con hiểu rằng giá trị con người không nằm ở ví tiền hay chức danh. Đồng thời, việc lựa chọn môi trường giao lưu tích cực cũng là cách bảo vệ lòng tự trọng và sự phát triển tâm lý lành mạnh của trẻ.

3. Kiểu họ hàng vô ơn, không biết trân trọng

Có những người từng được giúp đỡ nhưng lại xem đó là điều hiển nhiên. Khi khó khăn thì nhờ vả, khi ổn định lại tỏ thái độ bề trên, thậm chí coi thường người từng hỗ trợ mình.

Ảnh minh họa: Pinterest

Mối quan hệ như vậy chỉ khiến một bên liên tục cho đi mà không nhận được sự tôn trọng tương xứng. Nếu trẻ em lớn lên trong bối cảnh cha mẹ luôn bị lợi dụng hoặc không được ghi nhận, các em có thể hiểu sai về khái niệm "giúp đỡ", hoặc học cách hy sinh mù quáng mà không biết bảo vệ giới hạn cá nhân.

Dạy con biết ơn và trân trọng người khác cũng đồng nghĩa với việc cha mẹ cần cho con thấy thế nào là mối quan hệ lành mạnh: giúp đỡ trong khả năng, nhưng không để bản thân bị tổn thương hay lợi dụng.

Tóm lại, Tết là dịp sum họp, nhưng không phải mọi cuộc gặp gỡ đều mang lại năng lượng tích cực. Việc lựa chọn đi đâu, gặp ai không chỉ để giữ tâm trạng vui vẻ trong những ngày đầu năm, mà còn là cách cha mẹ tạo ra môi trường giao tiếp phù hợp cho con cái. Một đứa trẻ lớn lên trong không khí tôn trọng, chân thành và biết ơn sẽ có nền tảng vững vàng hơn khi bước ra xã hội. Và đôi khi, giữ khoảng cách đúng mực cũng là một cách gìn giữ tình thân theo cách văn minh và trưởng thành hơn.