Tỉa cành mọc chặn lối đi, không ngờ là cây quý có giá 3,8 tỷ đồng, hàng xóm sang đòi 180 triệu đồng, tòa tuyên bố: Không cần đền

Mâu thuẫn bắt nguồn từ việc cắt tỉa cành cây

Đầu năm 2022, Tòa án Nhân dân Triều Thiên, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc thông tin về 1 vụ việc xảy ra tại thôn Thiên Tỉnh, tỉnh Tứ Xuyên. Theo đó, người đàn ông họ Văn sinh sống ở đây nhiều năm. Phía sau nhà ông trồng một cây Tử Kinh cổ thụ hơn 100 năm tuổi, phát triển xanh tốt và tán rộng. Theo thời gian, một số cành cây vươn qua hàng rào, lấn sang phần đất của người hàng xóm là ông Phùng.

Những cành cây này nằm ngay trên lối đi của gia đình ông Phùng, khiến ông Phùng lo ngại ảnh hưởng đến việc di chuyển, sinh hoạt hằng ngày, thậm chí có thể gây nguy hiểm nếu xảy ra sự cố. Xuất phát từ lo lắng đó, ông Phùng đã tự cắt bỏ phần cành cây vươn sang phần đất của mình mà không trao đổi hay thông báo trước với ông Văn.

Khi phát hiện cây bị cắt tỉa, ông Văn bức xúc cho rằng quyền sở hữu tài sản của mình đã bị xâm phạm. Để xác định mức độ thiệt hại, ông đã thuê một đơn vị giám định chuyên môn tiến hành kiểm tra và định giá cây.

Kết quả giám định khiến nhiều người bất ngờ. Cây Tử Kinh được xác định là cổ thụ quý hiếm, có giá trị lên tới hơn 1 triệu NDT (khoảng 3,8 tỷ đồng). Riêng phần cành bị chặt được định giá khoảng 45.000 NDT (khoảng 170 triệu đồng). Ngoài ra, chi phí giám định mà ông Văn phải chi trả là 3.000 NDT (hơn 11 triệu đồng).

Cho rằng mình bị thiệt hại nghiêm trọng, ông Văn đã khởi kiện ông Phùng ra tòa, yêu cầu bồi thường tổng cộng 48.000 NDT (khoảng 180 triệu đồng), bao gồm giá trị cành cây bị cắt và chi phí giám định.

Cây Tử Kinh trăm tuổi có giá trị lớn thuộc sở hữu của ông Văn

Trước tính chất đặc biệt của vụ việc và để nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân, Tòa án Nhân dân Triều Thiên quyết định tổ chức phiên xét xử công khai ngay tại địa phương. Phiên tòa nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân trong thôn, bởi đây là tranh chấp hiếm gặp, xuất phát từ một hành động tưởng như rất bình thường.

Tại phiên xét xử, ông Văn khẳng định việc ông Phùng tự ý chặt cành cây là hành vi xâm phạm tài sản hợp pháp, gây thiệt hại kinh tế rõ ràng. Trong khi đó, ông Phùng cho rằng mình chỉ thực hiện việc cắt tỉa phần cành cây vươn sang đất nhà mình để bảo đảm lối đi thông thoáng và an toàn, hoàn toàn không có ý phá hoại tài sản của người khác.

Kết luận cuối cùng sau phiên xét xử công khai

Sau khi xem xét các tình tiết vụ việc, thẩm phán đã phân tích cụ thể các quy định trong Bộ luật Dân sự Trung Quốc liên quan đến quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng đất và trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Theo đó, dù một người có quyền bảo vệ không gian sinh hoạt của mình, nhưng việc tự ý xử lý tài sản thuộc quyền sở hữu của người khác mà không có sự trao đổi, thống nhất trước vẫn có thể bị coi là hành vi xâm phạm quyền tài sản.

Tuy nhiên, thay vì đưa ra phán quyết mang tính đối đầu, tòa án lựa chọn hướng hòa giải nhằm giảm thiểu căng thẳng, đồng thời giữ gìn mối quan hệ cộng đồng. Buổi hòa giải có sự tham gia của đại diện chính quyền thôn và người dân địa phương, với nhiều phân tích thấu tình đạt lý.

Qua quá trình trao đổi, ông Văn dần hiểu rõ hơn về hoàn cảnh và mục đích hành động của ông Phùng. Trên tinh thần thiện chí, ông quyết định rút yêu cầu bồi thường 45.000 NDT liên quan đến giá trị cành cây bị chặt.

Về phía mình, ông Phùng cũng thừa nhận sai sót khi tự ý xử lý mà không trao đổi trước với hàng xóm. Ông cam kết sẽ cẩn trọng hơn trong tương lai, tránh lặp lại những hành vi tương tự.

(Ảnh minh họa)

Cuối cùng, tòa án xác định ông Phùng không phải bồi thường thiệt hại giá trị cành cây, nhưng cần thanh toán lại cho ông Văn khoản chi phí giám định 3.000 NDT (hơn 11 triệu đồng). Hai bên sau đó đã bắt tay giảng hòa, khép lại vụ việc trong không khí thiện chí và tôn trọng lẫn nhau.

Sự việc sau đó đã trở thành chủ đề được người dân địa phương quan tâm, bởi nó cho thấy những hành động tưởng chừng đơn giản trong đời sống hằng ngày cũng có thể dẫn đến tranh chấp pháp lý nếu không được xử lý đúng cách.

Một người dân thôn Thiên Tỉnh, Tứ Xuyên, Trung Quốc chia sẻ rằng trước đây, họ chỉ nghĩ việc chặt vài cành cây là chuyện nhỏ, không ngờ lại có thể gây ra hậu quả pháp lý nghiêm trọng. Qua vụ việc, người dân nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của việc tôn trọng quyền sở hữu tài sản của người khác, cũng như sự cần thiết của việc trao đổi, thương lượng trước khi thực hiện những hành động có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của người khác.

(Theo Baijiahao)