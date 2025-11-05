Long Châu đóng góp sáng kiến về y tế số tại Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ – Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam 2025 (SVEF 2025) lần đầu tiên diễn ra ở Việt Nam, do UBND Thành phố Đà Nẵng, Đại sứ quán Thuỵ Sĩ tại Việt Nam đồng tổ chức. Sự kiện thu hút sự tham gia của gần 400 đại biểu trong nước và quốc tế là lãnh đạo cơ quan nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, giới học thuật và đối tác hệ sinh thái từ Thuỵ Sĩ, Việt Nam, châu Âu và ASEAN.

Với chủ đề “Quan hệ đối tác đổi mới vì tăng trưởng bền vững: Kết nối Việt Nam với các hệ sinh thái khu vực và toàn cầu”, SVEF 2025 là đòn bẩy thúc đẩy các hợp tác thiết thực, đồng bộ hóa chính sách, dòng vốn và tri thức để thúc đẩy tăng trưởng bền vững, hướng tới mở rộng hợp tác kinh tế, đầu tư và đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam với Thụy Sĩ nói riêng và khu vực châu Âu nói chung.

Phát biểu khai mạc, ông Thomas Gass, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Thụy Sĩ tại Việt Nam, phát biểu khai mạc Diễn đàn. cho biết diễn đàn kỳ vọng mang đến những cam kết và sáng kiến thiết thực, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Thụy Sĩ và Việt Nam.

Tại diễn đàn Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam - Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh diễn đàn là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện tinh thần hợp tác chặt chẽ giữa hai quốc gia, góp phần củng cố và mở rộng quan hệ song phương Việt Nam-Thụy Sĩ.

Ông Philipp Rösler, Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ-Việt Nam, cho biết SVEF 2025 hướng tới chuyển chiến lược thành hành động để đồng bộ hoá chính sách, dòng vốn và tri thức để thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng trưởng.

Ông Philipp Rösler, Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ-Việt Nam.

Trong khuôn khổ SVEF 2025, bên cạnh phiên thảo luận về hội nhập thương mại khu vực và toàn cầu, khung pháp lý cho thương mại, đầu tư nước ngoài, công nghệ tài chính và tài chính số, phát triển Trung tâm tài chính quốc tế (IFC), nội dung chuyên sâu về “Dược phẩm & Đổi mới Y tế” cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các đại biểu, chuyên gia và doanh nghiệp.

Phiên thảo luận có sự tham dự của TS. Chris McBrearty - Health Governance Specialist (UNDP Viet Nam & WHO Viet Nam), ông Huỳnh Thuận - Phó Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng, bà Nguyễn Đỗ Quyên - Phó Tổng Giám đốc FPT Retail kiêm Giám đốc điều hành hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu cùng lãnh đạo cấp cao các công ty dược phẩm Việt Nam và quốc tế.

Đại diện cấp cao của Long Châu và các diễn giả đã chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, đồng thời đóng góp ý tưởng về việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hành trình chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Bà Nguyễn Đỗ Quyên, Phó Tổng Giám đốc FPT Retail, kiêm Giám đốc Điều hành hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu đã chia sẻ về chiến lược ứng dụng AI cá nhân hóa đến những giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện, nhanh chóng và thuận tiện cho hàng triệu người Việt.

Đại diện Long Châu chia sẻ về chiến lược ứng dụng AI và chăm sóc sức khỏe toàn diện.

“Hiện tại, Long Châu sở hữu 2.400 nhà thuốc và hơn 200 trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc, phục vụ 33 triệu khách hàng Việt Nam, tương đương 1/3 dân số cả nước, với hơn 16 triệu giao dịch và 30 triệu lượt truy cập website của hệ thống mỗi tháng. Nếu thiếu vắng công nghệ, hành trình đó sẽ không thể diễn ra nhanh và bền vững đến vậy. Công nghệ giúp chúng tôi phân tích, thấu hiểu và xây dựng hồ sơ sức khỏe cá nhân hóa cho từng khách hàng, từ đó mang đến giải pháp chăm sóc phù hợp hơn”, Phó Tổng Giám đốc FPT Retail chia sẻ.

Bà Nguyễn Đỗ Quyên cũng bày tỏ, AI là cầu nối giúp dược sĩ tư vấn kịp thời hơn, người dân nhận diện nguy cơ bệnh tốt hơn, và hàng triệu khách hàng tuân thủ điều trị hiệu quả hơn. Long Châu đặt con người làm trung tâm và AI không thay thế dược sĩ, AI đồng hành để hỗ trợ họ. Nhờ đó, mỗi lần trò chuyện, tư vấn với khách hàng không chỉ nhanh, chính xác hơn, mà còn gần gũi và đáng tin cậy hơn.

Người Việt Nam rất cởi mở với công nghệ, ngay cả những khách hàng lớn tuổi cũng dễ dàng kết nối qua ứng dụng, chia sẻ thông tin, những lo lắng sức khỏe của mình với dược sĩ và các kênh tương tác của Long Châu. Chính sự tin tưởng đó tiếp thêm động lực để Long Châu phát huy vai trò ‘cánh tay nối dài’ của ngành Y tế, mang những thông tin, kiến thức y khoa chuẩn mực đến gần hơn với từng người dân.

Theo bà Quyên, bên cạnh việc phục vụ khách hàng, AI còn được áp dụng mạnh mẽ trong việc đào tạo dược sĩ FPT Long Châu. Theo đó, giáo trình học của dược sĩ đều được cá nhân hóa bởi AI, giúp các dược sĩ nắm vững kiến thức chuyên môn, từ đó nâng cao trình độ nghiệp vụ và có thể đem đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Với Long Châu, công nghệ không chỉ là công cụ, mà là nền tảng của sự thấu hiểu và phục vụ, giúp hệ thống trở thành điểm chạm đầu tiên trong hành trình chăm sóc sức khỏe toàn dân.







