Longbien Garmin Run chính thức hạ cánh tại Việt Nam vào tháng 10 với loạt điểm nhấn

Longbien Garmin Run 2024 đánh dấu sự hợp tác đầy ý nghĩa giữa Longbien Marathon - giải chạy Marathon lớn nhất Việt Nam và Garmin - thương hiệu đồng hồ thông minh thể thao và chăm sóc sức khỏe hàng đầu thế giới. Longbien Garmin Run 2024 hạ cánh tại Việt Nam vào ngày 27/10, tự hào là giải đấu với đường chạy thẳng, ít khúc cua, phẳng, đẹp, đạt chuẩn IAAF-AIMS, thuận lợi để lập kỉ lục cá nhân mới. Longbien Garmin Run 2024 thuộc khuôn khổ giải chạy Longbien Marathon, thành viên chính thức của Hiệp hội Marathon Quốc Tế (AIMS). Các cung đường đều được đo đạc và chứng nhận theo IAAF-AIMS.



Garmin đặc biệt nổi tiếng trong lĩnh vực thể thao và chăm sóc sức khỏe với smartwatch Forerunner trứ danh dòng đồng hồ chạy bộ GPS này đã đồng hành cùng hàng triệu vận động viên trong các cuộc đua cũng như các sự kiện chạy bộ đa quy mô trên toàn cầu. Trong suốt chiều dài lịch sử hoạt động, hãng luôn cam kết mang đến những trải nghiệm vượt bậc thông qua hệ sinh thái công nghệ song song với việc kiến tạo xu hướng sống năng động, xây dựng cộng đồng khỏe mạnh cho người dùng trên khắp thế giới.

Tiếp nối sứ mệnh này, Garmin đã ra mắt chuỗi sự kiện chạy bộ thường niên tại nhiều quốc gia châu Á - Garmin Run Asia Series mang thông điệp "From Zero to Hero". Là một trong những giải chạy Marathon lớn nhất Việt Nam, Longbien Marathon hướng tới phát triển phong trào chạy bộ, đưa giải chạy trở thành một lối sống của đông đảo cộng đồng tại Việt Nam, và trở thành một "ngày hội chạy bộ" của cả nước. Longbien Marathon lần đầu được tổ chức năm 2016, với tôn chỉ là giải chạy bởi runner, do runner, và vì runner. Tất cả uy tín của giải chạy được xây dựng từ sứ mệnh xây dựng một cộng đồng chạy bộ lành mạnh và nâng cao nhận thức về chạy bộ. Mùa đầu tiên, LBM đón 700 thành viên tham gia, trong đó có 70 vận động viên (VĐV) tham gia cự ly Marathon.



Longbien Marathon nổi tiếng với cung đường đẹp, phẳng, ít khúc cua, thuận lợi cho PRs.

Sau 7 năm, con số 700 thành viên được nâng lên thành 15.000 VĐV đến từ mọi miền Tổ quốc, trong đó có tới 6.000 VĐV tham gia cự ly Marathon 42,195km và 5,000 VĐV tham gia cự ly half Marathon - 21,0975 km. Các VĐV có thể dùng kết quả của Longbien Marathon để tham gia 6 giải chạy danh giá nhất toàn cầu thuộc series Abbott World Marathon Majors. Những con số ấn tượng này đánh dấu một bước phát triển nhất định trong phong trào chạy marathon tại Việt Nam.

Hòa với không khí kỷ niệm 35 năm thành lập đầy ý nghĩa của Garmin và dấu mốc 8 năm của Longbien Marathon – giải Marathon lớn nhất Việt Nam hiện nay, Garmin và Longbien Marathon đã mang đến Longbien Garmin Run 2024, thuộc khuôn khổ của Longbien Marathon 2024 và là thành viên của Garmin Run Asia 2024. Giải chạy không chỉ đơn thuần là một cuộc đua cạnh tranh mà còn là một sân chơi năng động, nơi những người yêu thể thao có thể giao lưu, chia sẻ niềm đam mê chạy bộ đồng thời là cơ hội để người tham gia khám phá những nét đẹp địa phương thông qua kiến trúc, di sản văn hóa xuyên suốt cung đường chạy.

Longbien Garmin Run 2024 bao gồm 2 cự ly Longbien Garmin Run Milestone 5 km và Longbien Garmin Run Breaking 10 km, sẽ được diễn ra vào ngày 27/10/2024 tại quận Long Biên, Hà Nội với cung đường bằng phẳng, ít khúc cua, đạt chuẩn IAAF-AIMS trong khí hậu mát mẻ, dễ chịu của mùa thu Hà Nội. đây sẽ là sân chơi lý tưởng cho các runners Việt chinh phục mục tiêu cá nhân, khởi động hành trình chạy bộ của mình.

Ông Ivan Lai, Giám đốc khu vực của Garmin, chia sẻ: "Thông qua Longbien Garmin Run 2024, chúng tôi muốn thúc đẩy văn hóa chạy bộ, khơi dậy tinh thần sống khỏe và cam kết đồng hành cùng người dân Việt Nam vượt qua mọi giới hạn. Bất kể bạn là ai, bắt đầu từ đâu thì Garmin luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn chinh phục những cột mốc mới và phát huy tiềm năng thể thao của bản thân."

Longbien Garmin Run 2024 hứa hẹn mang lại những trải nghiệm đầy thú vị cho mỗi người tham gia.

Để đồng hành cũng như kết nối các runners với nhau, Garmin và Longbien Marathon đã tổ chức nhiều hoạt động bổ ích xuyên suốt giúp họ khởi động năng lượng và nâng cao kỹ thuật trước thềm giải chạy như Discovery Run Hồ Tây, giải chạy tiếp sức đồng Longbien Marathon Champions’ Ekiden, hay thử thách trực tuyến Lake Discovery Run, theo đó người tham gia có thể sải chân trên những cung đường uốn lượn quanh các địa danh nổi tiếng tại Hà Nội và nhận nhiều phần quà đặc biệt từ ban tổ chức.



Sự kiện Discovery Run diễn ra tại Hồ Tây vừa qua đã thu hút sự tham gia của nhiều newbie runner.

Đặc biệt hơn, để mang đến các thông tin hữu ích cũng như cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ những chuyên gia đầu ngành trong cộng đồng chạy bộ, chuyên gia dinh dưỡng, huấn luyện viên từ Garmin Run Club, vào ngày 20/10 sắp tới, Garmin sẽ tổ chức buổi chạy Discovery Run quanh Hồ Gươm kết hợp workshop, và ngày 23/10 tới sẽ là online workshop được thực hiện bởi Longbien Garmin Run chủ đề "From Zero to Hero" - hướng dẫn runner tìm hiểu cách xác định dáng chạy chuẩn, chọn giày phù hợp, chế độ dinh dưỡng, lập kế hoạch tập luyện cá nhân, hay cách tối ưu hóa đồng hồ Garmin để cải thiện thành tích tập luyện và cải thiện sức khỏe toàn diện. Cả 2 hoạt động đã được mở cổng đăng ký miễn phí trên Fanpage Garmin Việt Nam, runners có thể tham gia để bổ sung chuyên môn, tăng thêm tự tin trong hành trình chinh phục mục tiêu sắp tới.