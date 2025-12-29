Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

LOTTE MART hợp tác Hapro triển khai mô hình bán lẻ hiện đại tại Bắc Giang

29-12-2025

Thông qua thỏa thuận hợp tác với Tổng Công ty Thương mại Hà Nội, Công ty Cổ phần Trung tâm Thương mại LOTTE Việt Nam triển khai mô hình siêu thị hiện đại tại Bắc Giang. Đây là bước đi quan trọng trong chiến lược mở rộng mạng lưới bán lẻ của LOTTE MART tại khu vực phía Bắc, thúc đẩy thị trường bán lẻ hiện đại tại địa phương.

Mở rộng mạng lưới, gia tăng hiện diện tại khu vực phía Bắc

Theo nội dung hợp tác, Công ty Cổ phần Trung tâm Thương mại LOTTE Việt Nam (LOTTE MART) và Tổng Công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) sẽ cùng triển khai siêu thị LOTTE MART Bắc Giang, đặt tại khu vực trung tâm hành chính – Quảng trường và Phố đi bộ 3/2, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh. Dự án được xây dựng trên khu đất có diện tích khoảng 6.900 m², với diện tích sàn kinh doanh hơn 6.250 m², quy mô 2 tầng nổi và 1 tầng mái.

LOTTE MART hợp tác Hapro triển khai mô hình bán lẻ hiện đại tại Bắc Giang - Ảnh 1.

Hợp tác hai bên là bước đi quan trọng trong chiến lược mở rộng mạng lưới bán lẻ của LOTTE MART tại khu vực phía Bắc

Vị trí dự án nằm trong khu vực tập trung nhiều cơ quan hành chính, công trình công cộng và tiện ích đô thị quan trọng, đồng thời là điểm đến quen thuộc của người dân trong các hoạt động văn hóa – xã hội, lễ hội và sự kiện quy mô lớn của tỉnh.

Việc đưa mô hình siêu thị hiện đại vào vận hành tại Bắc Giang không chỉ giúp LOTTE MART mở rộng độ phủ thương hiệu, mà còn thể hiện định hướng phát triển dài hạn của doanh nghiệp tại thị trường Việt Nam, hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống bán lẻ hiện đại tại nhiều tỉnh, thành khu vực miền Bắc trong giai đoạn đến năm 2030.

Góp phần nâng tầm thị trường bán lẻ địa phương

LOTTE MART Bắc Giang được kỳ vọng sẽ mang đến cho người tiêu dùng địa phương không gian mua sắm hiện đại, tiện nghi, cùng danh mục hàng hóa đa dạng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chất lượng sản phẩm và dịch vụ bán lẻ. Đồng thời, mô hình này cũng góp phần tạo thêm động lực phát triển cho thị trường bán lẻ địa phương, thúc đẩy tiêu dùng và gia tăng trải nghiệm mua sắm cho người dân.

Đại diện LOTTE MART Việt Nam cho biết, việc hợp tác cùng Hapro trong dự án này là bước đi chiến lược, tận dụng thế mạnh và kinh nghiệm của hai bên nhằm phát triển mô hình bán lẻ hiện đại, phù hợp với đặc thù từng địa phương và xu hướng tiêu dùng mới.

Về phía Hapro, đại diện doanh nghiệp kỳ vọng sự hợp tác sẽ góp phần mang lại nhiều giá trị thiết thực cho người tiêu dùng Bắc Giang, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác chiến lược bền vững giữa hai đơn vị trong lĩnh vực bán lẻ tại thị trường Việt Nam.

Ánh Dương

thị trường

