Louis Phạm lại "flex" sang chảnh

23-10-2025 - 14:38 PM | Lifestyle

Louis Phạm khoe ảnh check in cực sang khi đi thăm bạn trai.

Cựu VĐV TDDC Phạm Như Phương hay còn được biết đến với cái tên Louis Phạm đang có chuyến đi chơi thăm bạn trai Việt kiều Paul Lê. 

Trên trang cá nhân, Louis Phạm vừa khiến cộng đồng mạng chú ý khi chia sẻ loạt khoảnh khắc mới nhất tại Mỹ. Trong loạt ảnh, cô nàng xuất hiện rạng rỡ trong outfit thể thao năng động, tạo dáng trước gương, bên cạnh chú chó cưng và bàn ăn ngập tràn món ngon. Đặc biệt, bức hình Louis ngồi cạnh siêu xe Porsche đỏ nổi bật đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng vì phong cách sang chảnh.

Louis Phạm lại

Cô nàng check in khi đi thăm bạn trai

Louis Phạm cũng chia sẻ hình ảnh chơi pickleball – môn thể thao đang cực kỳ thịnh hành tại Mỹ và Việt Nam. Cặp đôi được nhận xét rất “hợp vibe”, chơi thể thao cực năng động. 

Louis Phạm cùng bạn trai chơi pickleball

Louis Phạm lại

Trước đó, ngày 5/4, cô từng xác nhận đã chia tay Paul Lê sau thời gian yêu xa. Lý do được đưa ra là khó khăn trong khoảng cách địa lý và mong muốn tập trung phát triển bản thân. Sau đó, đến tháng 7/2025 cặp đôi "gương vỡ lại lành", đây là lần đầu tiên Louis Phạm sang thăm bạn trai kể từ khi quay lại.

Louis Phạm tung ảnh nét căng đọ sắc cùng Thiều Bảo Trâm, visual ai "bén" hơn?

Theo Hải My

Phụ nữ số

