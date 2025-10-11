Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lừa bán đất trên giấy được hơn 3,5 tỷ đồng, ‘nữ quái’ bỏ trốn đi làm công nhân

11-10-2025 - 11:04 AM | Xã hội

Lợi dụng quen biết, Trần Thị Huyền (trú xã Nguyễn Trãi, tỉnh Hưng Yên) lừa bán đất “trên giấy”, chiếm hơn 3,5 tỷ đồng rồi bỏ trốn sang tỉnh khác làm công nhân.

Ngày 11/10, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Huyền (sinh năm 1989, trú tại xã Nguyễn Trãi, tỉnh Hưng Yên) để điều tra về tội " Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ".

Đối tượng Trần Thị Huyền bị khởi tố sau khoảng 4 tháng lẩn trốn, làm công nhân tại một công ty trong khu công nghiệp VSIP (Bắc Ninh).

Trước đó, ngày 5/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của chị L.T.H. (sinh năm 1983, trú tại TP Hà Nội), tố cáo Huyền có hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua hình thức mua bán đất đai. Sau khi nhận tiền, Huyền bỏ trốn và cắt đứt liên lạc với bị hại.

Lừa bán đất trên giấy được hơn 3,5 tỷ đồng, ‘nữ quái’ bỏ trốn đi làm công nhân- Ảnh 1.

"Nữ quái" Trần Thị Huyền tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Hưng Yên)

Vào cuộc điều tra, đầu tháng 10/2025, trinh sát Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện Trần Thị Huyền đang làm công nhân tại một công ty trong khu công nghiệp VSIP (Bắc Ninh) và đã triệu tập đối tượng về trụ sở để làm việc.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ năm 2019, chị L.T.H. quen biết Huyền và cùng hợp tác trồng nho trên phần đất ruộng của gia đình Huyền tại khu vực Ao Vối, thôn Đặng Đinh, xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi (nay là thôn Đặng Đinh, xã Nguyễn Trãi, tỉnh Hưng Yên).

Để có tiền tiêu xài, Huyền nhiều lần đưa ra thông tin gian dối về khu đất ruộng xung quanh vườn nho hiện đang có giá 77 triệu đồng/sào (diện tích 360m²) để chị H. chuyển tiền nhờ mua đất.

“ Nữ quái ” Huyền đề nghị đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với lý do chị H. không phải người địa phương nên khó làm thủ tục vay vốn ngân hàng. Huyền hứa khi nào chị H. có nhu cầu, sẽ làm thủ tục sang tên lại.

Do có nhu cầu mở rộng quy mô vườn nho, chị H. nhờ Huyền đứng ra giao dịch mua đất ruộng và trong khoảng thời gian từ tháng 11/2022 đến tháng 3/2023, nhiều lần chuyển cho Huyền tổng cộng hơn 3,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Huyền không thực hiện việc mua đất như cam kết mà dùng toàn bộ số tiền vào mục đích cá nhân. Khi mất khả năng chi trả, đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương.

Hiện Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, đồng thời đề nghị những người từng bị Trần Thị Huyền lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên hệ, trình báo tại Phòng Cảnh sát hình sự – Công an tỉnh Hưng Yên, địa chỉ số 79A, đường Trưng Trắc, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên, để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.

Khánh Linh - Tiến Thắng/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nóng: Đê ở Bắc Ninh đang tràn, có nguy cơ vỡ đê

Nóng: Đê ở Bắc Ninh đang tràn, có nguy cơ vỡ đê Nổi bật

Bắt Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Bắt Nguyễn Thị Thanh Tuyền Nổi bật

Danh tính 5 người chết trong vụ cháy nhà ở Hà Nội

Danh tính 5 người chết trong vụ cháy nhà ở Hà Nội

10:42 , 11/10/2025
Hà Nội vừa mưa, nhiều nơi đã lại ngập

Hà Nội vừa mưa, nhiều nơi đã lại ngập

10:36 , 11/10/2025
Hiện trường thương tâm vụ cháy khiến cả nhà 5 người tử vong tại Hà Nội

Hiện trường thương tâm vụ cháy khiến cả nhà 5 người tử vong tại Hà Nội

10:26 , 11/10/2025
Bắt tạm giam Nguyễn Duy Niệm

Bắt tạm giam Nguyễn Duy Niệm

09:34 , 11/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên