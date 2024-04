Lựa chọn mua ô tô cũ nào giá 300 triệu đồng?

Tuy nhiên, thực tế với 300 triệu đồng, người mua hoàn toàn có thể chọn được những mẫu xe ô tô có thời gian sử dụng dưới 5 - 6 năm. Vậy nên chọn mua xe ô tô cũ nào giá 300 triệu đồng?

Toyota Vios

Nhắc đến những mẫu xe cũ tầm giá 300 triệu đồng thì không thể bỏ qua “ông hoàng sedan” Toyota Vios. Giữ giá cực tốt, xe “nồi đồng cối đá” vận hành bền bỉ, ít hư hỏng, chi phí bảo dưỡng bình dân, phụ tùng - phụ kiện dễ thay giá rẻ, tiết kiệm xăng, nội thất siêu rộng rãi, thiết kế bền dáng…là những ưu điểm làm nên sự thành công cho Toyota Vios.

Giá xe Toyota Vios 2024 mới nhất đang dao động từ 458 - 545 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Vậy với khoảng 300 triệu đồng, khách có thể mua một chiếc Vios cũ.

Mazda 3

Với 300 triệu đồng, bạn có thể mua được chiếc xe Mazda 3 đời cũ. Ưu điểm lớn nhất của dòng xe này là vận hành linh hoạt. Xe được trang bị động cơ 1.6L. Điểm trừ của xe Mazda 3 cũ là hơi ồn, khi di chuyển trên đường cao tốc sẽ khiến người ngồi trên xe cảm thấy hơi khó chịu.

Với 300 triệu đồng, khách có thể chọn mua Mazda cũ. (Ảnh minh họa: danchoioto.vn).

Mazda 2

Đây cũng là một mẫu có nhiều ưu điểm của hãng xe Nhật. Tuy nhiên, Mazda 2 chỉ thực sự hấp dẫn khi bước qua thế hệ mới vào năm 2015 - 2016. Trong khi, với tầm 300 triệu đồng thì người mua có thể chọn đời xe 2013 - 2014. Hạn chế lớn nhất của Mazda 2 đời này là chưa được nâng cấp về công nghệ vận hành cũng như thiết kế.

Nissan Sunny

Nissan Sunny cũng là một trong các mẫu xe sedan hạng B có giá rẻ nhất phân khúc. Do đó, với ngân sách tầm 300 triệu đồng, người mua có thể chọn được xe đời còn khá mới, chỉ qua sử dụng từ 3 - 4 năm.

Ưu điểm của mẫu xe này là nội thất rộng, hệ thống treo tốt, tiết kiệm nhiên liệu, phiên bản số tự động trang bị khá nhiều tiện nghi…

Tuy nhiên thiết kế Sunny lại khá “già”, thiếu nét trẻ trung, chưa thực sự sang trọng, nội thất có nhiều chi tiết còn bất cập.

Nissan Sunny được xem là một gợi ý tốt với những ai đang tìm mua xe cũ giá khoảng 300 triệu đồng. (Ảnh minh hoạ: danchoioto.vn).

Ford Fiesta

Ford Fiesta là một mẫu xe có cả phiên bản sedan và hatchback. Xe thừa hưởng nhiều ưu điểm của xe Mỹ, nhất là phần động cơ và vận hành. Tuy nhiên, thiết kế ngoại thất của xe oto Fiesta chưa thực sự thu hút. Và một điều nữa là hiện tại Ford Fiesta mới đã ngưng bán tại Việt Nam điều này khiến giá bán xe Ford Fiesta cũ giảm mạnh. Đây là một lợi thế hấp dẫn người mua.

Honda City

Đây là một trong những mẫu xe hơi tầm giá 300 triệu đáng mua. Trong đó, Honda City đời 2013 - 2014 sở hữu gần như đầy đủ những ưu điểm của xe Nhật như vận hành bền bỉ, ít hỏng vặt, chi phí bảo dưỡng bình dân, nội thất rộng rãi, tiêu hao nhiên liệu thấp…

Hyundai Accent

Là một mẫu xe Hàn nên Hyundai Accent có giá bán cạnh tranh hơn so với các đối thủ xe Nhật. Do đó, cùng tầm tiền 300 - 400 triệu đồng, người mua xe Accent cũ có thể chọn được xe đời mới hơn 1 - 2 năm so với khi mua Toyota Vios hay Honda City.

Tuy nhiên, nhiều người dùng đánh giá chất lượng xe Hàn vẫn thua kém xe Nhật, nhất là trải qua vài năm sử dụng. Do đó, nếu mua xe ô tô Nhật đã qua sử dụng, chủ xe vẫn có cơ hội chuyển nhượng lại giá tốt lần nhưng với xe Hàn thì khả năng ít hơn.

Kia Rio

Kia Rio là cái tên nên được nhắc đến khi chọn mua xe cũ giá 300 triệu. Do xe mới đã dừng bán tại Việt Nam nên hiện mẫu xe Hàn này có giá khá hấp dẫn. Tầm 300 triệu người mua có thể chọn Rio đời 2015 - 2017.

Trong phân khúc hạng B, Kia Rio có các điểm mạnh nổi trội về kiểu dáng, trang bị tiện nghi và an toàn. Bên cạnh đó, mẫu xe của Kia cũng được chuộng bởi xuất xứ xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Tuy nhiên ở mặt vận hành Rio chưa thể hiện quá tốt.

Toyota Innova 2012 - 2014

Nói đến xe 7 chỗ phổ thông bình dân thì người ta thường sẽ nghĩ ngay tới Toyota Innova đầu tiên. Tuy ở thị trường xe mới hiện có nhiều lựa chọn thay thế với giá tốt hơn, nhưng khi mua xe 7 chỗ cũ thì Toyota Innova vẫn là cái tên hàng đầu.

Chất lượng, hiệu quả và độ bền của Toyota Innova đã được chứng minh qua nhiều thế hệ. Phần lớn người dùng đều đánh giá Innova lành tính, ít hỏng vặt. Do phổ biến nên vấn đề sửa chữa, tìm mua phụ tùng thay thế cho xe cũng dễ dàng, chi phí thấp.

Thiết kế của Toyota Innova tuy không mấy bắt mắt nhưng bền dáng. Nội thất vượt trội với không gian rộng rãi, tính đa dụng cao.

Hội tụ nhiều điểm mạnh, Toyota Innova được xem là lựa chọn tốt và đáng tin cậy nhất với những ai đang cần mua xe 7 chỗ cũ giá 300 triệu đồng.