Lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia ngày càng táo tợn

15-10-2025 - 09:25 AM | Tài chính quốc tế

Thái Lan đã kịp thời giải cứu 11 thanh thiếu niên ngay trước khi bị đưa sang Campuchia để làm việc cho một băng đảng lừa đảo qua điện thoại.

Chiến dịch giải cứu do Lực lượng Đặc nhiệm Aranyaprathet thực hiện vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 13-10 (giờ địa phương) gần biên giới tỉnh Sa Kaeo, sau khi đơn vị này nhận được cảnh báo từ chi nhánh phía Đông của Quỹ Immanuel Thái Lan.

Quỹ này cho biết nhiều phụ huynh đã nộp đơn khiếu nại, cho biết con trai họ - từ 13 đến 19 tuổi - đã bị một băng nhóm lừa gạt và giam giữ.

Đại tá Chainarong Kasi, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm, cho biết Quỹ Immanuel nói rằng một thiếu niên đã liên lạc với cha mẹ để báo tin mình đang bị giam giữ tại một ngôi nhà ở làng Moo 3, xã Fak Huay, huyện Aranyaprathet, kể từ sáng 13-10.

Lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia ngày càng táo tợn- Ảnh 1.

Chiến dịch giải cứu do Lực lượng Đặc nhiệm Aranyaprathet thực hiện. Ảnh: The Nation

Theo Đại tá Chainarong, băng nhóm lừa đảo hứa hẹn cho thiếu niên này một công việc trực tuyến với mức lương hàng tháng ít nhất 20.000 baht (hơn 16 triệu đồng) cùng đầy đủ phúc lợi xã hội.

Mười nạn nhân khác cũng bị dụ dỗ bằng những lời hứa tương tự.

Những thanh niên này được yêu cầu đi đến tỉnh Sa Kaeo, nơi các em được sắp xếp chỗ ở tạm thời gần bến xe buýt Aranyaprathet trước khi bị đưa đến một ngôi nhà gần biên giới. Tại đây, các em bị giam giữ và không được phép rời đi.

May mắn thay, thiếu niên kể trên đã gọi điện báo cho gia đình.

Lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia ngày càng táo tợn- Ảnh 2.

Lực lượng đặc nhiệm Thái Lan đã kịp thời giải cứu 11 thanh thiếu niên Thái Lan khỏi một ngôi nhà gần biên giới tỉnh Sa Kaeo vào tối ngày 13-10. Ảnh: The Nation

Theo tờ The Nation, cả 11 nạn nhân đã được đưa về đồn cảnh sát Aranyaprathet để thẩm vấn. Đến 12 giờ 30 sáng ngày 14-10, chỉ huy đồn cảnh sát Aranyaprathet, ông Chuchart Kongmuang, đã chuyển nhóm thanh niên này đến Trung tâm Hỗ trợ Người Thái xa xứ của Quỹ Immanuel để tạm thời chăm sóc, chờ đợi các cuộc thẩm vấn tiếp theo.

Cảnh sát xác định tất cả nạn nhân đều dưới 20 tuổi và đến từ nhiều tỉnh khác nhau, bao gồm: 2 người từ Chiang Rai và Chiang Mai, và mỗi tỉnh Ratchaburi, Surin, Saraburi, Ayutthaya, Nakhon Pathom, Nakhon Ratchasima và Nakhon Phanom có 1 người.

Trong một vụ việc khác, Cảnh sát Quốc gia Campuchia đưa ra thông cáo làm rõ chi tiết về cái chết của sinh viên Hàn Quốc Park Minho (22 tuổi) và bác bỏ thông tin từ tờ South China Morning Post (SCMP) về việc gia đình nạn nhân đã tìm kiếm sự can thiệp ngoại giao từ sớm.

Park Minho đến Campuchia vào ngày 17-7 và thi thể được phát hiện trong xe hơi trên núi Bokor vào rạng sáng 8-8. Kết quả khám nghiệm cho thấy sinh viên này tử vong do bị tra tấn dã man với nhiều vết thương trên cơ thể.

Cảnh sát đã nhanh chóng bắt giữ 2 nghi phạm người Trung Quốc (tài xế và đồng phạm) và một nghi phạm khác (người quản lý tòa nhà) tại địa điểm được cho là nơi giam giữ nạn nhân, vốn liên quan đến các hoạt động trực tuyến bất hợp pháp.

Một nghi phạm người Trung Quốc tên là Hai (khoảng 30 tuổi) vẫn đang lẩn trốn.

Cảnh sát Campuchia khẳng định họ không nhận được bất kỳ khiếu nại chính thức hoặc yêu cầu can thiệp nào từ người thân của nạn nhân hoặc Đại sứ quán Hàn Quốc trước khi tìm thấy thi thể nạn nhân. Điều này mâu thuẫn với thông tin của SCMP.

Báo Khmer Times dẫn tuyên bố cho biết thêm rằng cảnh sát đang phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Phnom Penh về các thủ tục pháp lý và truy lùng nghi phạm đang bỏ trốn.

Myanmar bắt 200 người nước ngoài trong đường dây lừa đảo trực tuyến

Theo Huệ Bình

Người Lao động

