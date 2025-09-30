Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Trong thời gian gần đây, tình trạng lừa đảo tuyển dụng đang có chiều hướng gia tăng mạnh, đặc biệt là trên môi trường trực tuyến. Nhiều đối tượng đã lợi dụng danh tiếng và uy tín của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn để mạo danh, đăng tải thông tin tuyển dụng giả mạo với mục đích lừa đảo ứng viên.

Lừa đảo tuyển dụng trực tuyến: Bẫy tinh vi nhắm vào người tìm việc- Ảnh 1.

Fanpage tuyển dụng giả mạo

Thủ đoạn mạo danh ngày càng tinh vi

Thực tế cho thấy, các hình thức lừa đảo thường xoay quanh việc sử dụng trái phép tên, logo và hình ảnh thương hiệu của doanh nghiệp để tạo lòng tin với ứng viên. Các đối tượng xấu có thể lập ra fanpage hoặc website giả mạo, đăng tin tuyển dụng hấp dẫn, đưa ra những hứa hẹn về việc làm ổn định với mức lương cao.

Một số trường hợp còn yêu cầu ứng viên nộp phí tuyển dụng, phí hồ sơ, hoặc phí phỏng vấn thông qua chuyển khoản, ví điện tử. Đồng thời, chúng thu thập thông tin cá nhân quan trọng, như số điện thoại, số tài khoản ngân hàng, thậm chí mã OTP để chiếm đoạt tài sản. Với thủ đoạn ngày càng tinh vi, nhiều người tìm việc, đặc biệt là sinh viên mới ra trường, hoặc những lao động ít kinh nghiệm, rất dễ rơi vào bẫy lừa đảo.

Thông tin chính thống: Lá chắn cho người lao động

Là một trong những tập đoàn đầu tư hàng đầu tại Việt Nam, Tập đoàn GELEX vừa phát đi cảnh báo chính thức về việc xuất hiện tổ chức, cá nhân mạo danh GELEX trong hoạt động tuyển dụng. Theo ghi nhận, fanpage giả mạo đã đăng tin tuyển dụng không đúng sự thật, liên hệ ứng viên qua email, hoặc số điện thoại giả, thậm chí yêu cầu chuyển tiền để tham gia phỏng vấn hoặc đảm bảo trúng tuyển.

GELEX khẳng định đây là hành vi lừa đảo, không liên quan đến bất kỳ quy trình tuyển dụng chính thức nào của Tập đoàn. Đồng thời, GELEX nhấn mạnh rằng, tất cả thông tin tuyển dụng hợp pháp chỉ được đăng tải qua các kênh chính thức, bao gồm:

Tập đoàn cũng khẳng định tuyệt đối không thu bất kỳ khoản phí nào và không yêu cầu ứng viên cung cấp thông tin cá nhân nhạy cảm trong suốt quá trình ứng tuyển.

Trước tình trạng giả mạo ngày càng tinh vi, GELEX đưa ra khuyến nghị để ứng viên có thể tự bảo vệ mình. Trước hết, người tìm việc cần kiểm tra kỹ nguồn thông tin trước khi nộp hồ sơ hoặc tham gia phỏng vấn, đồng thời chỉ ứng tuyển qua các kênh tuyển dụng chính thức của GELEX.

Ứng viên tuyệt đối không chuyển tiền, hoặc chia sẻ thông tin cá nhân nhạy cảm cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào liên hệ qua kênh không rõ ràng. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, ứng viên nên chủ động thông báo cho GELEX hoặc cơ quan chức năng để được hỗ trợ kịp thời, qua đó góp phần ngăn chặn và xử lý hành vi lừa đảo.

Các chuyên gia cho rằng, việc các doanh nghiệp, tập đoàn uy tín chủ động phát đi cảnh báo khi xuất hiện hành vi mạo danh không chỉ là động thái bảo vệ ứng viên, mà còn thể hiện cam kết xây dựng một môi trường tuyển dụng minh bạch, an toàn và chuyên nghiệp.

Theo PV

Báo Chính phủ

