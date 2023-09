Lừa hơn 1.000 cô gái chuyển khoản xem bói trực tuyến, 4 ổ lừa đảo, 210 nghi phạm bị công an triệt phá chỉ trong 1 đợt truy quét

Công an quận Liangjiang, Trùng Khánh, Trung Quốc đã tiến hành điều tra chuyên sâu bắt giữ băng đảng lừa đảo xem bói trực tuyến trên internet, sử dụng các phương pháp như xem chỉ tay, kiểm tra tử vi...

Công an cho biết đã bắt giữ hơn 210 nghi phạm, phá hủy 4 ổ lừa đảo và thu giữ hơn 1.600 điện thoại di động để phạm tội. Bước đầu, công an phát hiện băng nhóm này đã lừa đảo hơn 24 triệu NDT (tương đương khoản 79,3 tỷ đồng) của hơn 1.000 cô gái.

Công an nhắm vào vụ lừa đảo xem bói trực tuyến lớn

Cụ thể, công an quận Liangjiang, Trùng Khánh, Trung Quốc nhận được tin báo từ người dân rằng một công ty trong tòa nhà văn phòng ở quận Liangjiang đã thực hiện hành vi lừa đảo xem bói trực tuyến.

Sau khi nhận được cuộc gọi, công an quận Liangjiang đã mở cuộc điều tra và thu thập bằng chứng. Sau khi điều tra sơ bộ, công an nhận thấy, công ty này đã tuyển dụng hàng trăm nhân viên bán hàng để thực hiện hành vi lừa đảo trực tuyến bằng cách xem tướng tay, xem tử vi và bán sản phẩm cầu may không có thực.

Công ty này có 5 chi nhánh, mỗi chi nhánh có một giám đốc, 2 - 4 phòng kinh doanh, mỗi phòng kinh doanh có 3 - 5 tổ bán hàng, mỗi tổ có 5 - 10 thành viên. Công ty có đẩy đủ các phòng như quản lý bộ phận, tài chính, nguồn nhân lực.

Sau khi điều tra tình tiết phạm tội của băng nhóm và tìm ra cơ cấu tổ chức, công an quận Liangjiang đã phát động chiến dịch truy bắt nhằm tiêu diệt băng nhóm tội phạm này trong một đợt truy quét, bắt giữ 210 nghi phạm và phá hủy 4 ổ lừa đảo.

Sau khi nghi phạm cầm đầu băng đảng bị bắt, anh ta đã thú nhận sự thật về tội lừa đảo của mình và nói rằng: “Nếu tôi có thể tính toán được số mệnh của người khác, tôi đã không bị cảnh sát bắt giữ hôm nay!”.

Cái gọi là bói trực tuyến, thực chất là họ nhân danh công ty tuyển dụng một nhóm nhân viên trẻ, sau khi thống nhất đào tạo về kỹ năng giao tiếp và kỹ thuật lừa đảo, họ quảng cáo thông qua các nhóm WeChat, tuyên bố rằng mình có xem chỉ tay và bói toán miễn phí. Sau khi liên hệ với nhiều nạn nhân, những đối tượng lợi dụng tâm lý cầu phúc của nạn nhân để tránh tai họa, đạt được mục đích lừa tiền.

Băng đảng lừa đảo thú nhận rằng họ đã thu thập những thông tin được gọi là bói toán và liên quan đến bói toán trên internet, trò chuyện với nạn nhân thông qua trò chuyện WeChat và dụ dỗ họ mua các sản phầm cầu bình an, từ đó lừa đảo tiền của nạn nhân.

Công an cho biết, những đối tượng này đã lừa đảo và nói rằng các sản phẩm của họ giúp thay đổi cuộc sống và đem đến may mắn cho người sở hữu. Các sản phẩm này có giá cả dao động từ hàng trăm đến hàng nghìn NDT. Tuy nhiên, những đối tượng lừa đảo chỉ đưa ra các sản phẩm tượng trưng, lừa hàng nghìn người chuyển tiền nhưng không gửi hàng thật và chỉ gửi những sản phẩm được gọi là bản mềm, lưu giữ được nên các thiết bị như máy tính, điện thoại.

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo xem bói trực tuyến

Công an cho biết, sau khi vụ lừa đảo quy mô lớn này được giải quyết thành công, vẫn có những nạn nhân có niềm tin sâu sắc vào xem bói trực tuyến và tin rằng mua các sản phẩm của những kẻ lừa đảo có thể cầu may cho họ.

Công an đã tóm tắt ba bước chính đối với phương thức lừa đảo này và nhắc nhở công chúng phải hết sức cảnh giác và đề phòng bị lừa.

Bước 1: Đối tượng lừa đảo sẽ cho nạn nhân xem ảnh miễn phí và dụ dỗ. Băng nhóm lừa đảo giả danh bậc thầy bói toán và lan truyền dịch vụ xem chỉ tay miễn phí thông qua WeChat. Khi nạn nhân tham gia tư vấn online, nghi phạm sẽ sử dụng kỹ năng nói chuyện được đào tạo để lấy lòng nạn nhân và lấy được thành công giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp và các thông tin khác của nạn nhân.

Bước 2: Các thành viên trong băng nhóm tội phạm liên lạc với nạn nhân và nói cho nạn nhân biết những điềm xấu như số phận tương lai, sự nghiệp không như ý, tình hình sức khỏe.

Bước 3: Khi hầu hết các nạn nhân đang lo lắng cho tương lai và số phận của mình, đối tượng lừa đảo sẽ lừa nạn nhân chuyển tiền để mua các sản phẩm cầu bình an không có thực.

Do đó, công an khuyến cáo người dân không nên xem bói trực tuyến trên mạng, không cung cấp thông tin các nhân của mình cho người lạ, đặc biệt cảnh giác với các chiêu trò dụ dỗ phỏng đoán về tương lai, sự nghiệp, tình cảm…