Kinh tế một nước châu Phi tăng trưởng gấp 10 lần sau khi được Trung Quốc xây giúp siêu công trình 27 tỷ USD

Một số nước ở châu Phi có dân số lên tới hàng trăm triệu người nhưng do giao thông chưa thuận tiện nên việc vận chuyển hàng hóa vẫn còn gặp nhiều thách thức, cản trở sự phát triển kinh tế. Do đó, một số nước châu Phi đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ các nước phương Tây. Tuy nhiên, do hệ thống đất đá và điều kiện cơ sở vật chất nên việc xây dựng các công trình tại các nước châu Phí khá khó khăn, chỉ có Trung Quốc sẵn sàng giúp đỡ vì sở hữu nhiều công nghệ khủng trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng.

Cụ thể, Trung Quốc đã giúp Ethiopia xây dựng tuyến đường sắt Algeria-Djibouti và tuyến đường sắt đường sắt Addis Ababa-Djibouti. Các tuyến đường sắt này có gía trị khoảng 27 tỷ USD. Đặc biệt, nước Ethiopia cho biết, tuyến đường sắt Trung Quốc xây dựng đã giúp nền kinh tế nước này tăng trưởng gấp 10 lần so với giai đoạn trước đây.

Hiện nay, tuyến đường sắt Algeria-Djibouti là tuyến đường sắt số 1 ở Châu Phi. Đây là tuyến đường sắt điện khí hóa đường ray tiêu chuẩn hiện đại, là tuyến đường sắt chở hàng nối Ethiopia với Djibouti và được gọi là "đường sắt TAZARA trong kỷ nguyên mới".

Tuyến đường sắt Ababa-Djibouti được xây dựng vào năm 2012, một số đoạn được đưa vào sử dụng vào năm 2016 và đi vào hoạt động hoàn toàn vào năm 2018. Tuyến đường sắt này có tổng chiều dài 752,7 km và có 45 ga, tốc độ thiết kế là 120 km/h.

Trước khi tuyến đường sắt này hoàn thành và thông xe, phải mất 7 ngày để vận chuyển hàng hóa từ Cảng Djibouti (một cảng quan trọng ở quốc gia láng giềng của Ethiopia) đến Ethiopia, khiến lợi thế thương mại của cảng không được tận dụng tối ưu. Sau khi Trung Quốc xây dựng tuyến đường sắt này, thời gian vận chuyển hàng hóa giảm xuống còn 12 giờ, điều này vô cùng thuận tiện cho hoạt động logistics.

Trên thực tế, nếu không có sự giúp đỡ của Trung Quốc, Ethiopia và Djibouti sẽ không bao giờ xây dựng được tuyến đường sắt hiện đại dài hơn 700km như vậy vì hai nước này thiếu cả vốn lẫn công nghệ để thực hiện các công trình cơ sở hạ tầng.

Về công nghệ xây dựng đường sắt cho Ethiopia, Trung Quốc đã triển khai hàng loạt robot xây dựng cho các đường dây điện khí hóa trên cao , đây là một cột mốc quan trọng đối với ngành xây dựng đường sắt của Trung Quốc. Điều này thể hiện rằng, máy móc giờ đây có thể đảm nhận hầu hết các công việc sử dụng nhiều lao động liên quan đến xây dựng đường sắt cao tốc.

Xây dựng đường sắt bao gồm các công việc như đào, san nền, đặt đường, xây cầu, đường hầm, lắp đặt hệ thống tín hiệu và thông tin liên lạc... Do đó, việc xây dựng đường sắt rất tốn kém và đòi hỏi nhiều lao động thể chất cũng như kỹ năng và kiến thức chuyên môn. Nhưng giờ đây, robot và các công nghệ tiên tiến khác đã đảm nhận phần lớn công việc xây dựng đường sắt sử dụng nhiều lao động.

Để giảm tính nguy hiểm và đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thi công, Trung Quốc đã sử dụng công nghệ xây dựng tự động, sử dụng nền tảng quản lý dữ liệu số và hệ thống thông minh để lưu trữ, lắp ráp trước, vận chuyển và xây dựng.

Cảm biến tự động thu thập dữ liệu thời gian thực từ các công trường xây dựng, sau đó gửi đến nhà kho thông minh, nơi hệ thống lưu trữ và truy xuất tự động định vị và gửi các vật liệu cần thiết đến các nhà máy thông minh để lắp ráp thành cột, cánh tay, móc treo và các bộ phận khác.

Các thành phần đã hoàn thành sau đó được vận chuyển đến công trường bằng xe tự hành. Một cánh tay robot được trang bị cảm biến và camera sẽ phát hiện và điều chỉnh vị trí của các bộ phận, sau đó nâng và đặt chúng vào đúng vị trí.

Cùng với đó, các kỹ sư sử dụng robot áp dụng thuật toán nhận dạng hình ảnh và trích xuất đặc điểm đối tượng để vạch ra đường đi tốt nhất, chính xác đến từng mm cho các giai đoạn thi công.

Các kỹ sư cho biết trí tuệ nhân tạo có thể cho phép robot hoạt động trong mọi loại thời tiết khắc nghiệt, đồng thời cho phép chúng di chuyển giữa các máy trạm, sau khi điều chỉnh và siết chặt các vít với một mô-men xoắn cụ thể, quay trở lại điểm 0 và chờ lệnh tiếp theo. Trong kho, các thiết bị trí tuệ nhân tạo như xe nâng thông minh có thể lấy và vận chuyển nguyên liệu.

Các nhà khoa học đường sắt cho biết, việc sử dụng rộng rãi các công nghệ này thể hiện một bước tiến lớn về công nghệ xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông của Trung Quốc.