Lừa huy động vốn 'lướt sóng' bất động sản, cam kết 5 ngày có lời

Ngày 17/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Thị Ngân (SN 1993, trú xã Nghĩa Đàn, Nghệ An) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2023 đến cuối năm 2025, Ngân rủ một số người góp tiền đầu tư mua bán bất động sản. Thời gian đầu, người phụ nữ này trả tiền gốc và lợi nhuận đầy đủ, đúng hẹn nên tạo được lòng tin.

Võ Thị Ngân tại cơ quan Công an.

Sau khi hoạt động kinh doanh thua lỗ, mất tiền do đầu tư trên mạng, Ngân nảy sinh ý định huy động tiền của người khác để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Để tiếp tục huy động vốn, Ngân đưa ra thông tin cần dòng tiền để đầu tư “lướt” đất. Đối tượng cam kết chỉ từ 5-15 ngày sẽ bán được đất, hoàn trả tiền gốc cùng một khoản lợi nhuận được gọi là “tiền chênh”.

Không chỉ đưa ra lời hứa về lợi nhuận cao và thời gian hoàn vốn ngắn, Ngân còn dựng các giao dịch, tin nhắn giả để củng cố lòng tin của những người góp vốn.

Sau khi nhận tiền, Ngân không sử dụng để mua bán bất động sản như cam kết mà chuyển cho người khác để trả các khoản nợ trước đó, chi tiêu cá nhân và tiếp tục “xoay vòng” tiền.

Đối tượng Võ Thị Ngân.

Cơ quan điều tra xác định, từ đầu năm 2025 đến tháng 8/2025, Ngân đã chiếm đoạt của nhiều bị hại tổng số tiền 19,7 tỷ đồng.

Công an tỉnh Nghệ An cảnh báo người dân cần thận trọng khi góp vốn, đầu tư với cá nhân, tổ chức, đặc biệt trước những lời mời gọi đầu tư với lợi nhuận cao, thời gian hoàn vốn ngắn. Người dân cần tìm hiểu, xác minh kỹ thông tin về cá nhân, tổ chức và hoạt động kinh doanh trước khi chuyển tiền.