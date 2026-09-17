Một ngân hàng cảnh báo toàn bộ khách hàng KHÔNG thực hiện giao dịch chuyển khoản này

Mới đây, qua tin nhắn gửi khách hàng trên ứng dụng Zalo, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) đưa ra cảnh báo về một số thủ đoạn lừa đảo mạo danh nhân viên ngân hàng. Theo đó, các đối tượng có thể giả danh nhân viên TPBank, yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào tài khoản cá nhân với mục đích chiếm đoạt tài sản. Trước tình trạng này, ngân hàng khuyến cáo khách hàng cần thận trọng khi tiếp nhận các yêu cầu chuyển tiền và đặc biệt lưu ý những trường hợp sau:

- Chỉ thanh toán khoản vay qua các kênh chính thức mà TPBank thông báo

- Không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân, kể cả nhân viên ngân hàng

- Liên hệ TPBank ngay khi nhận thông báo, cuộc gọi đáng ngờ

Tin nhắn cảnh báo mà TPBank mới gửi tới khách hàng

Trước đó, TPBank cũng thông báo trên website chính thức, khuyến nghị khách hàng cần cẩn trọng với các hình thức đánh cắp thông tin thẻ tín dụng khi đặt mua vé máy bay giá rẻ.

Cụ thể: Đối tượng xấu tạo ra các website/ứng dụng giả mạo của các công ty du lịch uy tín hoặc các resort/khách sạn nổi tiếng. Sau đó, họ sử dụng các bài đăng quảng cáo vé máy bay hoặc phòng nghỉ với mức giá "ưu đãi sốc", nhằm dụ Khách hàng truy cập vào đường dẫn (link) giả mạo. Khi khách hàng truy cập hệ thống giả mạo để đặt vé, đặt phòng, đối tượng xấu yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, OTP, mã CVV thẻ ngân hàng. Sau khi có thông tin, kẻ gian chiếm quyền kiểm soát điện thoại hoặc ứng dụng ngân hàng, đánh cắp thông tin đăng nhập và thực hiện chuyển/rút tiền trái phép từ tài khoản của nạn nhân.

Để bảo vệ thông tin cá nhân và tài khoản, TPBank khuyến cáo khác hàng:

- KHÔNG TRUY CẬP vào đường link lạ và KHÔNG mua sắm trên các trang web không rõ nguồn gốc;

- CẢNH GIÁC với quảng cáo trá hình trên các nền tảng trực tuyến (website, sàn thương mại điện tử,...);

- XÁC MINH các website, sàn thương mại điện tử trước khi mua hàng online;

- KHÓA giao dịch trực tuyến khi không sử dụng, mở lại trên ứng dụng ngân hàng khi cần;

- THÔNG BÁO ngay cho cơ quan chức năng nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo để được hỗ trợ và xử lý kịp thời.