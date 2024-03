Lúa Vàng Việt - Thương hiệu gạo đến từ Tây Ninh đang ngày một lớn mạnh

Giải thưởng Hàng Việt Nam chất lượng cao (HVNCLC)



Giải thưởng HVNCLC được xem là một danh hiệu cao quý và uy tín mà bất cứ một doanh nghiệp sản xuất, thương mại nào cũng mong muốn sản phẩm mình đạt được. Chương trình được hội đồng ban tổ chức ra quyết định triển khai đánh giá trên tinh thần minh bạch qua nhiều tháng khảo sát nghiêm ngặt bằng hình thước online và trực tiếp từ người tiêu dùng, nhà bán lẻ, với hơn 70.000 lượt bình chọn.

Gạo Lúa Vàng Việt đạt danh hiệu HVNCLC 2 năm liên tiếp 2023-2024

Tối ngày 14-3, tại Hội trường Thống Nhất (quận 1, TP.HCM), Hội doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao (HVNCLC) tổ chức lễ vinh danh, trao chứng nhận cho 529 doanh nghiệp đạt danh hiệu HVNCLC năm 2024 do người tiêu dùng bình chọn.



Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Lúa Vàng Việt

Bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2021, nhà máy gạo Lúa Vàng Việt được đánh giá là có quy mô và công suất lớn bậc nhất Tây Ninh hiện nay, sở hữu dây chuyền sản xuất có công nghệ tiên tiến. Hiện nay, Lúa Vàng Việt được đánh giá là một trong những doanh nghiệp có uy tín và chất lượng hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất, phân phối gạo tại tỉnh Tây Ninh. Hành trình vươn tới thành công của Lúa Vàng Việt hôm nay được tạo nên nhờ việc để lại ấn tượng tốt đối với người tiêu dùng thông qua việc việc xây dựng chặt chẽ quy định cho nguyên liệu đầu vào và sản xuất đầu ra.

Bên cạnh sự thành công do nỗ lực của doanh nghiệp, không thể không kể đến những đóng góp to lớn đến từ người nông dân trồng lúa tại Tây Ninh - những người đã cần mẫn canh tác trên các cánh đồng lúa bạt ngàn, trải dài từ Trảng Bàng, qua Bến Cầu, Gò Dầu cho đến huyện Châu Thành, tạo ra nguồn nguyên liệu lúa gạo dồi dào và đầy chất lượng. Cũng như sự ủng hộ, hỗ trợ đến từ các cấp chính quyền địa phương. Có thể nói, kết quả bình chọn của người tiêu dùng đối với Lúa Vàng Việt trong khuôn khổ chương trình HVNCLC chính là sự khích lệ lớn lao đến với doanh nghiệp và toàn thể quý bà con nông dân thuộc Tổ Liên Kết Đức Thành - Lúa Vàng Việt. Cùng với đó là niềm tự hào khi Lúa Vàng Việt đã giữ vững thành tựu đạt HVNCLC 2 năm liên tiếp. Gạo Lúa Vàng Việt không chỉ nỗ lực nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao từ thị trường, mà còn mang đến những sản phẩm gạo chất lượng, an toàn nhất đến với từng bữa cơm gia đình Việt.

Bên cạnh đó, Lúa Vàng Việt còn giới thiệu đến quý khách tham quan mô hình "Chuỗi giá trị hệ sinh thái Đức Thành cùng nhà nông phát triển" gồm tổ hợp các công ty thuộc hệ thống Đức Thành: Công ty Phân bón hữu cơ Hi-Tech Organic, Công ty phân bón và thuốc BVTV Đức Thành và Nhà máy gạo Lúa Vàng Việt. Đây là mô hình đã tạo ra một chuỗi liên kết đầy giá trị, bao gồm các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật canh tác cho nông dân, từ khâu gieo sạ, đến trổ bông, làm hạt và thu hoạch. Quản lý chặt chẽ từ khâu gieo trồng, thu hoạch cho đến chế biến và phân phối lúa gạo. Giúp chất lượng, sản lượng lúa luôn đảm bảo ở mức tối ưu, đồng thời đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe từ thị trường gạo.



Bảng infographic thể hiện Chuỗi giá trị Hệ sinh thái Đức Thành cùng nhà nông phát triển.

Bên cạnh sứ mệnh Nâng chuẩn gạo, nâng chuẩn cuộc sống, Lúa Vàng Việt còn ấp ủ trở một trong những đại diện cho sản vật Tây Ninh thông qua việc đưa hình ảnh danh lam thắng cảnh của địa phương vào các thiết kế bao bì, như gạo Hương Ngọc, Lộc Việt, Mắt Rồng,… với biểu tượng Toà Thánh Đạo Cao Đài, hay hình ảnh hồ Dầu Tiếng trên bao gạo Bốn Mùa. Hơn thế nữa, bên cảnh bộ bao bì đầy tính thẩm mỹ, Lúa Vàng Việt còn nổi tiếng với những dòng gạo ngon như ST25 Én Vàng, Thơm Hạnh Phúc, Thơm Thượng Hạng, Chuẩn Xốp Mềm,… và đa dạng về tính chất gạo, như thơm, xốp mềm, dẻo mềm,… phù hợp với nhiều nhu cầu như nấu ăn hàng ngày, hay làm nguyên liệu cho lò rượu, làm bánh, làm bún,… Hiện nay, các sản phẩm gạo Lúa Vàng Việt đều đạt các tiêu chuẩn chất lượng uy tín như USDA, HACCP, ATVSTP, HVNCLC,.. đạt tiêu chuẩn lưu hành trong nước và xuất khẩu. Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết, quý bạn đọc vui lòng liên hệ công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Lúa Vàng Việt, địa chỉ số 785-787, đường CMT8, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 0988 414 879 và website https://luavangviet.com.