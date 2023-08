Luật Đường bộ mới sẽ lược bỏ, bổ sung những quy định nào?

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa gửi lấy ý kiến các bộ ngành liên quan về dự thảo Luật Đường bộ (thay thế Luật Giao thông đường bộ năm 2008). Dự thảo mới có nhiều điều chỉnh đáng chú ý sau khi tiếp thu ý kiến của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tại kỳ họp ngày 13/7.

Cụ thể, dự thảo Luật Đường bộ mới nhất vẫn giữ 6 chương, nhưng giảm còn 92 điều (giảm 3 điều). Đáng chú ý nhất, so với dự thảo hồi tháng 7, dự luật mới nhất không còn quy định liên quan tới phương tiện tham gia giao thông đường bộ; bỏ quy định cho phép sử dụng tạm gầm cầu cạn để trông giữ xe.

Luật này chỉ còn quy định liên quan tới đầu tư, quản lý và khai thác kết cấu hạ tầng giao thông, quản lý kinh doanh vận tải. Các quy định về quy tắc giao thông đường bộ, người điều khiển phương tiện và phương tiện tham gia giao thông đường bộ được chuyển sang quy định tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ do Bộ Công an chủ trì xây dựng.

Dự thảo Luật Đường bộ mới nhất đã không còn các quy định liên quan tới phương tiện tham gia giao thông đường bộ, như tiêu chuẩn, niên hạn, đăng kiểm phương tiện... (Ảnh minh hoạ: H.Việt).

Như vậy, toàn bộ Chương 3 với 8 điều (từ Điều 47-54) về quản lý phương tiện tham gia giao thông đường bộ tại Dự thảo Luật đường bộ tháng 7 đã được loại khỏi dự thảo luật mới nhất. Đồng nghĩa, các quy định này liên quan tới quản lý tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo vệ môi trường với ô tô, xe máy , đăng kiểm phương tiện, niên hạn phương tiện… sẽ không còn được quy định trong Luật Đường bộ.

Trước đó, tại phiên họp cho ý kiến Dự thảo Luật đường bộ của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, một số ý kiến đề nghị rà soát các quy định về phương tiện giao thông đường bộ trong Luật Đường bộ, bảo đảm phù hợp với phạm vi điều chỉnh, tránh trùng lắp với Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Có ý kiến cho rằng, thực tế, hiện tình hình thực hiện việc đăng kiểm xe cơ giới còn nhiều sơ hở, vi phạm pháp luật, nhất là việc xã hội hóa công tác đăng kiểm chưa chặt chẽ. Vì vậy, đề nghị bổ sung quy định về trung tâm đăng kiểm xe cơ giới, trạm kiểm tra khí thải xe mô tô, xe gắn máy, bảo dưỡng, bảo hành xe cơ giới bảo đảm tính công khai, minh bạch, làm rõ quy định về trách nhiệm của các đơn vị đăng kiểm khi phương tiện đã được kiểm định nhưng thực tế không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng kiểm định để có chế tài xử lý.

Bộ GTVT và Bộ Công an đã phối hợp rà soát và chuyển toàn bộ chương quy định về phương tiện giao thông đường bộ sang dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, để đảm bảo thống nhất, đồng bộ, tránh chồng chéo, trùng lặp.

Một số ý kiến của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị cân nhắc, không luật hoá quy định về sử dụng gầm cầu cạn trông, giữ xe . Vì quy định này ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của người dân, công trình và phương tiện ở khu vực này; gián tiếp làm phát triển phương tiện giao thông cá nhân ở các thành phố, ngược với chủ trương hạn chế phương tiện cá nhân.

Bộ GTVT đã tiếp thu, bỏ quy định về sử dụng tạm gầm cầu cạn làm nơi trông giữ xe trong dự thảo Luật Đường bộ mới nhất (Điều 40 của dự luật đưa ra lấy ý kiến hồi tháng 7 vừa qua).