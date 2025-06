LUMIÈRE Midtown ôm trọn lợi thế kết nối tại trung tâm TP.HCM

The Global City – khu đô thị kết nối tại trung tâm TP.HCM

Sở hữu mặt tiền 03 tuyến đường lớn, trọng điểm của thành phố và quy hoạch bài bản, The Global City là khu đô thị kết nối tại trung tâm TP.HCM. Trải rộng trên diện tích 117,4ha - quỹ đất hiếm hoi còn lại tại nội đô, khu đô thị này có lợi thế lớn về phát triển không gian sống, tiện ích, hạ tầng, đón đầu làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng và kinh tế khu vực. Theo đó, các phân khu mới thuộc The Global City cũng hưởng lợi trực tiếp từ loạt dự án giao thông trọng điểm đang triển khai.

Đường Liên Phường - tuyến kết nối thẳng từ An Phú và Thảo Điền đến The Global City chuẩn bị thông xe trong năm 2025. Đây là trục giao thông quan trọng, nối liền khu dân cư cao cấp như Thảo Điền đến nhiều khu vực sầm uất như phường An Phú, phường Phước Long B, phường Phú Hữu...

Trong đó đoạn đường qua The Global City đã hoàn thiện với 06 làn xe, mặt đường rộng tới 60m. Khi đoạn đường mới được kết nối với đoạn hiện hữu, cư dân tại Thảo Điền và khu lân cận sẽ dễ dàng di chuyển đến The Global City, giúp cư dân di chuyển thuận tiện đến các khu vực, gia tăng giá trị thương mại và kinh tế cho toàn bộ khu đô thị.

Cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây mở rộng lên 10 làn xe, trong đó tuyến đường dẫn từ cao tốc này sẽ được mở thẳng vào The Global City và đang hoàn thiện những công đoạn cuối cùng, giảm áp lực giao thông cho đường Đỗ Xuân Hợp và tạo điều kiện để mọi phương tiện kết nối dễ dàng từ trung tâm thành phố với các tỉnh thành lân cận như Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đường Đỗ Xuân Hợp dự kiến được mở rộng lên 30m trong năm 2025, kết nối trực tiếp với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đường Vành đai 2 và đại lộ Mai Chí Thọ... Cùng với đó, The Global City hưởng lợi từ nút giao An Phú đang được đầu tư hoàn hiện hầm chui. Tuyến hạ tầng này giảm tải áp lực cho đại lộ Võ Nguyên Giáp, góp phần rút ngắn thời gian lưu thông tại cửa ngõ phía Đông TP.HCM.

Hạ tầng khu Đông TP.HCM phát triển mạnh mẽ, "đòn bẩy" gia tăng giá trị bất động sản tại The Global City

Hạ tầng giao thông đang trở thành yếu tố then chốt khiến gia tăng giá trị cho The Global City. Cư dân The Global City chỉ mất 5-10 phút để di chuyển về khu đô thị từ Thủ Thiêm hoặc Thảo Điền, 10 phút từ quận 1, và khoảng 30 phút đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành qua những trục đường lớn thông thoáng.

Không chỉ giúp cư dân thuận tiện hơn trong việc di chuyển mà hạ tầng còn tăng sức hút đầu tư, mở ra tiềm năng tăng trưởng bền vững cho khu đô thị. Dù ở nhu cầu ở thực hay đầu tư, mỗi sản phẩm tại đây đều là "phiên bản" gia tăng giá trị lâu dài.

LUMIÈRE Midtown – Dự án "tâm điểm của tâm điểm", hưởng lợi lớn từ loạt lợi thế của The Global City

Toạ lạc ngay vị trí trung tâm của khu đô thị The Global City, phân khu cao tầng mới nhất LUMIÈRE Midtown đang trở thành tâm điểm của thị trường bất động sản TP.HCM. Ngay từ khi hé lộ những hình ảnh đầu tiên và thông tin chuẩn bị ra mắt, dự án này lập tức gây chú ý khi thừa hưởng toàn bộ giá trị của The Global City.

LUMIÈRE Midtown - phân khu cao tầng tại tâm điểm The Global City, được ra mắt cuối tháng 5/2025 với nhiều lợi thế hạ tầng, tiện ích, phong cách sống

Từ vị trí đắc địa, thiết kế hiện đại đến dấu ấn thương hiệu của dòng sản phẩm LUMIÈRE, bộ đôi tòa tháp căn hộ cao cấp trở thành cơ hội hiếm có cho cư dân và nhà đầu tư sở hữu. Những giá trị về hạ tầng kết nối từ The Global City chính là tiềm năng tăng trưởng mà dự án này được thừa hưởng trọn vẹn. Với hàng loạt công trình trọng điểm chuẩn bị "về đích" trong năm nay, cơ hội tăng giá bất động sản được nhìn thấy rất rõ ràng ở dự án này trong tương lai gần.

Sở hữu vị trí ngay tâm điểm The Global City, cộng đồng cư dân tương lai tại LUMIÈRE Midtown có thể thu trọn cả thành phố trong một ánh nhìn, chạm mọi trải nghiệm trong vài bước chân, nhờ vị trí đối diện trung tâm thương mại 123.000 m2 lớn bậc nhất TP.HCM, kề cận kênh đào nhạc nước lớn nhất Đông Nam Á, trường học quốc tế cùng 34 tiện ích nội khu đẳng cấp dành riêng cho cư dân.

Cư dân LUMIÈRE Midtown dễ dàng cảm nhận nhịp đập của một cuộc sống sôi động bên ngoài nhưng thư thái bên trong

The Global City được Masterise Homes kiến tạo trở thành Trung tâm mới hiện đại nhất, sôi động nhất của TP.HCM, là điểm đến của các sự kiện tầm cỡ quốc tế, có thể nói đây chính là trung tâm mới đẳng cấp quốc tế, mang đến những trải nghiệm khác biệt ở bất cứ khu đô thị hiện hữu nào. Toạ lạc ngay trung tâm The Global City, cư dân LUMIÈRE Midtown có thể tận hưởng trọn vẹn tiện ích chuẩn quốc tế chỉ trong 15 phút đi bộ.

Không gian sống duy mỹ cùng tiện ích đẳng cấp, LUMIÈRE Midtown kiến tạo phong cách sống hiện đại, tinh tế và có gu cho cộng đồng cư dân tinh anh

Vừa thừa hưởng lợi thế hạ tầng, vừa mang đến không gian sống duy mỹ cùng tiện ích đẳng cấp, không khó hiểu khi dự án mới ra mắt thị trường đã "hút" khách hàng và nhà đầu tư săn đón. Tại đây, mỗi cư dân sẽ cảm nhận nhịp đập của một cuộc sống sôi động bên ngoài nhưng thư thái bên trong, một phong cách sống hiện đại, tinh tế và có gu.

Với quy hoạch đồng bộ, hạ tầng kết nối mạnh mẽ và hội tụ lợi thế an cư, đầu tư, LUMIÈRE Midtown tại The Global City hứa hẹn tiềm năng tăng trưởng lớn, bứt phá mạnh mẽ trong tương lai.

