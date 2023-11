Luộc chín củ này rồi để trong tủ lạnh, ăn cả vỏ sẽ thành “thần dược” giảm cân

“Khi ai đó nói rằng đang ăn khoai để giảm cân, tôi tin rằng hầu hết mọi người sẽ nghĩ tới khoai lang. Tuy nhiên, có một tin vui cho những người yêu thích khoai tây là chúng cũng có hiệu quả giảm cân rất tốt. Nhất là nếu bạn biết cách chế biến và thưởng thức để tận dụng hiệu quả đó tối đa”. Đó là những gì Giáo sư Candida Rebello chia sẻ trên tờ báo Úc The Herald Sun về nghiên cứu của mình cùng nhóm nhà khoa học tại Trung tâm Nghiên cứu Y sinh Pennington (Hoa Kỳ)

Đây là nghiên cứu mới nhất về lợi ích của việc ăn khoai tây, được công bố trên tạp chí Nature Communications, Tạp chí Thực phẩm và Thuốc (Hoa Kỳ) và khiến nhiều người bất ngờ. Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng ăn đậu Hà Lan có thể cải thiện lượng đường trong máu ở những người mới được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường loại 2. Vì vậy, nghiên cứu này tuyển chọn 36 người tham gia từ 18 đến 60 tuổi bị thừa cân hoặc bị kháng insulin, tiền thân của bệnh tiểu đường loại 2.

Giáo sư Candida Rebello nhấn mạnh: "Kết quả nghiên cứu của chúng tôi đã chỉ ra rằng khoai tây thật sự có thể giảm cân hiệu quả. Mức độ hiệu quả được tăng lên thông qua cách chúng ta chế biến và thưởng thức. Để dễ hiểu hơn, chúng tôi đã thực hiện so sánh với một thực phẩm có hiệu quả giảm cân tốt và được nhiều người dùng đó là đậu Hà Lan".

Cụ thể, 36 người thử nghiệm được ăn các loại thực phẩm phổ biến như đậu Hà Lan, đậu, thịt và cá cũng như nhiều trái cây. Tiếp theo, các nhà nghiên cứu đã thay thế 40% lượng thịt ăn vào của họ bằng đậu Hà Lan hoặc khoai tây. Khi so sánh chế độ ăn có khoai tây với chế độ ăn có đậu và đậu Hà Lan, các nhà khoa học nhận thấy rằng chúng có lợi ích sức khỏe như nhau. Tương tự, hiệu quả giảm cân của cả hai thực phẩm cũng không hề kém cạnh nhau.

Điểm đặc biệt ở đây là khoai tây sử dụng trong nghiên cứu được luộc chín cả vỏ rồi để trong tủ lạnh từ 12 đến 24 giờ trước khi ăn để tăng chất xơ. Sau đó, khi ăn chúng sẽ được chế biến thành nhiều loại bữa trưa và bữa tối khác nhau. Ví dụ như bánh khoai tây, tôm và khoai tây, khoai tây nghiền ăn kèm, khoai tây nướng miếng, salad khoai tây và khoai tây chiên kem.

Lý do khoai tây luộc cả vỏ, làm lạnh 12 - 24 giờ giúp giảm cân

Giáo sư Candida Rebello cũng đưa ra giải thích về lý do cách chế biến khoai tây nói trên giúp tăng hiệu quả giảm cân. Đầu tiên, bà khẳng định ràng bản thân khoai tây vốn là một thực phẩm lành mạnh, có thể giảm cân nếu ăn điều độ. Mặc dù nhiều người cho rằng khoai tây không phù hợp với chế độ ăn kiêng của họ do "hàm lượng tinh bột cao" và "lượng carbohydrate cao" nhưng sự thật là loại củ này có lượng calo thấp một cách đáng ngạc nhiên và mang lại cảm giác nhanh no, no bụng lâu hơn. Điều này giúp chúng ta hạn chế lượng thực phẩm tiêu thụ.

Bởi Candida Rebello nói: “Mọi người có xu hướng ăn cùng một lượng thức ăn bất kể hàm lượng calo để cảm thấy no. Bằng cách ăn những thực phẩm có trọng lượng nặng hơn và ít calo, bạn có thể dễ dàng giảm số lượng calo tiêu thụ. Khía cạnh quan trọng trong nghiên cứu của chúng tôi là chúng tôi không giảm khẩu phần ăn nhưng lại giảm hàm lượng calo bằng cách bổ sung khoai tây.”

Hơn nữa, khoai tây hỗ trợ làm tăng quá trình trao đổi chất của cơ thể, đốt cháy mỡ thừa nhanh chóng. Loại củ này còn có tác dụng giúp thải độc tố trong cơ thể hiệu quả. Nhóm nghiên cứu cũng đã chứng minh rằng trái ngược với niềm tin thông thường, rằng khoai tây không tác động tiêu cực đến lượng đường trong máu. Điều này cũng tác động tới quá trình giảm cân, cảm giác thèm ăn của bạn.

Lý do mà chúng ta nên luộc khoai tây khi để nguyên vỏ là để tối đa lượng chất xơ của chúng. Bản thân khoai tây cũng khá giàu chất xơ, nhất là sau khi luộc, nhưng phương pháp luộc cả vỏ sẽ tốt hơn vì phần vỏ của củ khoai tây là nơi chứa nhiều chất xơ nhất, chiếm 12%. Trong khi đó, phần thịt khoai tây chủ yếu ở dạng không hòa tan, chẳng hạn như pectin, cellulose và hemiaellulose, sẽ tối ưu về tiêu hóa và cả chất xơ nếu luộc chín kỹ. Khi ăn, hãy ăn cả phần vỏ khoai tây để nhận được lượng chất xơ cao, trong khi hạn chế lượng calo mà bạn vẫn cảm thấy no bụng.

Còn về lý do nên làm lạnh, bà giải thích rằng khoai tây đã luộc chín có thể bị chảy nước hoặc nhão vì tinh bột thay đổi hình dạng và giải phóng nước khi chúng nguội. Nấu chín và làm lạnh khoai tây cũng làm tăng sự hình thành của tinh bột kháng - 1 loại carbohydrate mà con người không thể tiêu hóa và hấp thụ. Đây có thể là 1 điều tốt cho những người có vấn đề về đường huyết, vì nó làm giảm chỉ số đường huyết khoảng 25% và khiến lượng đường huyết có thể tăng đột biến sau khi ăn.

Tinh bột kháng cũng thúc đẩy lợi ích sức khỏe đường ruột và làm tăng hiệu quả giảm cân. Lý do là bởi vi khuẩn đường ruột lên men và tạo ra các axit béo chuỗi ngắn. Các axit này giúp giữ cho niêm mạc ruột già của bạn khỏe mạnh. Nhờ vậy, quá trình tiêu hóa thức ăn, trao đổi chất cũng tăng lên và tăng hiệu quả giảm cân đáng kể. Tuy nhiên, dù khoai tây nấu chín và để nguội có một số lợi ích cho sức khỏe nhưng nên ăn chúng trong vòng 3 hoặc 4 ngày để tránh hư hỏng và ngộ độc thực phẩm .

Ngoài ra, khoai tây luộc chín có thể được bảo quản trong ngăn đông lên tới 1 năm mà không bị đổi màu hay chất lượng đáng kể. Đương nhiên là nếu chúng ta bọc kín chúng, không để tiếp xúc với không khí khi ở trong tủ đông. Chính vì vậy, cần sử dụng túi nhựa, hộp đựng hoặc loại bỏ hết không khí trước khi bảo quản khoai tây. Khi bạn đã sẵn sàng ăn, hãy để chúng rã đông trong tủ lạnh qua đêm trước khi làm nóng và dùng.

Giáo sư Candida Rebello chia sẻ: “Đây thật sự là tin vui với những người thích khoai tây. Đặc biệt, nó còn giúp chúng ta có chế độ ăn lành mạnh hoặc giảm cân lành mạnh mà món ăn vẫn đa dạng. Chưa kể tới, khoai tây rất phổ biến, dễ mua và giá còn rất rẻ, ngay cả khi chúng ta so sánh với đậu Hà Lan hay những thực phẩm lành mạnh giúp giảm cân khác. Mọi người có xu hướng ăn cùng một trọng lượng thức ăn, bất kể lượng calo của nó, để đạt được cảm giác no nên khoai tây sẽ là lựa chọn tuyệt vời”. Nhưng bà cũng nhắc nhở, ngoài việc ăn cả vỏ, làm lạnh thì hãy ưu tiên những món ít dầu mỡ và đảm bảo kết hợp với chế độ ăn đủ rau, protein để đạt hiệu quả giảm cân như mong muốn.

Nguồn và ảnh: Sohu, New York Post The Herald Sun