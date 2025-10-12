Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lương 15 triệu/tháng, tôi đổi cách chia tiền - 6 tháng sau, tài khoản tiết kiệm đã tăng thêm 20 triệu

12-10-2025 - 17:02 PM | Lifestyle

Tôi từng nghĩ lương 15 triệu/tháng thì làm sao tiết kiệm được nhiều. Nhưng sau khi đổi cách chia tiền – không tăng thu, chỉ thay đổi cách quản lý - tôi đã tích lũy thêm 20 triệu chỉ sau 6 tháng. Điều bất ngờ là: tôi không phải “thắt lưng buộc bụng”, mà vẫn sống thoải mái như trước.

Trước khi thay đổi: Lương vừa nhận đã biến mất

Tôi là nhân viên văn phòng, lương tháng 15 triệu – con số không cao nhưng cũng đủ để xoay xở ở Hà Nội. Trước đây, tôi luôn thấy tiền “bốc hơi” nhanh đến mức kỳ lạ. Cuối tháng, tài khoản chỉ còn vài trăm nghìn, dù tôi không mua sắm xa xỉ hay tiêu gì lớn.

Khi nhìn lại sao kê, tôi nhận ra vấn đề: Mọi khoản chi đều trộn lẫn, không có giới hạn rõ ràng. Tôi trả tiền nhà, ăn uống, cà phê, quà biếu, rồi đôi khi “thưởng cho bản thân” bằng vài món nhỏ. Tất cả nằm chung trong một tài khoản.

Kết quả là mỗi lần nhìn số dư, tôi chỉ thấy… mơ hồ. Một buổi tối, tôi đọc được câu nói: “Không quản lý được tiền, tiền sẽ tự tìm cách rời khỏi bạn.” Và tôi quyết định thay đổi.

Lương 15 triệu/tháng, tôi đổi cách chia tiền - 6 tháng sau, tài khoản tiết kiệm đã tăng thêm 20 triệu- Ảnh 1.

Tôi bắt đầu bằng việc chia tiền vào 3 tài khoản riêng biệt

Tôi không tăng thu nhập, chỉ đổi cách dòng tiền vận hành. Tôi mở thêm hai tài khoản ngân hàng miễn phí qua ứng dụng, rồi chia lương thành ba phần cụ thể ngay khi vừa nhận lương.

Tài khoản 1 – Chi tiêu cố định (60%): Tiền nhà, điện nước, ăn uống, xăng xe → 9 triệu đồng.

Tài khoản 2 – Tích lũy/tiết kiệm (25%): Chuyển tự động sang sổ tiết kiệm định kỳ → 3,75 triệu đồng.

Tài khoản 3 – Cá nhân & niềm vui nhỏ (15%): Cà phê, gặp gỡ, mua sắm nhỏ → 2,25 triệu đồng.

Tôi đặt lịch chuyển tiền tự động ngay ngày lương về. Quan trọng nhất là không tiêu lẫn giữa các tài khoản – hết “niềm vui nhỏ” thì dừng, không lấy “chi cố định” bù sang.

Ban đầu hơi gò bó, nhưng chỉ sau 2 tuần, mọi thứ rõ ràng đến bất ngờ. Tôi biết chính xác mình tiêu cho điều gì và còn bao nhiêu “được phép tiêu”.

Sau 6 tháng: Tích lũy 20 triệu mà không hề thấy thiệt thòi

Lương 15 triệu/tháng, tôi đổi cách chia tiền - 6 tháng sau, tài khoản tiết kiệm đã tăng thêm 20 triệu- Ảnh 2.

Tôi duy trì cách chia này suốt 6 tháng. Tổng cộng, tôi tiết kiệm được hơn 22 triệu đồng, trong đó khoảng 20 triệu là khoản tích lũy mới (phần còn lại là lãi và hoàn tiền từ ngân hàng).

Điều khiến tôi ngạc nhiên là không phải cắt giảm gì cả. Vẫn cà phê mỗi tuần, vẫn ăn ngoài 2–3 bữa, vẫn có khoản nhỏ cho việc “tự thưởng”.

Khác biệt duy nhất là mọi chi tiêu có khuôn khổ rõ ràng. Khi tài khoản “niềm vui nhỏ” cạn, tôi hoãn kế hoạch mua sắm sang tháng sau thay vì bấm “thanh toán ngay”.

Lần đầu tiên sau nhiều năm đi làm, tôi cảm thấy kiểm soát được tiền của mình – chứ không phải “sống nhờ lương”.

Vì sao chia 3 tài khoản lại hiệu quả

- Thứ nhất, não bộ phân biệt rõ ràng giữa tiền được phép tiêu và tiền cần giữ, giúp tránh chi vượt mức.

- Thứ hai, việc tự động hóa tài chính giúp duy trì kỷ luật mà không cần cố gắng.

- Thứ ba, tiêu trong khuôn khổ vẫn thấy thoải mái vì có ngân sách riêng cho niềm vui.

- Và cuối cùng, tiền tiết kiệm được sinh lời nhờ gửi online kỳ hạn 3 tháng, lãi cộng dồn tạo cảm giác “tiền đẻ ra tiền”.

Sau nửa năm: Không chỉ tăng tiền, mà còn đổi tư duy

Lương 15 triệu/tháng, tôi đổi cách chia tiền - 6 tháng sau, tài khoản tiết kiệm đã tăng thêm 20 triệu- Ảnh 3.

Từ chỗ chỉ muốn tiết kiệm, tôi dần hình thành tư duy tài chính có hệ thống. Mỗi khi định chi tiêu, tôi tự hỏi: “Khoản này nằm ở tài khoản nào?”. Câu hỏi tưởng đơn giản lại khiến tôi suy nghĩ kỹ hơn, bớt bốc đồng và trân trọng công sức mình làm ra.

Điều tôi thấy quý nhất không phải 20 triệu tích lũy được, mà là cảm giác chủ động với tiền bạc. Tôi không còn nỗi lo “hết tháng hết tiền” như trước.

Bài học rút ra

- Không cần lương cao để có tiền tiết kiệm, chỉ cần cách chia hợp lý.

- Tự động hóa tài chính là công cụ kỷ luật nhẹ nhàng nhất.

- Khi tài khoản tiết kiệm tăng đều, bạn sẽ thấy an tâm và muốn tiếp tục duy trì.

- Không phải làm việc nhiều hơn, mà là quản lý khéo hơn – đó chính là bước đầu tiên để sống thoải mái và có tích lũy thật sự.

Nghỉ hưu với mức lương hơn 44 triệu đồng/tháng, sau nửa năm, cụ ông U70 phải gặp bác sĩ tâm lý: “Tôi không biết mỗi sáng phải làm gì”

Theo Thu Thanh

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nữ nghệ sĩ 35 tuổi sống một mình trong căn nhà 350m2 ở thành phố “tấc đất tấc vàng”, không kết hôn để tận hưởng cuộc sống tự do

Nữ nghệ sĩ 35 tuổi sống một mình trong căn nhà 350m2 ở thành phố “tấc đất tấc vàng”, không kết hôn để tận hưởng cuộc sống tự do Nổi bật

Ngọn tháp ngay giữa biển Vũng Tàu có hiện tượng "bí ẩn", cộng đồng mạng đòi kiến trúc sư vào giải thích gấp

Ngọn tháp ngay giữa biển Vũng Tàu có hiện tượng "bí ẩn", cộng đồng mạng đòi kiến trúc sư vào giải thích gấp Nổi bật

Khách Tây phải nhận “trái đắng” khi dám thử gánh hàng rong vỉa hè Việt Nam

Khách Tây phải nhận “trái đắng” khi dám thử gánh hàng rong vỉa hè Việt Nam

16:45 , 12/10/2025
3 cụ bà U70 quyết bán hết nhà cửa, hùn tiền mua biệt thự cùng nhau dưỡng già: “Con tôi bảo tôi dở hơi”

3 cụ bà U70 quyết bán hết nhà cửa, hùn tiền mua biệt thự cùng nhau dưỡng già: “Con tôi bảo tôi dở hơi”

16:45 , 12/10/2025
Cuộc sống viên mãn bên bạn gái kém 18 tuổi của nguyên lãnh đạo Nhà hát Tuổi Trẻ

Cuộc sống viên mãn bên bạn gái kém 18 tuổi của nguyên lãnh đạo Nhà hát Tuổi Trẻ

15:51 , 12/10/2025
Diễn viên Việt ly hôn đại gia ngàn tỷ, phải đi bày mâm cúng cô hồn thuê, giờ sở hữu 2 nhà hàng sang trọng

Diễn viên Việt ly hôn đại gia ngàn tỷ, phải đi bày mâm cúng cô hồn thuê, giờ sở hữu 2 nhà hàng sang trọng

15:34 , 12/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên