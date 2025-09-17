Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lương bác sĩ được xếp bậc 2 ngay khi tuyển dụng, nâng phụ cấp nghề ít nhất 70%

17-09-2025 - 19:18 PM | Sống

Theo Nghị quyết 72-NQ/TW, bác sĩ, dược sĩ... được xếp lương từ bậc 2 của chức danh nghề nghiệp được tuyển dụng.

Chính sách ưu đãi tương xứng

Nghị quyết số 72-NQ/TW đã có nhiều giải pháp mang tính đột phá trong phát triển nhân lực, y đức và đặc biệt là chính sách đãi ngộ cho nhân viên y tế.

Việc tạo chính sách thu hút để cán bộ y tế yên tâm gắn bó lâu dài, toàn tâm toàn ý với công việc là hết sức quan trọng, vì vậy cần có chính sách đãi ngộ, hỗ trợ đủ mạnh, thiết thực cho đội ngũ làm công tác dự phòng và y tế cơ sở.

Lương bác sĩ được xếp bậc 2 ngay khi tuyển dụng, nâng phụ cấp nghề ít nhất 70%- Ảnh 1.

Theo Nghị quyết 72, bác sĩ, dược sĩ... được xếp lương từ bậc 2 của chức danh nghề nghiệp tuyển dụng

Nghị quyết mới đã xác định các chính sách ưu đãi tương xứng với quan điểm nghề y là nghề đặc biệt, phải được đào tạo, sử dụng và đãi ngộ đặc biệt.

Cụ thể:

- Bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, dược sĩ được xếp lương từ bậc 2 của chức danh nghề nghiệp được tuyển dụng.

- Nâng mức phụ cấp ưu đãi nghề lên mức tối thiểu 70% cho người thường xuyên và trực tiếp làm chuyên môn y tế tại trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng.

- Nâng mức phụ cấp ưu đãi nghề lên 100% cho người thường xuyên và trực tiếp làm chuyên môn y tế tại trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng ở khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, biển đảo, lĩnh vực tâm thần, pháp y, pháp y tâm thần, hồi sức cấp cứu, giải phẫu bệnh và một số đối tượng đặc thù khác phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế-xã hội.

Bộ Y tế sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành để thể chế hóa các giải pháp này nhằm sớm được triển khai thực hiện. Các chính sách ưu đãi vượt trội trong đào tạo và sử dụng cũng sẽ giúp thu hút mạnh mẽ và nâng cao chất lượng nhân lực y tế ở cơ sở, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ y tế yên tâm công tác, phục vụ nhân dân.

Luân chuyển 1.000 bác sĩ về trạm y tế

Về nhân lực cho y tế cơ sở, y tế dự phòng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết sẽ ưu tiên bố trí, huy động nguồn lực, có cơ chế, chính sách vượt trội để phát triển nhân lực bảo đảm đồng bộ về số lượng, chất lượng, cơ cấu, nhất là nhân lực ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, biển đảo.

Trạm y tế cấp xã sẽ được củng cố, bảo đảm cơ cấu nhân lực, đủ số lượng bác sĩ theo chức năng, nhiệm vụ...

Lương bác sĩ được xếp bậc 2 ngay khi tuyển dụng, nâng phụ cấp nghề ít nhất 70%- Ảnh 2.

Trong giai đoạn 2025-2030, mỗi năm các địa phương luân phiên, luân chuyển, điều động ít nhất 1.000 bác sĩ về làm việc có thời hạn tại trạm y tế cấp xã

Trong giai đoạn 2025-2030, mỗi năm các địa phương luân phiên, luân chuyển, điều động ít nhất 1.000 bác sĩ về làm việc có thời hạn tại trạm y tế cấp xã. Bên cạnh đó, bổ sung bác sĩ cơ hữu tại trạm y tế cấp xã, đến năm 2027 có ít nhất 4-5 bác sĩ, đến năm 2030 có đủ bác sĩ theo chức năng, nhiệm vụ.

Song song đó, công tác đào tạo sẽ được đặc biệt quan tâm. Bộ Y tế sẽ triển khai quyết liệt, hiệu quả đề án đào tạo, bồi dưỡng bác sĩ tạo nguồn cho trạm y tế cấp xã, đặc biệt cho các xã vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, biên giới, hải đảo...

Cơ sở vật chất, thuốc, thiết bị y tế cơ bản sẽ được bảo đảm cung ứng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, biên giới, hải đảo. 100% trạm y tế cấp xã được đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị y tế cơ bản theo chức năng, nhiệm vụ.

