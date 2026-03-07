Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 3: Hai trường hợp phải hoàn trả tiền đã nhận

07-03-2026 - 11:45 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Việc chi trả gộp lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 2 và 3 có thể phát sinh hai trường hợp phải hoàn trả khoản tiền đã nhận.

BHXH Việt Nam cho biết việc chi trả gộp lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 2 và tháng 3-2026 có thể phát sinh một số trường hợp phải hoàn trả tiền đã nhận, theo BHXH Việt Nam.

Lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 3: Hai trường hợp phải hoàn trả tiền đã nhận - Ảnh 1.

Chi trả lương hưu bằng tiền mặt cho người hưởng tại Quảng Ninh. Ảnh: Internet

Trước đó, nhân dịp Tết Nguyên đán 2026, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính, BHXH Việt Nam đã tổ chức chi trả gộp hai tháng lương hưu, trợ cấp BHXH (tháng 2 và tháng 3-2026) vào cùng kỳ chi trả tháng 2, nhằm giúp người hưởng chủ động tài chính, yên tâm đón Tết.

Toàn hệ thống đã hoàn thành chi trả cho khoảng 3,55 triệu người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng, với tổng số tiền 44.730 tỉ đồng.

Trong đó, khoảng 3,13 triệu người nhận tiền qua tài khoản cá nhân trong ngày 2 và 3-2 với tổng số tiền 40.314 tỉ đồng. Việc chuyển khoản được thực hiện đồng loạt, giúp người hưởng chủ động chi tiêu trong dịp Tết.

Khoảng 415.000 người nhận tiền mặt qua hệ thống bưu điện từ 2 đến 10-2, với tổng số tiền 4.416 tỷ đồng. Việc chi trả được thực hiện tại điểm chi trả hoặc tại nhà đối với người cao tuổi, người bệnh, không có khả năng đi lại.

BHXH Việt Nam cho biết cơ quan đã chuẩn bị đầy đủ nguồn kinh phí, phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và hệ thống ngân hàng để tổ chức chi trả an toàn, kịp thời.

Theo BHXH Việt Nam, việc chi trả gộp hai tháng có thể phát sinh một số trường hợp phải thu hồi tiền đã chi trả.

Trường hợp thứ nhất, người hưởng qua đời trong tháng 2, cơ quan BHXH sẽ thu hồi phần tiền đã chi trả từ tháng liền kề sau tháng người hưởng qua đời, tức tiền hưởng của tháng 3.

Trường hợp thứ hai, người hưởng đã qua đời trước tháng 2/2026 nhưng thân nhân chưa kịp báo giảm hoặc chưa hoàn tất thủ tục khai tử, cơ quan BHXH sẽ thu hồi số tiền đã chi trả từ tháng liền kề sau tháng người hưởng qua đời, bao gồm cả tiền của tháng 2 và tháng 3 nếu đã nhận.

Việc thu hồi được thực hiện theo quy định pháp luật nhằm bảo đảm chi trả đúng đối tượng, đúng thời gian hưởng và minh bạch trong quản lý quỹ BHXH.

Theo D.Thu

Người Lao động

