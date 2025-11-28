Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lưu ý đặc biệt về thẻ Căn cước/ CCCD và giấy tờ tùy thân mà người dân cả nước cần nắm rõ

28-11-2025 - 08:55 AM | Xã hội

Cuối năm 2025, các quy định mới về quản lý hành chính chính thức có hiệu lực. Người dân cần đặc biệt lưu ý việc Chứng minh nhân dân (CMND) cũ không còn giá trị trong giao dịch trực tuyến, đồng thời mức xử phạt cho các vi phạm liên quan đến cư trú và thẻ Căn cước sẽ tăng mạnh, có thể lên tới 12 triệu đồng.

Trong tháng 11 và 12/2025, nhiều quy định mới về căn cước, cư trú và giấy tờ tùy thân khi giao dịch điện tử có hiệu lực. Theo đó, mức xử phạt vi phạm hành chính tăng mạnh và giấy tờ sử dụng cho thanh toán không dùng tiền mặt được chuẩn hóa chặt chẽ hơn.

Mở đầu cho chuỗi thay đổi quan trọng này là Nghị định 282/2025/NĐ-CP, sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15/12/2025. Đây được xem là đợt siết chặt kỷ cương mạnh mẽ nhất từ trước đến nay trong lĩnh vực quản lý an ninh trật tự và giấy tờ tùy thân. Theo đó, khung hình phạt hành chính sẽ tăng nhằm nâng cao tính răn đe. 

Cụ thể, chỉ cần hành vi đơn giản như không xuất trình được Căn cước công dân (CCCD), thẻ Căn cước hoặc Căn cước điện tử khi cơ quan chức năng kiểm tra, người dân đã có thể đối diện với mức phạt từ 500.000 đến 1.000.000 đồng. Nghiêm trọng hơn, các hành vi cố tình tẩy xóa, làm sai lệch thông tin hoặc sử dụng thẻ Căn cước của người khác sẽ chịu mức phạt từ 2 đến 4 triệu đồng.

Lưu ý đặc biệt về thẻ Căn cước/ CCCD và giấy tờ tùy thân mà người dân cả nước cần nắm rõ- Ảnh 1.

Đặc biệt, người dân cần hết sức cẩn trọng với các hành vi gian lận cư trú, vốn rất phổ biến trước đây. Theo quy định mới, việc cho người khác nhập hộ khẩu để vụ lợi, hoặc các cơ sở lưu trú không khai báo khách sẽ bị phạt nặng từ 4 đến 8 triệu đồng. Mức phạt cao nhất lên đến 8 đến 12 triệu đồng sẽ dành cho các hành vi làm giả dữ liệu để đăng ký thường trú, tạm trú hoặc dùng thẻ Căn cước giả, thẻ đã hết hạn để thực hiện hành vi trái pháp luật. 

Một thay đổi tác động trực tiếp đến túi tiền và giao dịch hàng ngày của người dân là Thông tư 30/2025/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước, đã có hiệu lực từ ngày 18/11/2025. Điểm cốt yếu của thông tư này là việc chính thức loại bỏ Chứng minh nhân dân (CMND 9 số cũ) ra khỏi danh sách giấy tờ hợp lệ khi thực hiện giao dịch điện tử. Điều này đồng nghĩa với việc để thực hiện các lệnh chuyển tiền, thanh toán online, công dân Việt Nam bắt buộc phải sử dụng CCCD gắn chip, thẻ Căn cước mới hoặc Căn cước điện tử (thông qua VNeID). Quy định này nhằm đồng bộ hóa dữ liệu với hệ thống ngân hàng, ngăn chặn tội phạm tài chính và rủi ro giả mạo danh tính. 

Ngoài ra, các ngân hàng dừng giao dịch thanh toán, rút tiền qua tài khoản thanh toán, thẻ với khách sử dụng giấy tờ tùy thân là hộ chiếu từ ngày 1/1/2026. Đây là điều khoản bắt buộc được quy định tại Thông tư 17/2024 và Thông tư 18/2024 của Ngân hàng Nhà nước.

Trước những thay đổi này, để tránh rắc rối pháp lý và gián đoạn giao dịch tài chính, người dân được khuyến khích cập nhật giấy tờ ngay lập tức. Hiện nay, thủ tục đổi thẻ Căn cước đã trở nên thuận tiện hơn bao giờ hết nhờ ứng dụng VNeID. Với những công dân đã có tài khoản định danh mức độ 2, việc đăng ký cấp đổi thẻ có thể thực hiện hoàn toàn trực tuyến, giúp tiết kiệm thời gian đi lại, được miễn lệ phí và dễ dàng theo dõi tiến độ hồ sơ mà không cần trực tiếp đến cơ quan công an như trước.


Theo Khả Văn

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông báo quan trọng liên quan đến căn cước công dân của tất cả người dân cả nước

Thông báo quan trọng liên quan đến căn cước công dân của tất cả người dân cả nước Nổi bật

Kiểm tra ngay VNeID trước 15/12 để tránh bị phạt tiền

Kiểm tra ngay VNeID trước 15/12 để tránh bị phạt tiền Nổi bật

Bão có khả năng đổ bộ đất liền Bình Định – Phú Yên cũ

Bão có khả năng đổ bộ đất liền Bình Định – Phú Yên cũ

08:05 , 28/11/2025
Muốn khám bệnh nhanh, người đàn ông 62 tuổi mất trắng 35 triệu đồng vì một cuộc gọi

Muốn khám bệnh nhanh, người đàn ông 62 tuổi mất trắng 35 triệu đồng vì một cuộc gọi

07:38 , 28/11/2025
Ảnh, clip: Chuyện gì đã xảy ra với sóng biển Nha Trang trước bão số 15 Koto?

Ảnh, clip: Chuyện gì đã xảy ra với sóng biển Nha Trang trước bão số 15 Koto?

07:08 , 28/11/2025
Hé lộ bí mật của ông chủ công ty công nghệ Trần Lê Duy và 63 nhân viên có trình độ cao

Hé lộ bí mật của ông chủ công ty công nghệ Trần Lê Duy và 63 nhân viên có trình độ cao

06:30 , 28/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên