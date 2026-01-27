Lưu ý người tiêu dùng khi sắp triển khai xăng E10 trên toàn quốc

Chuẩn bị tương đối đầy đủ

Tại tọa đàm “Chuyển đổi sang xăng E10, thị trường đã sẵn sàng?” diễn ra ngày 27/1, ông Đặng Tất Thành - đại diện Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công, Bộ Công Thương - cho biết, đến thời điểm hiện nay, các điều kiện cơ bản để triển khai lộ trình sử dụng xăng E10 đã được chuẩn bị tương đối đầy đủ.

Về nguồn cung ethanol, Việt Nam có hai nguồn chính là trong nước và nhập khẩu. Đối với nguồn cung nội địa, cả nước có 6 nhà máy ethanol có khả năng vận hành, với tổng công suất thiết kế khoảng 500.000 m³ ethanol mỗi năm, tương đương 40-50% nhu cầu E100 phục vụ pha chế xăng sinh học E5 và E10.

Ngoài ra, Việt Nam có thể nhập khẩu E100 trực tiếp từ Mỹ và Brazil - hai quốc gia chiếm hơn 80% sản lượng ethanol toàn cầu, với sản lượng mỗi năm vượt nhu cầu nội địa khoảng 30-40 triệu m³.

Với hạ tầng kỹ thuật, ông Đặng Tất Thành cho biết, qua nghiên cứu và khảo sát thực tế, nhiều doanh nghiệp đầu mối xăng dầu lớn đã có đủ năng lực lưu trữ và phân phối ethanol E100 cũng như xăng sinh học E5, E10.

“Một số đơn vị đã triển khai thử nghiệm kinh doanh xăng E10 và nhận được phản hồi tích cực từ người tiêu dùng, cho thấy thị trường bước đầu có sự tiếp nhận đối với loại nhiên liệu mới này”, ông Thành nói.

Ông Đặng Tất Thành - đại diện Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công

Ông Đỗ Văn Tuấn - Chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu sinh học Việt Nam - đánh giá việc triển khai xăng E10 không chỉ mang ý nghĩa môi trường mà còn tạo ra đầu ra ổn định cho nông nghiệp. Ethanol trong nước hiện chủ yếu được sản xuất từ sắn, một mặt hàng nông sản phụ thuộc lớn vào thị trường xuất khẩu Trung Quốc. Khi chương trình xăng sinh học được triển khai đồng bộ, nhu cầu ethanol ổn định sẽ giúp giải quyết đầu ra cho cây sắn, giảm rủi ro thị trường và góp phần nâng cao giá trị chuỗi sản xuất nông nghiệp.

Ngoài ra, ethanol cũng là nội dung thường xuyên xuất hiện trong các vòng đàm phán thương mại Việt Nam - Mỹ. Việc triển khai E10 được kỳ vọng sẽ tạo dư địa để Việt Nam gia tăng nhập khẩu ethanol từ Mỹ.

Có cơ chế hỗ trợ để giảm giá xăng E10

Đại diện Petrolimex cho biết, doanh nghiệp đã thí điểm kinh doanh xăng E10 từ ngày 1/8/2025 tại 36 cửa hàng trên địa bàn TPHCM (trước sáp nhập). Quá trình thí điểm tập trung chuẩn hóa hạ tầng kỹ thuật, quy trình quản lý và vận hành nhằm bảo đảm chất lượng xăng E10 đáp ứng tiêu chuẩn cơ sở của doanh nghiệp và quy chuẩn hiện hành của Việt Nam.

Sau hơn 5 tháng triển khai, sản lượng tiêu thụ xăng E10 có xu hướng tăng, phản ánh sự đón nhận của người tiêu dùng. Doanh nghiệp chưa ghi nhận bất kỳ khiếu nại hay phản ánh tiêu cực nào liên quan đến chất lượng loại nhiên liệu này.

Tuy nhiên, đại diện Petrolimex cũng cho biết, do hai nhà máy lọc dầu trong nước chưa cung ứng được loại xăng nền chất lượng cao phục vụ pha chế E10, doanh nghiệp hiện vẫn phải nhập khẩu 100% xăng nền từ Nhật Bản và một số nước Đông Nam Á. Điều này khiến chi phí đầu vào cao và nguồn cung bị hạn chế, ảnh hưởng đến giá thành bán ra.

Theo đại diện VAMA, hầu hết các mẫu ô tô hiện tại đều phù hợp với nhiên liệu xăng E10.

Ông Đào Công Quyết - Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) - khẳng định, hầu hết các mẫu ô tô hiện nay đều được thiết kế để phù hợp với nhiên liệu xăng E10. Hiệp hội đã triển khai nhiều hoạt động khuyến cáo tới hệ thống nhà phân phối và đại lý nhằm chia sẻ thông tin đến khách hàng, đồng thời sẵn sàng cam kết bảo hành đối với các phương tiện sử dụng đúng nhiên liệu theo khuyến cáo kỹ thuật.

Ông Lỗ Hải Nam - Trưởng ban kỹ thuật, Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam - cho biết, dòng xe của các hãng thành viên đều có thể sử dụng xăng E10, kể cả những xe đời cũ sản xuất 20-25 năm trước. Tuy nhiên, người sử dụng cần lưu ý đặc tính hút nước và khả năng tẩy rửa của nhiên liệu sinh học.

"Nếu xe để lâu không sử dụng hoặc hệ thống nhiên liệu có cặn bám lâu năm, việc dùng E10 có thể gây khó khởi động hoặc tắc nghẽn nhẹ. Các nhà sản xuất khuyến cáo người dùng thực hiện bảo dưỡng định kỳ để hạn chế những hiện tượng này", ông Nam nói.

Bà Nguyễn Thị Thúy Hiền - Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương - cho biết, đã xây dựng lộ trình và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành nhằm triển khai chương trình xăng E10 một cách đồng bộ. Đáng lưu ý nhất, Bộ Công Thương đề xuất rà soát, điều chỉnh chính sách thuế; kiến nghị sớm hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nhiên liệu sinh học.