Vượt Trung Quốc, kinh tế Việt Nam có mức tăng trưởng bình quân thuộc nhóm cao trên thế giới

Thủ tướng phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2026-2030, sáng 27/12/2025. Ảnh: VGP

Theo báo Sự thật của Nga đăng bài viết ngày 20/1 với tựa đề "Đảng quan tâm đến tất cả", nhấn mạnh rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ một quốc gia nghèo khó do chiến tranh tàn phá, Việt Nam đã chuyển mình mạnh mẽ, trở thành một nền kinh tế phát triển năng động, đạt tốc độ tăng trưởng ấn tượng và không ngừng cải thiện mức sống của người dân.

Theo bài viết này, trong 5 năm gần đây, kinh tế Việt Nam duy trì mức tăng trưởng bình quân khoảng 6,3%/năm, thuộc nhóm cao trên thế giới. Đáng chú ý, công nghiệp tiếp tục là động lực quan trọng đóng góp vào tăng trưởng GDP, phản ánh tiến trình công nghiệp hóa được đẩy mạnh. Trong đó, có vai trò đáng kể của các khoản đầu tư lớn vào những dự án hạ tầng then chốt.

Đặc biệt, bài viết cho biết, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Đảng Cộng sản Việt Nam xác định rõ vẫn còn nhiều nhiệm vụ trọng tâm cần tiếp tục triển khai. Trong đó, đặt mục tiêu GDP bình quân đầu người đạt khoảng 8.500 USD vào năm 2030.

Còn theo bài viết trên trang thông tin điện tử kprf.ru của Đảng Cộng sản Liên bang Nga, trong giai đoạn 2021 - 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình hàng năm đạt khoảng 6,3%, đưa Việt Nam vào nhóm các quốc gia có mức tăng trưởng cao trong khu vực và trên thế giới. Đồng thời, với GDP bình quân đầu người đạt khoảng 5.000 USD, Việt Nam đã gia nhập nhóm các nước có thu nhập trung bình cao.

Việt Nam có GDP năm 2026 dự kiến cao nhất ASEAN+3

Kinh tế Việt Nam đạt được nhiều kết quả tích cực trong năm 2025. Ảnh minh họa

Mới đây, theo đánh giá của Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô ASEAN+3 (AMRO), Việt Nam được dự báo sẽ trở thành nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trong khu vực ASEAN+3 vào năm 2026 . Dự báo của AMRO được đưa ra trong bối cảnh khu vực tiếp tục duy trì đà phục hồi tích cực. Trong khi đó, Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò nổi bật trong chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.

Trên thực tế, theo AMRO, kinh tế khu vực ASEAN+3 (bao gồm 10 quốc gia Đông Nam Á cùng với Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc) được kỳ vọng đạt mức tăng trưởng khoảng 4% trong năm 2026. Con số này cao hơn dự báo trước đó.

Theo đánh giá của AMRO, động lực chính của tăng trưởng đến từ sự phục hồi mạnh mẽ của xuất khẩu công nghệ, cũng như nhu cầu cao đối với các sản phẩm điện tử, bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Hơn nữa, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục chảy mạnh vào ASEAN, giúp khu vực này giữ vững vị trí trung tâm trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong bức tranh chung của ASEAN+3, AMRO dự báo GDP năm 2026 của Việt Nam sẽ tăng 7,6%, mức cao nhất trong toàn khu vực. Nhận định này của AMRO đưa ra dựa trên đánh giá về đà tăng trưởng tích cực của Việt Nam trong năm 2025, cũng như vai trò ngày càng quan trọng của nền kinh tế trong chuỗi cung ứng khu vực, và khả năng thu hút, hấp thụ hiệu quả dòng vốn FDI.

Trước đó, tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Chính phủ sáng 8/1, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, tăng trưởng GDP năm 2025 ước đạt 8,02%, thuộc nhóm dẫn đầu thế giới. Đáng chú ý, bình quân giai đoạn 2021 - 2025, tăng trưởng đạt 6,3%, cao hơn giai đoạn trước. Quy mô GDP năm 2025 của Việt Nam ước đạt 514 tỷ USD, tăng 5 bậc, vươn lên vị trí thứ 32 thế giới. GDP bình quân đầu người của nước ta đạt khoảng 5.026 USD, tức là gấp 1,4 lần năm 2020, đưa Việt Nam vào nhóm nước có thu nhập trung bình cao, vượt mục tiêu đề ra.



