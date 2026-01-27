Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

3.225 doanh nghiệp ở TPHCM nợ thuế 9.715 tỉ đồng

27-01-2026 - 14:38 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Trong số 3.225 doanh nghiệp tại TPHCM nợ thuế, có 13 đơn vị nợ trên 100 tỉ đồng và nhiều doanh nghiệp bất động sản nợ hàng chục tỉ đồng

Thuế TPHCM vừa công bố danh sách 3.225 doanh nghiệp nợ thuế và các khoản thu ngân sách nhà nước tính đến tháng 12 năm 2025 với tổng số tiền 9.715 tỉ đồng.

Trong danh sách này, có 2 doanh nghiệp nợ thuế lên tới hàng ngàn tỉ đồng. Đứng đầu là Công ty liên doanh Vũng Tàu Paradise (liên doanh giữa Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Quốc tế Bà Rịa - Vũng Tàu và Công ty Paradise Development and Investment (Đài Loan, Trung Quốc), nợ thuế tới 2.066 tỉ đồng.

- Ảnh 1.

Đại diện doanh nghiệp giao dịch tại trụ sở Thuế TPHCM (Ảnh mang tính minh họa)

Đứng thứ hai danh sách là Công ty CP đầu tư Golden Hill, nợ thuế hơn 1.500 tỉ đồng. Doanh nghiệp này là chủ đầu tư dự án Alpha City tại số 87 Cống Quỳnh (TPHCM).

Ngoài 2 doanh nghiệp nợ thuế hàng ngàn tỉ đồng, danh sách còn ghi nhận hàng chục doanh nghiệp khác có số nợ thuế lên tới hàng trăm tỉ đồng.

Cụ thể, Công ty TNHH The Forest City nợ khoảng 193 tỉ đồng; Chi nhánh Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Sài Gòn nợ gần 173 tỉ đồng; Công ty CP Sài Gòn One Tower nợ 112,3 tỉ đồng…

Ngoài ra, còn có hàng ngàn doanh nghiệp khác nợ thuế với số tiền từ vài chục tỉ đồng trở xuống, trong đó có nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.

Đơn cử, Công ty CP đầu tư xây dựng địa ốc Trường Thịnh Phát nợ 85,2 tỉ đồng; Công ty cổ phần Dịch vụ – Thương mại và Xây dựng Địa ốc Kim Oanh nợ 69,6 tỉ đồng…

Theo quy định, cơ quan thuế sẽ công khai thông tin người nộp thuế khi quá hạn nộp 90 ngày. Trong trường hợp doanh nghiệp nợ thuế, cơ quan thuế cũng áp dụng nhiều biện pháp cưỡng chế như trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản, ngừng sử dụng hóa đơn, đề xuất cơ quan có thẩm quyền tạm hoãn xuất cảnh, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh...

Thông tin quan trọng về hộ chiếu, giấy thông hành mà người dân cần đặc biệt lưu ý

Theo Thy Thơ

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
5 tuyến cao tốc dự kiến sẽ thu phí ngay sau Tết Nguyên đán: Hàng triệu tài xế cần lưu ý!

5 tuyến cao tốc dự kiến sẽ thu phí ngay sau Tết Nguyên đán: Hàng triệu tài xế cần lưu ý! Nổi bật

3 điều hộ kinh doanh cần biết nếu không muốn bị phạt từ năm 2026

3 điều hộ kinh doanh cần biết nếu không muốn bị phạt từ năm 2026 Nổi bật

Động thổ xây dựng nhà máy sản xuất pin ô tô điện trị giá 130 triệu USD tại TP Huế

Động thổ xây dựng nhà máy sản xuất pin ô tô điện trị giá 130 triệu USD tại TP Huế

13:58 , 27/01/2026
Hai thay đổi quan trọng trong quy trình đăng kiểm ô tô áp dụng từ năm 2026

Hai thay đổi quan trọng trong quy trình đăng kiểm ô tô áp dụng từ năm 2026

13:36 , 27/01/2026
Thông tin quan trọng về hộ chiếu, giấy thông hành mà người dân cần đặc biệt lưu ý

Thông tin quan trọng về hộ chiếu, giấy thông hành mà người dân cần đặc biệt lưu ý

11:40 , 27/01/2026
Từ 1/3, 6 lỗi vi phạm bắt đầu bị xử phạt, người tham gia giao thông lưu ý

Từ 1/3, 6 lỗi vi phạm bắt đầu bị xử phạt, người tham gia giao thông lưu ý

11:21 , 27/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên