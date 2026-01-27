Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hai thay đổi quan trọng trong quy trình đăng kiểm ô tô áp dụng từ năm 2026

27-01-2026 - 13:36 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Từ năm 2026, thủ tục đăng kiểm ô tô cho phép sử dụng giấy tờ trên VNeID và rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ xuống tối đa chỉ còn 4 giờ làm việc.

Thông tư số 71/2025/TT-BXD của Bộ Xây dựng đã sửa đổi, bổ sung một số quy định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong hoạt động đăng kiểm ô tô.

Đáng chú ý nhất chính là việc mở rộng hình thức công nhận giấy tờ đăng ký xe hợp lệ. Cụ thể, bên cạnh các loại bản chính hay bản sao chứng thực như trước đây, chủ xe hiện có thể sử dụng thông tin đăng ký xe đã được tích hợp trên tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 để thực hiện kiểm định.

Việc kết nối và chia sẻ dữ liệu trực tiếp giữa cơ quan đăng ký và các trung tâm đăng kiểm giúp người dân không còn lo lắng về việc thất lạc hay hư hỏng giấy tờ gốc khi làm thủ tục.

Hai thay đổi quan trọng trong quy trình đăng kiểm ô tô áp dụng từ năm 2026- Ảnh 1.

Từ năm 2026, thủ tục đăng kiểm ô tô cho phép sử dụng giấy tờ tích hợp trên VNeID.

Bên cạnh việc số hóa giấy tờ, thời gian chờ đợi để hoàn tất quy trình cấp giấy chứng nhận và tem kiểm định cũng được rút ngắn đáng kể. Thay vì phải mất một ngày làm việc như quy định cũ, thời gian xử lý hồ sơ đối với hầu hết các loại phương tiện kiểm định lần đầu hoặc định kỳ hiện chỉ còn tối đa 4 giờ làm việc.

Ngay cả trong trường hợp cấp lại giấy chứng nhận do bị sai lệch thông tin hoặc hư hại, các cơ sở đăng kiểm cũng có trách nhiệm hoàn thành trong khung thời gian tương tự kể từ khi tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Quy định này giúp tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của các trạm đăng kiểm và giảm thiểu chi phí thời gian cho các đơn vị vận tải cũng như cá nhân chủ xe.

Tuy nhiên, cơ quan quản lý cũng lưu ý trong các tình huống bất khả kháng liên quan đến sự cố hệ thống hoặc dữ liệu chưa kịp đồng bộ, chủ xe vẫn cần chuẩn bị sẵn bản giấy hoặc giấy hẹn đăng ký xe để thay thế.

Với những phương tiện mới chỉ có giấy hẹn cấp đăng ký, trung tâm đăng kiểm sẽ thực hiện cấp tem kiểm định và cấp giấy hẹn trả giấy chứng nhận kiểm định. Sau khi chủ xe hoàn tất thủ tục đăng ký và xuất trình đầy đủ giấy tờ, cơ quan đăng kiểm sẽ trả kết quả cuối cùng trong vòng 4 giờ làm việc.

Những điều chỉnh này được đánh giá là phù hợp với lộ trình chuyển đổi số toàn diện trong quản lý giao thông, mang lại sự thuận tiện tối đa cho người dân.

Thông tin quan trọng về hộ chiếu, giấy thông hành mà người dân cần đặc biệt lưu ý

Theo Nguyễn Hữu Hùng Cường

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
5 tuyến cao tốc dự kiến sẽ thu phí ngay sau Tết Nguyên đán: Hàng triệu tài xế cần lưu ý!

5 tuyến cao tốc dự kiến sẽ thu phí ngay sau Tết Nguyên đán: Hàng triệu tài xế cần lưu ý! Nổi bật

3 điều hộ kinh doanh cần biết nếu không muốn bị phạt từ năm 2026

3 điều hộ kinh doanh cần biết nếu không muốn bị phạt từ năm 2026 Nổi bật

Thông tin quan trọng về hộ chiếu, giấy thông hành mà người dân cần đặc biệt lưu ý

Thông tin quan trọng về hộ chiếu, giấy thông hành mà người dân cần đặc biệt lưu ý

11:40 , 27/01/2026
Từ 1/3, 6 lỗi vi phạm bắt đầu bị xử phạt, người tham gia giao thông lưu ý

Từ 1/3, 6 lỗi vi phạm bắt đầu bị xử phạt, người tham gia giao thông lưu ý

11:21 , 27/01/2026
96 chủ xe trong danh sách sau phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168

96 chủ xe trong danh sách sau phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168

10:59 , 27/01/2026
Chấp thuận nhà đầu tư đề xuất dự án đường kết nối từ cầu Mã Đà với Vành đai 4 TPHCM

Chấp thuận nhà đầu tư đề xuất dự án đường kết nối từ cầu Mã Đà với Vành đai 4 TPHCM

10:35 , 27/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên