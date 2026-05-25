Lý do khiến người dùng internet liên tục phải chứng minh "tôi không phải là robot"

Theo Thu Hương | 25-05-2026 - 21:20 PM

- Sự bùng nổ của các robot trí tuệ nhân tạo chuyên thu thập dữ liệu đang làm quá tải không gian mạng, buộc các trang web phải liên tục tăng cường bảo mật

Việc liên tục phải tìm xe buýt, túi xách, giải mã CAPTCHA hay nhấp vào ô "Tôi không phải robot" đã trở thành trải nghiệm quen thuộc, thậm chí gây không ít phiền toái cho người dùng Internet.

Theo bài phân tích của Giáo sư khoa học máy tính Yang Xiang thuộc Swinburne University of Technology đăng trên The Conversation, một trong những nguyên nhân chính là lưu lượng truy cập từ các chương trình tự động (bot), bao gồm cả các bot trí tuệ nhân tạo (AI), đang gia tăng mạnh. Để bảo vệ tài nguyên hệ thống và duy trì hoạt động ổn định, nhiều website buộc phải tăng cường các biện pháp xác thực nhằm phân biệt người dùng thật với máy móc.

Lý giải sâu hơn về xu hướng này, Futurism cho rằng các công ty công nghệ lớn đang triển khai nhiều công cụ thu thập dữ liệu tự động (AI crawler) trên internet nhằm tìm kiếm nguồn dữ liệu chất lượng cao phục vụ quá trình huấn luyện các mô hình trí tuệ nhân tạo.

Nhiều nhà nghiên cứu AI từng cảnh báo rằng nếu các mô hình liên tục được huấn luyện bằng dữ liệu kém chất lượng, sai lệch hoặc chứa quá nhiều nội dung chế (meme), hiệu quả suy luận và khả năng hiểu ngữ cảnh của thế hệ AI mới có thể bị ảnh hưởng.

Áp lực phải sở hữu nguồn thông tin "sạch" buộc các nhà phát triển phải cho robot quét liên tục các trang web đại chúng, tạo ra gánh nặng lớn lên máy chủ và kích hoạt các hệ thống phòng vệ số. Đáng ngại hơn, "tấm khiên" bảo mật truyền thống đang dần bất lực trước sự tiến hóa quá nhanh của máy móc.

Dẫn chứng từ đoạn video ghi lại cảnh một tác vụ thông minh (Agent) phát triển từ nền tảng ChatGPT dễ dàng tự click vào ô xác nhận kiểm tra mà không cần con người nhúng tay, chuyên trang Futurism.com nhận định rằng mạng internet giờ đây không còn thuộc về riêng con người nữa.

Đó cũng là lý do nhiều website đã chuyển sang các bài kiểm tra CAPTCHA phức tạp hơn, gồm nhiều bước xác minh hoặc yêu cầu phân tích hình ảnh chi tiết hơn.

Tuy vậy, giới chuyên gia nhận định đây chỉ là giải pháp tạm thời khi năng lực nhận diện hình ảnh và xử lý ngôn ngữ của AI tiếp tục được cải thiện.

Trước thực tế này, nhiều tập đoàn công nghệ đang nghiên cứu các phương thức xác thực mới dựa trên dữ liệu sinh trắc học như nhận diện khuôn mặt, giọng nói hoặc dấu vân tay nhằm xác minh danh tính người dùng hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, hướng tiếp cận này cũng làm dấy lên nhiều tranh luận liên quan đến quyền riêng tư, bảo mật dữ liệu cá nhân và nguy cơ lạm dụng thông tin sinh trắc học. Vì vậy, bài toán cân bằng giữa bảo mật, trải nghiệm người dùng và quyền riêng tư vẫn là thách thức lớn đối với các nền tảng số trong thời đại trí tuệ nhân tạo phát triển nhanh chóng.

Theo Thu Hương

Người Lao động

