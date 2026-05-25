Cha đẻ chuỗi 7-Eleven Nhật Bản qua đờI

Theo Phạm Trang | 25-05-2026 - 20:58 PM | Tài chính quốc tế

Doanh nhân Toshifumi Suzuki, người đặt nền móng cho ngành cửa hàng tiện lợi hiện đại tại Nhật Bản, qua đời vì suy tim hôm 18/5.

Toshifumi Suzuki, nhà sáng lập chuỗi Seven-Eleven Japan và được xem là “cha đẻ” của ngành cửa hàng tiện lợi Nhật Bản, đã qua đời vì suy tim hôm 18/5 ở tuổi 93.

Thông tin được Seven & i Holdings công bố ngày 25/5.

Ông Toshifumi Suzuki

Sinh năm 1932 tại Nagano, ông Suzuki gia nhập nhà bán lẻ Ito-Yokado vào năm 1963 sau thời gian làm việc tại một công ty phân phối sách. Bất chấp nhiều hoài nghi vào thời điểm đó, ông đã hợp tác với Southland Corporation, đơn vị điều hành 7-Eleven tại Mỹ, để đưa mô hình cửa hàng tiện lợi vào Nhật Bản năm 1973.

Cửa hàng Seven-Eleven đầu tiên tại Nhật Bản được khai trương ở Tokyo vào năm 1974, mở ra bước ngoặt lớn cho ngành bán lẻ nước này.

Ông Suzuki được đánh giá là người tiên phong trong việc ứng dụng dữ liệu để quản lý hàng tồn kho và xây dựng mô hình kinh doanh tập trung vào thực phẩm chế biến sẵn cùng tốc độ luân chuyển hàng hóa nhanh. Những chiến lược này đã góp phần biến cửa hàng tiện lợi trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống người dân Nhật Bản.

Không chỉ phát triển thị trường nội địa, ông còn đóng vai trò quan trọng trong việc tái cấu trúc và giải cứu Southland vào đầu những năm 1990, sau khi công ty mẹ của 7-Eleven nộp đơn phá sản do gánh khoản nợ khổng lồ từ thương vụ mua lại bằng đòn bẩy tài chính.

Năm 2005, ông thành lập Seven & i Holdings và dẫn dắt tập đoàn mở rộng thành một đế chế bán lẻ đa ngành.

Là người yêu sách nổi tiếng, ông Suzuki rời vị trí chủ tịch vào năm 2016 sau bất đồng trong ban lãnh đạo, song vẫn được xem là nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn đối với ngành bán lẻ Nhật Bản trong nhiều năm sau đó.

Nguồn: CNN

Công ty quản lý chuỗi 13.000 cửa hàng 7-Eleven tại Mỹ sắp IPO

21 [R]

23 [R]

25 [R]

28 [R]

31 [R]

34 [R]

