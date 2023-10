Trước khi vào khu vực phòng chờ lên máy bay, bao giờ hành khách cũng phải qua cổng an ninh để làm thủ tục kiểm tra, soi chiếu. Yêu cầu bắt buộc lúc này là để vào khay riêng các vật dụng kim loại hay điện tử (điện thoại, laptop, thắt lưng…), áo khoác, mũ và cả giày dép để máy soi kiểm tra. Sau đó, hành khách mới đi qua cửa rà soát kim loại để đảm bảo không có đồ dùng, chất cấm hay vật nguy hiểm nào được giấu trong người.

Lý do không nên đi chân đất qua cửa an ninh

Theo Healthy Body , GS Mark Kosinski thuộc Đại học Y khoa New York, Mỹ nói về tác hại của việc đi chân đất qua cửa an ninh: "Giày và tất có chức năng bảo vệ. Giày bảo vệ chúng ta khỏi bị thương, không bị đồ vật rơi xuống chân, không bị vấp ngón chân và không giẫm phải vật sắc nhọn. Chúng ta mất đi sự bảo vệ đó khi đi chân trần, và cần phải cẩn thận trong mỗi bước đi".

Ngoài ra, số lượng mầm bệnh luôn rất lớn ở nơi có nhiều người đi lại, bao gồm nấm gây mụn cóc và nấm bàn chân, các loại vi khuẩn và virus có thể gây nhiễm trùng hoặc bệnh tật. Khi chân đang bị phồng rộp hoặc có vết cắt, bạn càng phải đặc biệt chú ý.

Mặc dù khi qua cửa an ninh sân bay, thời gian bạn đi chân trần không nhiều nhưng nguy cơ nhiễm các mầm bệnh này vẫn tồn tại. Đó là lý do bạn không nên đi chân đất qua cửa an ninh sân bay.

Vì sao không nên đi chân đất qua cửa an ninh sân bay? Vì bạn có thể nhiễm các mầm bệnh trong khoảng thời gian này. (Ảnh: Delish)

TS Rami Calis, giảng viên Đại học Emory ở Atlanta (Mỹ) khuyên bạn nên đi tất khi làm thủ tục kiểm tra an ninh ở sân bay. Bạn có thể mang sẵn một đôi tất trong túi để không phải xếp hàng bằng chân trần. Còn nếu bạn dễ mắc các bệnh về chân, bị suy giảm miễn dịch hoặc mắc một số bệnh lý nhất định (như tiểu đường), ngoài đôi tất ở chân, bạn nên chuẩn bị sẵn một đôi khác nữa để thay ngay sau khi qua cửa an ninh.

Nếu không có tất, hãy cẩn trọng chú ý bước đi của mình và mang giày trở lại càng nhanh càng tốt.

Chuyên gia khuyên bạn nên đi tất khi qua máy quét ở cửa an ninh để tránh mắc các bệnh ngoài da. (Ảnh: The Boston Globe)

TS Kosinski lưu ý, nấm và vi khuẩn thường sinh sống trên các bề mặt ẩm ướt hơn, như xung quanh hồ bơi, sàn nhà tắm và phòng tắm công cộng, thậm chí cả thảm khách sạn. Đó là lý do bạn nên mang thứ gì đó - tất, dép xỏ ngón, giày thể thao vừa vặn - bất cứ khi nào đi dạo ở nơi công cộng.

Các chuyên gia cũng khuyên bạn nên đi các loại giày dễ cởi như giày thể thao, giày bệt, giày lười để tiết kiệm thời gian khi cửa an ninh sân bay. Bạn cũng không nên mặc trang phục phức tạp, rườm rà, đeo quá nhiều trang sức kim loại, thắt lưng. Đặc biệt, không nên mặc các trang phục có slogan phản cảm, bạo lực, khủng bố... vì sẽ gây chú ý cho nhân viên an ninh