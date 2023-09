Qua cửa kiểm tra an ninh ở sân bay, người đàn ông bị mất 7 triệu, xem lại camera an ninh mới sốc

Một vụ trộm mới xảy ra tại một sân bay ở Philippines lại khiến dư luận kinh ngạc vì thủ phạm gây ra lại là một nhân vật ít ai có thể ngờ đến.



Theo thông tin được đăng tải trên tờ Mothership, sự việc xảy ra vào ngày 8/9/2023 tại cửa khởi hành số 1, Sân bay Quốc tế Ninoy Aquino (còn gọi là Sân bay Quốc tế Manila vì phục vụ cho thủ đô Manila và các vùng lân cận) ở Philippines.



Một nam hành khách tên là Cai đã đặt chiếc túi cầm tay của mình lên một chiếc khay để nó đi qua máy quét trong quy trình kiểm tra an ninh tại sân bay. Sau đó, một nữ nhân viên an ninh đã đem chiếc khay có chứa chiếc túi của anh Cai đến một chiếc bàn để kiểm tra bằng tay một lần nữa.

Sự việc xảy ra tại Sân bay Quốc tế Ninoy Aquino.

Sau khi kiểm tra túi của anh Cai, nữ nhân viên này quay đi với bàn tay trái nắm chặt, dường như có giấu thứ gì đó bên trong.



Rồi cô này nhanh chóng nhét vật đó vào trong người và quay lại bàn kiểm tra. Đến lúc này, anh Cai bỗng phát hiện chiếc ví của anh đã bị mở ra và vài đồng tiền có giá trị lên tới 410,45 đô la Singapore (tương đương hơn 7 triệu VNĐ) đã bị mất.

Anh Cai đã đối chất với nữ nhân viên an ninh cùng với một nhân viên an ninh khác nữa về chuyện này. Vào thời điểm này, một nhân viên vận hành máy quét đã đưa một chai nước cho nữ nhân viên an ninh kia.

Nữ nhân viên an ninh đã cho những đồng tiền vào nhai.

Vừa nhận chai nước xong, nữ nhân viên an ninh đã quay lưng lại và cố nuốt vài tờ tiền bằng cách tống chúng vào miệng. Nhưng cô này không biết rằng, ngay trước mặt mình là một chiếc camera an ninh, do đó toàn bộ hành vi của cô ta đã bị ghi lại.

Rồi uống nước để nuốt xuống bụng, nhằm phi tang vật chứng.

Báo cáo chính thức từ sân bay cũng cho thấy người quản lý đã đi đến gần nữ nhân viên an ninh đúng lúc cô ta đang cố nuốt những đồng tiền kia, rõ ràng để đảm bảo việc phi tang bằng chứng. Như vậy, cả người quản lý lẫn nhân viên vận hàng máy quét đều có thể là đồng phạm của nữ nhân viên an ninh trong vụ trộm tiền này.

Ngày 18/9, Văn phòng An ninh Vận chuyển (OTS) cho biết họ đang phối hợp chặt chẽ cùng cơ quan Quản lý Sân bay Quốc tế Manila và Cơ quan An ninh Hàng không Cảnh sát Quốc gia Philippines để điều tra về vụ việc, đưa những người liên quan có sai phạm ra trừng trị trước pháp luật.



Hiện tại nữ nhân viên an ninh bị nghi đã lấy cắp tiền của hành khách Cai đã bị đình chỉ công tác.

Nguồn: Mothership