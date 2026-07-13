Lý do Messi luôn là "độc nhất": Khiêm tốn cả trong lẫn ngoài sân cỏ

Sau trận đấu bùng nổ trước Thụy Sĩ 3-1 và giành quyền vào bán kết World Cup 2026, siêu sao Lionel Messi một lần nữa khiến người hâm mộ và truyền thông thế giới phải ngả mũ thán phục, không chỉ bởi tài năng trên sân cỏ mà còn vì nhân cách cao đẹp và sự khiêm tốn hiếm có của một huyền thoại.

Trận đấu vừa qua hoàn toàn thuộc về Julian Alvarez khi tiền đạo trẻ này có một màn trình diễn chói sáng, góp công lớn vào thắng lợi của đội tuyển xứ Tango. Chứng kiến phong độ xuất thần của chân sút đang khoác áo Atletico Madrid, một phóng viên đã đặt câu hỏi đầy hoa mỹ dành cho thủ quân đội tuyển Argentina: "Hôm nay Julian Alvarez đã hóa thân thành Messi phải không?".

Trước lời ca tụng gián tiếp hướng về phía mình, Lionel Messi đã ngay lập tức phủ nhận một cách tinh tế để nhường trọn vẹn hào quang cho người đàn em. Siêu sao sinh năm 1987 chia sẻ:

"Không, không. Cậu ấy là chính mình. Đó là một siêu phẩm, nhưng không phải lần đầu Julián ghi bàn như vậy. Cậu ấy đã có nhiều pha lập công tương tự. Thực sự đó là một bàn thắng tuyệt đẹp. Julián sở hữu khả năng dứt điểm rất tốt và đã chứng minh điều đó từ lâu. Ở Atlético Madrid, cậu ấy cũng đã ghi rất nhiều bàn như thế. Tôi rất vui vì kết quả, nhưng cũng vui vì Julián đã ghi bàn, Lautaro cũng vậy. Chúng tôi cần cả hai lấy lại cảm giác theo cách này. Tôi rất hài lòng về mọi thứ".

Messi được trân trọng bởi những chi tiết rất đời thường (Ảnh: Getty)

Phát biểu này ngay lập tức "gây bão" trên các nền tảng mạng xã hội và truyền thông quốc tế. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Messi vẫn luôn giữ lối sống không phô trương, từ chối nhận công trạng về mình để đặt tập thể và đồng đội lên phía trước. Sự ghi nhận kịp thời và đầy trân trọng của Messi không chỉ là nguồn động viên tinh thần to lớn cho những cầu thủ trẻ như Álvarez hay Lautaro Martínez, mà còn khẳng định phẩm chất thủ lĩnh đích thực của anh cả trong lẫn ngoài sân cỏ.