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Lý do nên mang theo bóng tennis cùng chiếc tất lên máy bay

| | Sống

Quả bóng tennis có thể là vật dụng hữu ích nếu bạn có một chuyến bay dài.

Theo một chuyên gia y tế, bóng tennis có thể giúp tránh tình trạng cứng cơ hoặc đau nhức khi ở trên máy bay, đồng thời hỗ trợ tăng cường lưu thông máu. Bạn có thể sử dụng bằng cách nhẹ nhàng lăn bóng trên đùi, chân hoặc thậm chí là vai trong suốt chuyến bay.

Nếu bạn thường cảm thấy uể oải và đau nhức sau khi bay, mẹo đơn giản này có thể phát huy tác dụng. Quả bóng tennis nhỏ gọn, rất nhẹ, không chiếm nhiều diện tích trong túi xách và là đồ vật an toàn, không bị cấm mang lên máy bay. Ngoài ra, giá của quả bóng cũng hợp lý hơn nhiều so với một chiếc máy massage cầm tay.

Bác sĩ nắn xương Tracy Hannigan, tại Anh, khuyến khích tất cả hành khách nên mang theo một quả và cho biết: "Một quả bóng tennis nhỏ và nhẹ, có thể giúp bạn tạo áp lực xoa dịu lên những điểm mà bình thường bạn khó chạm tới", bác sĩ Tracy nói.

Giáo sư Ali Ghoz, bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình cũng cho biết: "Mang theo một quả bóng tennis lên máy bay sẽ giúp tăng cường tuần hoàn máu".

Hiệp hội Quần vợt Anh (LTA) thậm chí còn phát hành hẳn một hướng dẫn "vật lý trị liệu bằng bóng tennis" để hỗ trợ luyện tập và chăm sóc cơ thể.

Lý do nên mang theo bóng tennis cùng chiếc tất lên máy bay - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Trên máy bay, hành khách có thể dùng quả bóng như một con lăn massage các vùng quan trọng như lưng, chân, bàn chân.

Hành khách có thể đặt quả bóng vào giữa một chiếc khăn tay rồi cuộn lại để cố định hoặc tiện lợi hơn là cho vào chiếc tất sạch, giúp kiểm soát lực ấn tốt hơn và hạn chế trượt, gây đau khi sử dụng. Đây cũng là lý do bạn nên mang tất kèm với bóng tennis khi đi các chuyến bay dài.

Để massage phần lưng và hông, hành khách đặt chiếc tất chứa 1-2 quả bóng ở phần dưới cột sống, gần xương cụt, áp sát vào lưng ghế, nhẹ nhàng dùng cơ thể di chuyển lên xuống.

Với mặt sau đùi, hành khách đặt bóng tennis giữa đùi và ghế, lăn dọc theo gân kheo để giảm căng cơ.

Để giảm tê bàn chân, hành khách có thể cởi giày, đặt bóng dưới lòng bàn chân và lăn nhẹ từ gót đến mũi chân trong vài phút. Để massage bắp chân, cần có không gian phù hợp, do đó, hành khách có thể thực hiện sau khi kết thúc hành trình.

Hành khách lưu ý chỉ nên dùng lực vừa phải, tránh ấn mạnh vào vùng cơ thể đang chấn thương hoặc khu vực cột sống.

Bên cạnh đó, nếu bạn gặp tình trạng cứng cơ, chuyên gia cũng khuyên nên thường xuyên kéo giãn cơ thể để cải thiện, lưu ý rằng có thể kéo giãn phần bên cổ bằng cách "xoay cằm về phía nách và nhẹ nhàng tạo áp lực để kéo giãn phần cổ phía đối diện."

Bạn cũng có thể kéo giãn phần lưng dưới ngay tại ghế máy bay bằng cách bắt chéo chân và nghiêng người về phía trước như thể bạn đang "cố gắng chạm khuỷu tay xuống bàn chân đang bắt chéo".

Ngoài ra, du khách nên kết hợp với việc đổi tư thế thường xuyên, đứng dậy đi lại, vận động nhẹ trong những chuyến bay dài.

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Theo Minh Hoa

Người đưa tin

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