Lý do Ngô Thanh Vân ngày thường ăn chay trường nhưng giờ lại chuyển qua ăn mặn

Thời gian vừa qua, thông tin Ngô Thanh Vân sinh con gái đầu lòng ở tuổi U50 thu hút sự quan tâm từ khán giả. Lần đầu làm mẹ, vợ chồng "đả nữ màn ảnh" trải qua không ít khó khăn nhưng cũng dần quen với công việc chăm sóc một em bé.

Mới đây, doanh nhân Huy Trần - ông xã Ngô Thanh Vân chia sẻ trước đó, vợ chồng anh ăn chay trường như kể từ ngày vợ mang bầu, sinh con đã chuyển sang thực đơn "full mặn". Nam doanh nhân chế biến cho vợ ăn các món ăn hấp dẫn dành cho mẹ bỉm như salad Caprese, gà chanh đút lò, vẹm hấp, creme brulee chanh.

Huy Trần nấu cho vợ các món ăn "chuẩn nhà hàng" ngay tại nhà.

Chia sẻ trong đoạn clip, nam doanh nhân cho biết: " Vợ chồng anh ngày trước ăn chay nhưng bây giờ bà xã có bầu rồi nên trở lại chế độ ăn uống bình thường. Bà xã anh rất khao khát được đi ăn nhà hàng nhưng bây giờ vợ chồng anh đang vướng 1 hạt gạo 24/7 cho nên hôm nay Huy sẽ mang nhà hàng Ý về nhà ".

Huy Trần trổ tài nấu ăn dành cho "mẹ bỉm".

Sau khi Ngô Thanh Vân sinh con, doanh nhân Huy Trần tiếp tục trổ tài làm các món ăn ngon, bổ dưỡng để tẩm bổ cho vợ và giúp cô có nhiều sữa cho em bé. Trong một đoạn clip mới đăng tải, Huy Trần kỳ công chuẩn bị món cá lóc hấp bầu. Khi hoàn thành, anh nhẹ nhàng gọi vợ đến cùng thưởng thức.

Ngô Thanh Vân cho biết kể từ khi có con, cô chỉ ăn uống trong 10 phút vì phải trông em bé. " Từ ngày làm mẹ bỉm là mình phải ăn cấp tốc luôn. Bố bỉm mẹ bỉm chỉ dám ăn trong 10 phút thôi hoặc đến khi em bé dậy là thôi bỏ hết " , Ngô Thanh Vân tâm sự.

Huy Trần trổ tài làm món cá lóc hấp bầu đãi vợ.

Huy Trần cho thấy sự am hiểu khẩu vị của vợ khi tiết lộ, sau sinh, Ngô Thanh Vân ưu tiên những thực phẩm lành mạnh như rau, cá… để bổ sung dưỡng chất cho con gái. Trong đoạn clip, “đả nữ” chỉ kịp ngồi thưởng thức món cá lóc hấp bầu vài phút rồi vội vã trở vào phòng chăm con. Hình ảnh này khiến nhiều mẹ bỉm đồng cảm với cảnh “ăn nhanh, ngủ vội” trong giai đoạn nuôi con nhỏ.

Từ khi sinh con đầu lòng, Ngô Thanh Vân thường xuyên chia sẻ về cuộc sống “mẹ bỉm” với công chúng. Nữ diễn viên thừa nhận cuộc sống vợ chồng thay đổi hoàn toàn, song cả hai đều hạnh phúc khi bước vào hành trình đặc biệt này.

Vợ chồng Huy Trần - Ngô Thanh Vân tất bật chăm con nhỏ.

Cô kể, trước đây buổi tối vẫn có thời gian chăm sóc da đầy đủ, nhưng hiện tại đôi khi ngay cả việc rửa mặt cũng trở nên xa xỉ. “ Ngày xưa hai vợ chồng ôm nhau ngủ, còn bây giờ có con nằm giữa: người bên này áo xộc xệch, người bên kia tóc rối tung. Nửa đêm tiếng khóc vang lên, một người tất bật pha sữa, một người mắt nhắm mắt mở thay tã ”, Ngô Thanh Vân dí dỏm chia sẻ.