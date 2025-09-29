Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lý do nhà đầu tư kém vui khi chứng khoán tăng điểm

29-09-2025 - 17:35 PM | Thị trường chứng khoán

Phiên giao dịch ngày 29/9 khép lại với việc VN-Index tăng hơn 5 điểm, bất chấp sắc đỏ áp đảo trên thị trường, với hơn 230 cổ phiếu HoSE giảm giá. Động lực chính cho đà tăng đến từ VIC, trong khi thị trường “xanh vỏ, đỏ lòng”.

Độ rộng thị trường nghiêng mạnh về bên bán với hơn 230 mã giảm giá. Chỉ số được nâng đỡ chủ yếu bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, thay vì sự lan tỏa chung của dòng tiền.

Tâm điểm phiên hôm nay đến từ VIC, cổ phiếu này một mình đóng góp gần 9 điểm cho VN-Index. Cổ phiếu Vingroup tăng hơn 5% lên mức 172.800 đồng/cổ phiếu. Vốn hoá doanh nghiệp ngày càng bỏ xa đại diện ở vị trí thứ 2 là Vietcombank. Cách biệt tiếp tục nới rộng khi vốn hóa VIC đã lên mức 670.000 tỷ đồng.

Đây là phiên tăng giá thứ 3 liên tiếp của VIC. Tính từ 24/9 đến nay, vốn hoá doanh nghiệp tăng gần 100.000 tỷ đồng. Cùng với VIC, cổ phiếu thuộc “họ Vin” như VHM cũng củng cố vai trò trụ đỡ chính cho thị trường. VPB, GEX, HDB cũng ghi nhận mức tăng tích cực, góp phần kéo chỉ số đi lên.

Ngược lại, phần lớn nhóm ngành chủ chốt chìm trong sắc đỏ. Ngân hàng chịu áp lực bán mạnh với SHB, VPB, MBB, TCB, ACB đồng loạt giảm, chỉ một vài mã như HDB giữ được sắc xanh nhẹ. Nhóm chứng khoán cũng diễn biến tiêu cực, SSI, VND, HCM đều mất hơn 1%. Trong khi đó, bất động sản ghi nhận sự phân hóa: VHM duy trì đà tăng, nhưng NVL, DXG, DIG, PDR lùi sâu, phản ánh sự thận trọng của dòng tiền.

Một số cổ phiếu vốn hóa lớn khác như VCB, BID, CTG, MWG cũng nằm trong nhóm ảnh hưởng tiêu cực đến chỉ số, kéo VN-Index giảm hàng điểm. Điều này khiến thị trường rơi vào trạng thái “xanh vỏ, đỏ lòng” - chỉ số tăng nhưng đa số cổ phiếu giảm giá.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 5,78 điểm (0,35%) lên 1.666,48 điểm, HNX-Index giảm 0,91 điểm (0,33%) xuống 275,15 điểm, UPCoM-Index giảm 1,34 điểm (1,21%) còn 109,29 điểm.

Thanh khoản vẫn ở mức thấp, giá trị giao dịch HoSE đạt hơn 27.065 tỷ đồng, tương đương phiên cuối tuần trước. Giới phân tích nhận định, nếu dòng tiền không sớm cải thiện và lan tỏa sang các nhóm ngành, xu hướng giằng co sẽ còn tiếp diễn trong các phiên tới.

Theo Việt Linh

Tiền Phong

