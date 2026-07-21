Lý do tủ lạnh "đốt" tiền điện mỗi tháng

Trong danh sách những thiết bị điện hoạt động thường xuyên nhất trong nhà, tủ lạnh là một trong những "thủ phạm" âm thầm khiến hóa đơn tiền điện tăng cao. Khác với điều hòa hay máy giặt chỉ bật khi có nhu cầu, tủ lạnh gần như phải chạy liên tục 24/7 để bảo quản thực phẩm. Tuy nhiên, mức tiêu thụ điện không chỉ phụ thuộc vào thời gian hoạt động mà còn đến từ chính những thói quen sử dụng tưởng chừng vô hại của nhiều gia đình.

Nhồi quá nhiều đồ khiến tủ lạnh phải làm việc nhiều hơn

Nhiều người có thói quen tích trữ thật nhiều thực phẩm trong tủ lạnh vì nghĩ rằng càng đầy sẽ càng tiện lợi. Tuy nhiên, việc nhồi nhét quá nhiều đồ có thể khiến luồng khí lạnh bên trong không thể lưu thông tốt. Khi hơi lạnh không được phân bổ đều, một số khu vực trong tủ không đạt đủ nhiệt độ cần thiết, khiến máy nén phải hoạt động lâu hơn để duy trì độ lạnh. Điều này đồng nghĩa với việc lượng điện tiêu thụ cũng tăng lên đáng kể. Tủ lạnh nên được sắp xếp vừa đủ, để lại khoảng trống nhất định giữa các hộp thực phẩm để khí lạnh có thể lưu chuyển dễ dàng.

Mở cửa tủ lạnh quá lâu khiến hơi lạnh thất thoát

Một thói quen rất phổ biến khác là mở cửa tủ lạnh rồi đứng suy nghĩ xem hôm nay ăn gì. Mỗi lần cánh cửa mở ra, hơi lạnh bên trong thoát ra ngoài, đồng thời khí nóng từ môi trường xâm nhập vào. Lúc này, cảm biến nhiệt độ nhận thấy bên trong tủ không còn đủ lạnh và máy nén phải tăng công suất để đưa nhiệt độ trở lại mức cài đặt. Nếu tình trạng này diễn ra nhiều lần trong ngày, tủ lạnh sẽ phải làm việc nhiều hơn, kéo theo lượng điện tiêu thụ tăng. Vì vậy, việc xác định trước món đồ cần lấy và hạn chế mở cửa quá lâu là một trong những cách đơn giản giúp giảm điện năng.

Gioăng cao su bị hở khiến tủ lạnh phải "gồng mình"

Phần gioăng cao su quanh cánh cửa tủ lạnh có nhiệm vụ giữ kín hơi lạnh bên trong. Sau một thời gian sử dụng, bộ phận này có thể bị chai cứng, bám bẩn hoặc mất độ đàn hồi, khiến cửa tủ không đóng kín hoàn toàn. Khi hơi lạnh liên tục bị rò rỉ, tủ lạnh sẽ phải vận hành nhiều hơn để bù lại lượng nhiệt thất thoát. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến nhiều gia đình thấy tủ vẫn chạy bình thường nhưng tiền điện lại tăng. Bạn có thể kiểm tra nhanh bằng cách kẹp một tờ giấy vào cửa tủ. Nếu kéo ra quá dễ dàng khi cửa đã đóng, có thể gioăng tủ đã không còn đảm bảo độ kín.

Đặt tủ lạnh sai vị trí cũng làm tăng tiền điện

Không ít gia đình đặt tủ lạnh sát tường, gần bếp hoặc nơi có ánh nắng chiếu trực tiếp vì muốn tiết kiệm diện tích. Tuy nhiên, đây lại là một trong những nguyên nhân khiến thiết bị tiêu hao nhiều điện hơn. Tủ lạnh cần có không gian để tản nhiệt, đặc biệt là khu vực phía sau hoặc hai bên thân tủ. Khi nhiệt không thoát ra ngoài hiệu quả, máy nén phải hoạt động liên tục để duy trì nhiệt độ bên trong. Vị trí lý tưởng là nơi thoáng mát, tránh xa nguồn nhiệt và có khoảng cách phù hợp với tường để giúp tủ hoạt động ổn định hơn.

Cài nhiệt độ quá thấp không giúp bảo quản tốt hơn

Nhiều người nghĩ rằng để nhiệt độ càng thấp thì thực phẩm càng lâu hỏng. Tuy nhiên, việc cài đặt mức lạnh quá sâu không phải lúc nào cũng cần thiết mà còn khiến tủ phải tiêu thụ thêm điện năng. Với ngăn mát, nhiệt độ thường được khuyến nghị ở mức phù hợp để bảo quản thực phẩm hằng ngày. Ngăn đông cũng chỉ cần duy trì mức nhiệt tiêu chuẩn thay vì giảm sâu hơn mức cần thiết. Điều quan trọng là lựa chọn mức nhiệt phù hợp với lượng thực phẩm và tần suất sử dụng thay vì luôn để mức lạnh cao nhất.

Để đồ ăn còn nóng vào tủ lạnh cũng khiến tốn điện

Một số người có thói quen cho ngay thức ăn vừa nấu xong vào tủ lạnh để bảo quản. Tuy nhiên, thực phẩm nóng sẽ làm nhiệt độ bên trong tủ tăng lên nhanh chóng. Khi đó, máy nén phải hoạt động nhiều hơn để làm lạnh lại toàn bộ không gian bên trong. Ngoài việc gây tốn điện, thói quen này còn khiến các thực phẩm xung quanh bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi nhiệt độ. Tốt nhất nên để thức ăn nguội bớt trước khi cho vào tủ lạnh, đồng thời đậy kín bằng hộp bảo quản để giữ chất lượng thực phẩm.