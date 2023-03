Ly kỳ cuộc đời của tỷ phú truyền thông giàu thứ 76 thế giới: 1 tay gây dựng tài sản 17 tỷ USD, đau đầu vì 2 con trai tranh giành ngôi kế vị, tuổi 92 kết hôn lần thứ 5

Cuộc tranh đấu giữa hai người con trai của vị tỷ phú không khác gì một cuộc tranh giành ngôi vương cao quý của hai hoàng tử suốt trong nhiều năm, trước khi một người phải chấp nhận rút lui.



Mới đây, thông tin về việc tỷ phú Rupert Murdoch dự kiến làm đám cưới lần thứ 5 khiến dư luận toàn cầu tiếp tục xôn xao. Thông tin này càng được chú ý khi mà ông đã 92 tuổi, là một ông trùm truyền thông nổi tiếng thế giới, với tổng giá trị của các công ty truyền thông đang sở hữu lên tới hơn 17 tỷ USD, xếp hạng 76 trong danh sách giàu nhất thế giới.

Những tờ báo và đài truyền hình của tỷ phú này đã có ảnh hưởng quan trọng không chỉ ở Mỹ mà còn ở các quốc gia khác.

Ông trùm truyền thông sở hữu khối tài sản khổng lồ

Rupert Murdoch là tỷ phú người Mỹ gốc Australia. Nhắc đến cái tên Rupert Murdoch người ta thường nghĩ ngay tới truyền thông với những tờ báo và đài truyền hình nổi tiếng như Wall Street Journal, New York Post và Fox News (Mỹ), The Sun và The Times (Anh) hay Herald Sun (Australia). Đế chế truyền thông của ông ngày càng lớn mạnh khổng lồ, vươn rộng khắp thế giới. Ông cũng là người đứng sau cuộc cách mạng truyền hình cáp vào những năm 1980.

Ông trùm truyền thông sở hữu nhiều bất động sản, du thuyền và cả máy bay cá nhân. Lấy ví dụ, ông có một chiếc máy bay cá nhân Gulfstream G65 trị giá 84 triệu USD. Năm 2013, ông chi 28,8 triệu USD mua một dinh thự 750m2 tại khu nhà giàu Bel Air, Los Angeles, California.

Dinh thự nằm trên khu đất từng là trang trại với diện tích gần 6,5 hecta, trong đó hơn 5 hecta là cánh đồng nho. Năm 2014, Murdoch mua căn penthouse trải rộng khắp 4 tầng trên của tòa nhà One Madison Park tại thành phố New York với giá 57,5 triệu USD. Năm 2016, Murdoch mua một du thuyền và đặt tên là Rosehearty, theo tên ngôi làng nơi tổ tiên ông sinh sống ở Scotland.

Sau thương vụ bán mình của 21st Century Fox cho Disney, tài sản của Murdoch tăng 1,2 tỷ USD. Theo Forbes, tổng tài sản của gia đình ông tính tới nay phải lên tới gần 20 tỷ USD.

Cuộc chiến giành tài sản và quyền lực trong gia tộc

Bên cạnh khối tài sản khổng lồ và sức ảnh hưởng rộng lớn trên toàn cầu, câu chuyện tranh giành tài sản và quyền lực trong nội bộ gia tộc Murdoch cũng là một chủ đề tốn nhiều giấy mực của báo chí, với các nhân vật chính là các con trai của vị tỷ phú. Cuộc tranh đấu giữa hai người con trai của vị tỷ phú không khác gì một cuộc tranh giành ngôi vương cao quý của hai hoàng tử suốt trong nhiều năm, trước khi một người phải chấp nhận rút lui.

Ngày 31/7/2020, James Murdoch, người con 47 tuổi của Rupert, tuyên bố rời hội đồng quản trị của News Corp. Đơn xin từ chức của ông đã làm dấy lên nhiều đồn đoán.

Trước khi quyết định ra đi, James từng được coi là ứng cử viên sáng giá cho vị trí người kế nhiệm tỷ phú Rupert Murdoch, khi ông nắm quyền lãnh đạo hãng 21st Century Fox từ năm 2015 đến 2019, sau đó hãng này bị bán lại cho Disney.

Sau sự ra đi của James, Lachlan Murdoch, 48 tuổi, con trai lớn nhất của Rupert Murdoch, trở thành người có khả năng cao nhất sẽ kế nhiệm ông. Lachlan vốn là đồng chủ tịch hãng phim 21st Century Fox cùng với em trai mình trong khoảng thời gian 2014-2019. Ngay sau khi 21st Century Fox về tay Disney, Lachlan đã được nhắc đến như cái tên kế nhiệm vị trí giám đốc điều hành của Tập đoàn Fox, cánh tay chủ lực của đế chế Murdoch.

Lachlan và James vốn là 2 cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong cuộc chạy đua quyền lực trong gia tộc Murdoch. Lachlan và James đều lớn lên bên cạnh cha trong căn biệt thự tại Đại lộ 5 ở New York. Mỗi buổi sáng, họ đều được tỷ phú giải thích về cách thức hoạt động của tin tức buổi sáng: các bài báo được chọn và đưa ra như thế nào, bao nhiêu quảng cáo ở mỗi trang. Cả 2 đều tưởng tượng tương lai đế chế truyền thông này sẽ thuộc về mình.

Chính điều này đã tạo ra những rạn nứt nhất định trong gia đình tỷ phú, khi những người con bắt đầu ngầm cạnh tranh với nhau. Tình hình càng căng thẳng khi chính Murdoch cũng tránh tiết lộ ai sẽ là người thừa kế đế chế khổng lồ do ông xây dựng. Tỷ phú cố gắng kiểm soát cuộc cạnh tranh quyền lực nội bộ bằng cách đưa cả đại gia đình đến một bác sĩ trị liệu tâm lý ở London, người chuyên hàn gắn tình cảm cho các gia đình quyền lực. Cả đại gia đình cũng đã có chuyến đi kết hợp liệu pháp tâm lý tới trang trại của nhà Murdoch tại Australia. Nhưng những trải nghiệm này chỉ tạo thêm những cơ hội để các người con thể hiện quyền lực và thao túng lẫn nhau.

Lachlan và James đã nhiều lần phải hoán đổi vị trí giữa người thừa kế xứng đáng và đứa con bị bỏ rơi. Những người thân thiết với gia đình Murdoch đều nhận định ông trùm yêu mến người con trai đầu Lachlan hơn.

Nhưng James mới là người dành 10 năm đầu thế kỷ 21 giúp định hình vị trí của tập đoàn như hiện tại bằng cách phát triển các thị trường mới, mở rộng hoạt động trên mạng, đón nhận các hoạt động trực tuyến. Cùng khoảng thời gian đó, anh trai Lachlan tự điều hành công việc kinh doanh của mình tại Australia sau khi có những mâu thuẫn với cha.

Sau khi Lachlan đồng ý quay lại Mỹ vào năm 2015, tỷ phú Murdoch giao cho cả hai cùng giữ vị trí như nhau và các bộ phận của công ty sẽ báo cáo đồng thời cùng lúc cho cả hai người. Đây là một sự sắp xếp có phần hơi gượng, không chỉ vì cả hai phải làm những việc giống nhau, mà còn vì James và Lachland là hai người rất khác nhau, với quan điểm chính trị khác biệt và mong muốn đế chế truyền thông này phát triển theo hai hướng khác nhau.

James muốn công ty trở thành một tập đoàn toàn cầu, hoạt động trong lĩnh vực tin tức và giải trí trên nhiều nền tảng, với những tầm nhìn mà những tuýp người trí thức, thường tham dự diễn đàn kinh tế thế giới Davos hoặc đọc tạp chí Economist, sẽ tán thành.

Trong khi đó, Lachlan muốn hướng tới một thứ gì đó của quá khứ nhưng ngày càng phổ biến trong hoàn cảnh hiện tại – một bộ máy tuyên truyền chính trị mang tính dân tộc chủ nghĩa, đồng thời mang lại lợi nhuận khổng lồ.

Những người con khác của tỷ phú, bao gồm Elisabeth Murdoch – chị gái ruột của Lachlan và James, Prudence Murdoch – con chung của tỷ phú với người vợ đầu tiên, Grace và Chloe – hai con gái chung của tỷ phú với người vợ thứ ba, nhìn chung không tham gia gì đáng kể vào cuộc chiến tranh giành quyền lực trong gia tộc mình.

Cuộc chiến tranh giành quyền lực trong gia tộc Mudoch chủ yếu là giữa hai anh em ruột Lachlan và James, và thời cuộc có lẽ đã ủng hộ người anh Lachlan.

4 lần ly hôn, 92 tuổi chuẩn bị kết hôn lần thứ 5

Tính đến nay, Murdoch đã trải qua 4 cuộc hôn nhân. Ông kết hôn với người vợ đầu tiên, Patricia Booker, vào năm 1956 khi ông mới 25 tuổi. Họ đón con gái đầu lòng Prudence vào năm 1958. Tuy nhiên, hai người ly hôn sau 11 năm chung sống.

Khoảng 1 năm sau khi kết thúc cuộc hôn nhân đầu tiên, Murdoch kết hôn với nhà báo Anna Mann. Hai người có 3 con: Elisabeth, James, và Lachla, nhưng ly hôn vào năm 1999.

Năm 1999, ông hoàng truyền thông kết hôn với Wendi Deng - một nhân viên làm việc tại Star TV ở Hong Kong - chỉ 17 ngày sau khi ông ly hôn người vợ thứ hai. Họ có hai con gái, Glace và Chloe. Hai người chung sống với nhau 14 năm trước khi chia tay vào năm 2013.

Tỷ phú Murdoch bên cạnh người vợ thứ 4

Murdoch kết hôn với người vợ thứ 4, cựu siêu mẫu Jerry Hall, tại London vào tháng 3/2016. Hall có 4 con riêng với chồng cũ, còn cả hai không có thêm người con chung nào, và ly hôn vào năm ngoái.

Mới đây, tờ New York Post đưa tin Rupert Murdoch tiếp tục đính hôn với Ann Lesley Smith ở tuổi 92. Ann Lesley Smith năm nay 66 tuổi, là cựu trung úy cảnh sát ở San Francisco. Bà hiện là góa phụ, từng là vợ của ca sĩ nhạc đồng quê người Mỹ kiêm giám đốc điều hành truyền thông Chester Smith.

Nhà sáng lập News Corp cho biết đã cầu hôn bà Ann ở New York vào ngày 17/3. Họ dự định kết hôn cuối hè này. "Cả hai chúng tôi đều mong được cùng nhau trải qua nửa sau của cuộc đời", ông Murdoch nói.

Chia sẻ về lần kết hôn này của mình, vị tỉ phú không ngại che giấu những cảm xúc của bản thân, thậm chí còn tự hứa rằng đây sẽ là lần cuối mình kết hôn: "Tôi đã rất lo lắng. Tôi sợ yêu. Nhưng tôi biết đây sẽ là lần cuối tôi kết hôn. Tôi đang hạnh phúc và muốn cuộc hôn nhân này tốt đẹp"

Tất nhiên là với cuộc sống hôn nhân đã biến động tới 5 lần, lời hứa này của ông Rupert khiến nhiều người tò mò. Tuy nhiên, những người ủng hộ ông trùm truyền thông vẫn thật tâm gửi đến ông những lời chúc phúc tốt đẹp nhất và mong đến sự kiện lớn này.