Lynk & Co 01 chốt giá 999 triệu đồng: Trên hạng CX-5 và Tucson, 20 tính năng an toàn, có cơ hội bứt phá doanh số

Tối 13/1, Lynk & Co khai trương showroom đầu tiên tại TP.HCM, đồng thời công bố giá bán 2 mẫu xe 01 và 05. Trong đó, Lynk & Co 01 có duy nhất 1 phiên bản, giá bán 999 triệu đồng. Đại diện hãng cho biết, 01 hiện là mẫu xe bán chạy nhất của Lynk & Co trên toàn cầu. Đồng thời, Việt Nam cũng là thị trường châu Á đầu tiên (trừ Trung Quốc) mở bán mẫu xe này.

Lynk & Co 01 có giá bán 999 triệu đồng tại thị trường Việt Nam.

Lynk & Co 01 được thiết kế và phát triển tại Thụy Điển, còn công đoạn lắp ráp và sản xuất thực hiện tại Trung Quốc. So với các thương hiệu ô tô đồng hương, Lynk & Co khác biệt vì không đi theo hướng đạo nhái mà có triết lý thiết kế riêng, được tạo ra bởi 200 chuyên gia, kỹ sư đến từ 20 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Lynk & Co định vị thương hiệu ở phân khúc cận cao cấp, tức trên nhóm phổ thông và dưới nhóm xe sang. Do đó, dù tương đồng kích thước CX-5, Tucson, Sportage, nhưng Lynk & Co 01 cao cấp hơn. Xe sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt 4.549 x 1.860 x 1.689 mm, trục cơ sở 2.734 mm.

Ngoại thất Lynk & Co 01 dễ nhận ra với cụm đèn định vị ban ngày kiểu mắt ếch, đèn pha LED nằm trong lưới tản nhiệt có tên Urban Matrix. Đèn hậu cũng sử dụng công nghệ LED. Mâm xe 19 inch.

Khoang cabin có thiết kế tối giản với ít nút bấm vật lý. Có 2 màn hình lớn gồm loại 12,3 inch sau vô lăng, 12,8 inch cảm ứng trung tâm hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto. Điều hòa tự động 2 vùng độc lập. Gương chiếu hậu trung tâm chống chói tự động. Một số trang bị tiện nghi đáng chú ý khác còn có cần số điện tử, phanh đỗ điện tử, âm thanh 8 loa...



Nội thất xe được bố trí 5 chỗ ngồi. Ghế lái chỉnh điện 8 hướng. Ghế phụ chỉnh cơ 6 hướng. Vật liệu bọc ghế là da. Phía trên có cửa sổ trời toàn cảnh.

Động cơ của xe là loại 2.0L tăng áp, công suất 218 mã lực và mô-men xoắn 325 Nm, kết hợp số 8 cấp và dẫn động cầu trước. Sức mạnh này lớn nhất phân khúc. Hãng công bố mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình là 7,4 lít/100 km.

Lynk & Co 01 được nhiều tổ chức đánh giá an toàn xe mới chấm 5 sao, ví dụ như Euro NCAP. Xe trang bị 20 tính năng an toàn, điển hình như ổn định thân xe điện tử ESP 9.3 của Bosch, hỗ trợ lái xe trên đường cao tốc, ga tự động thông minh, phanh tự động, đèn pha thông minh, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ giữ làn đường khẩn cấp, cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ lái khu ùn tắc... Một số trang bị an toàn khác còn có camera 360 độ, cảm biến va chạm sau, giám sát áp suất lốp...