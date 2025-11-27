LynkiD cùng VPBank ra mắt "Kho Quà Độc Bản" dành riêng cho khách hàng Private

Trong bối cảnh khách hàng Private luôn mong đợi những trải nghiệm tinh tế, khác biệt và mang dấu ấn cá nhân, việc tặng quà không chỉ dừng lại ở giá trị vật chất mà còn là nghệ thuật chăm sóc và thấu hiểu. Kho Quà Độc Bản ra đời từ chính nhu cầu đó, mang đến một kho quà độc đáo, mang dấu ấn riêng, thay đổi theo mùa, đi kèm dịch vụ concierge đẳng cấp nhằm đảm bảo mỗi món quà đều gắn liền với phong cách sống và gu thưởng thức riêng biệt của từng khách hàng.

Tích hợp trực tiếp trên ứng dụng LynkiD, Kho Quà Độc Bản cho phép khách hàng nhận và sử dụng quà tặng một cách tự nhiên, không cần thêm thao tác phức tạp, đồng thời vẫn đảm bảo trải nghiệm sang trọng, riêng tư. Danh mục quà tặng được lựa chọn kỹ lưỡng – từ nước hoa cao cấp, trải nghiệm ẩm thực nghệ thuật đến các dịch vụ nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe chất lượng quốc tế – tất cả đều được thiết kế để chạm tới trái tim và khẳng định đẳng cấp của khách hàng Private.

Đồng hành trong dự án, LynkiD đóng vai trò tư vấn, thiết kế hành trình trải nghiệm, tích hợp hệ thống cũng như vận hành kho quà và xử lý đơn hàng. Với kinh nghiệm hợp tác cùng hơn 1.300 thương hiệu và quản lý quỹ điểm thưởng trị giá 400 tỷ đồng mỗi năm, LynkiD đã giúp VPBank xây dựng một giải pháp quà tặng vừa hiện đại, vừa giữ được sự tinh tế và độc bản cho phân khúc thượng lưu.

Đại diện LynkiD chia sẻ:

"Kho Quà Độc Bản là minh chứng cho năng lực công nghệ có thể nâng tầm trải nghiệm khách hàng. Với sự hợp tác cùng VPBank, chúng tôi mong muốn khẳng định LynkiD là đối tác chiến lược hàng đầu trong việc cung cấp giải pháp quà tặng số cho mọi phân khúc khách hàng, ngay cả những tệp khách hàng cao cấp và khó tính nhất."

Hãy kết nối với LynkiD – đối tác công nghệ đứng sau thành công của VPBank Private:

● Hotline: 1900 636 835

● Email: partner@lynkid.vn

● Website: https://lynkid.vn/partners