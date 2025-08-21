Mã chứng khoán nào là tâm điểm "gom" hàng của tự doanh CTCK trong phiên 21/8

Thị trường chứng khoán ghi nhận phiên giao dịch tích cực 21/8. Nhóm cổ phiếu ngân hàng tiếp tục tăng mạnh, lập đỉnh mới . Đà tăng duy trì và tăng mạnh cuối phiên, đóng cửa VN-INDEX tăng 23,64 điểm (+1,42%) lên mức 1.688 điểm. Giao dịch khối ngoại lại là điểm trừ khi bán ròng mạnh tay 2.498 tỷ đồng.

Tự doanh CTCK tiếp tục mua ròng với giá trị 316 tỷ đồng trên sàn HoSE.

Cụ thể, ACB được mua ròng áp đảo với 229 tỷ đồng, bỏ xa các mã còn lại. MWG đứng thứ hai với 79 tỷ đồng, theo sau là FUEVFVND (64 tỷ), OCB (57 tỷ), HPG (42 tỷ), GMD (39 tỷ), VPB (36 tỷ), SSI (34 tỷ), E1VFVN30 (24 tỷ) và GEX (19 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất tại SHB với giá trị 87 tỷ đồng, tiếp theo là MBB (56 tỷ), VCG (53 tỷ), STB (44 tỷ) và FPT (18 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như NVL (18 tỷ), KDH (18 tỷ), VSC (15 tỷ), TCB (11 tỷ) và SAB (8 tỷ đồng).