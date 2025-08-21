Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mã chứng khoán nào là tâm điểm "gom" hàng của tự doanh CTCK trong phiên 21/8

21-08-2025 - 19:45 PM | Thị trường chứng khoán

Mã chứng khoán nào là tâm điểm "gom" hàng của tự doanh CTCK trong phiên 21/8

Tự doanh CTCK tiếp tục mua ròng với giá trị 316 tỷ đồng trên sàn HoSE.

Thị trường chứng khoán ghi nhận phiên giao dịch tích cực 21/8. Nhóm cổ phiếu ngân hàng tiếp tục tăng mạnh, lập đỉnh mới . Đà tăng duy trì và tăng mạnh cuối phiên, đóng cửa VN-INDEX tăng 23,64 điểm (+1,42%) lên mức 1.688 điểm. Giao dịch khối ngoại lại là điểm trừ khi bán ròng mạnh tay 2.498 tỷ đồng.

Tự doanh CTCK tiếp tục mua ròng với giá trị 316 tỷ đồng trên sàn HoSE.

Mã chứng khoán nào là tâm điểm "gom" hàng của tự doanh CTCK trong phiên 21/8- Ảnh 1.

Cụ thể, ACB được mua ròng áp đảo với 229 tỷ đồng, bỏ xa các mã còn lại. MWG đứng thứ hai với 79 tỷ đồng, theo sau là FUEVFVND (64 tỷ), OCB (57 tỷ), HPG (42 tỷ), GMD (39 tỷ), VPB (36 tỷ), SSI (34 tỷ), E1VFVN30 (24 tỷ) và GEX (19 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất tại SHB với giá trị 87 tỷ đồng, tiếp theo là MBB (56 tỷ), VCG (53 tỷ), STB (44 tỷ) và FPT (18 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như NVL (18 tỷ), KDH (18 tỷ), VSC (15 tỷ), TCB (11 tỷ) và SAB (8 tỷ đồng).

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
VN-Index “tưng bừng” trên đỉnh lịch sử, loạt công ty chứng khoán lớn triệu tập họp bất thường

VN-Index “tưng bừng” trên đỉnh lịch sử, loạt công ty chứng khoán lớn triệu tập họp bất thường Nổi bật

Doanh nghiệp Việt nắm loại khoáng sản được cả thế giới săn lùng sắp "dốc hầu bao" trả cổ tức 4.500 đồng/cp

Doanh nghiệp Việt nắm loại khoáng sản được cả thế giới săn lùng sắp "dốc hầu bao" trả cổ tức 4.500 đồng/cp Nổi bật

Becamex IDC muốn đổi tên và trụ sở chính

Becamex IDC muốn đổi tên và trụ sở chính

16:30 , 21/08/2025
Thế Giới Di Động đang nắm 50% thị phần iPhone tại Việt Nam

Thế Giới Di Động đang nắm 50% thị phần iPhone tại Việt Nam

15:48 , 21/08/2025
Khối ngoại mạnh tay bán ròng gần 2.500 tỷ đồng trong ngày VN-Index lập đỉnh mới

Khối ngoại mạnh tay bán ròng gần 2.500 tỷ đồng trong ngày VN-Index lập đỉnh mới

15:45 , 21/08/2025
Cổ đông lớn nhất dùng toàn bộ cổ phiếu EVS đảm bảo cho khoản vay của Chứng khoán EVS

Cổ đông lớn nhất dùng toàn bộ cổ phiếu EVS đảm bảo cho khoản vay của Chứng khoán EVS

15:15 , 21/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên