Ma trận ‘chuồng cọp’, hiểm họa tiềm ẩn khi cháy lớn

Sáng 30/5, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà cho thuê trọ ở Ba La (quận Hà Đông, Hà Nội ).

Theo quan sát, ngôi nhà xảy ra cháy được làm " chuồng cọp " kín mít. Vì thế, khi xảy ra cháy việc cứu hộ, cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trên địa bàn Hà Nội có hàng vạn "chuồng cọp" được người dân thực hiện với lý do đảm bảo an ninh và an toàn cho trẻ nhỏ. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng, các "chuồng cọp" đang là hiểm họa với sức khỏe, tính mạng của người dân nếu xảy ra cháy nổ .

Tại các khu tập thể cũ ở nội đô, hầu hết các căn hộ đều cơ nới làm chuồng cọp để tăng diện tích sử dụng. Bởi lẽ, diện tích thực nhiều căn hộ chỉ từ 20-40m2 nhưng được cơi nới, làm chuồng cọp đã tăng lên 50-70m2.

Phía sau một nhà tập thể tại phường Thành Công là hàng chục chuồng cọp đua ra ngoài

Một "chuồng cọp" nằm chênh vênh không có điểm tựa rất nguy hiểm.

Một nhà tập thể cũ trên đường Nguyễn Ngọc Doãn có nhiều "chuồng cọp" đua ra

Một nhà tập thể cũ trên đường Nguyễn Trãi cũng có nhiều chuồng cọp

Không chỉ nhà tập thể, nhiều nhà dân tại ngõ Chính Kinh cũng làm chuồng cọp với lý do đảm bảo an ninh

Thực tế, các căn hộ riêng lẻ cũng được người dân làm chuồng cọp. Ví như, một nhà riêng lẻ trên đường Nguyễn Doãn Toản đã làm chuồng cọp, tuy nhiên điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Một nhà riêng lẻ trên đường Nguyễn Tuân làm chuồng cọp kín mít