Vinhomes đổ bộ Khánh Hòa 'xây tổ'

Dự án Khu tái định cư huyện Cam Lâm và TP.Cam Ranh

Công ty CP Vinhomes (MCK: VHM) vừa có báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của khu tái định cư huyện Cam Lâm và TP.Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa).

Được biết, dự án thuộc huyện Cam Lâm và xã Cam Thành Nam, phường Cam Nghĩa thuộc TP.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, với quy mô dân số dự kiến khoảng 15.000 người (khoảng 3.500 hộ dân). Tiến độ thực hiện dự án là 5 năm (kể từ khi có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư).

Dự án có quy mô 239,07 ha, gồm 183,15 ha tại xã Cam Hải Đông, 39,5 ha thuộc phường Cam Nghĩa, và 16,41 ha thuộc xã Cam Thành Nam.

Theo quy hoạch, dự án được bố trí hơn 144 ha diện tích đất ở, còn lại là đất công trình công cộng, y tế, thể dục thể thao, thương mại dịch vụ, di tích tôn giáo... Quy mô dân số khoảng 15.000 người (khoảng 3.500 hộ dân), tiến độ triển khai trong 5 năm.

Phối cảnh tổng thể Khu tái định cư huyện Cam Lâm và TP.Cam Ranh.

Dự án nhằm đáp ứng yêu cầu tái định cư, ổn định đời sống người dân, đồng thời tạo quỹ đất sạch phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII với mục tiêu "Đẩy mạnh phát triển hạ tầng, phát triển đô thị và đảm bảo an sinh xã hội".

Vinhomes cho biết tổng chi phí sơ bộ để thực hiện dự án khoảng 18.345 tỷ đồng, gồm cả chi phí bồi thường, tái định cư hơn 1.200 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp chủ đầu tư chiếm 15%, vốn huy động từ khách hàng chiếm 11%, còn 74% là vốn vay ngân hàng thương mại.

Con số này tăng khoảng 6,7 lần so với tổng vốn đầu tư dự kiến do UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt là 2.700 tỷ đồng tại quyết định chủ trương đầu tư hồi tháng 3/2024.

Vinhomes Cam Ranh

Theo công bố trước đó, cũng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Vinhomes khởi công Dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh (tên thương mại Vinhomes Cam Ranh) với quy mô 3,5 tỷ USD (khoảng 85.000 tỷ đồng). Trong đó vốn góp của nhà đầu tư gần 13.000 tỷ đồng, vốn huy động hơn 73.000 tỷ đồng.

Tại thông báo do Sở Xây dựng Khánh Hòa gửi Công ty Cổ phần Đầu tư Cam Ranh (đại diện chủ đầu tư) mới đây, chủ đầu tư đủ điều kiện huy động vốn 14.768 tỷ đồng để xây công trình theo các quyết định cho thuê và giao đất của tỉnh. Thời hạn huy động vốn theo tiến độ thực hiện dự án.

Chủ đầu tư được huy động vốn thông qua việc góp vốn, hợp tác đầu tư và kinh doanh dựa trên quy định pháp luật; phải đảm bảo tại thời điểm ký hợp đồng huy động vốn, phần dự án thực hiện huy động vốn không thế chấp cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào.

Được biết, dự án nằm trên các địa bàn Cam Lập, Cam Thịnh Đông, Ba Ngòi, Cam Linh, Cam Lợi, Cam Thuận, Cam Phú, Cam Phúc Nam, Cam Phúc Bắc, Cam Nghĩa.

Tháng 4/2023, dự án được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư. Đến tháng 8/2023, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định chấp thuận nhà đầu tư dự án cho Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Cam Ranh - Công ty Cổ phần Vinhomes - Công ty Cổ phần Giải pháp năng lượng VinES.

Tháng 2/2024, tỉnh Khánh Hòa đã duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cho hai khu 2 và 3 của dự án với tổng quy mô hơn 640 ha. Đến cuối tháng 5/2024, Khu 1 của dự án này có quy mô 613 ha cũng đã được phê duyệt. Như vậy, dự án khu đô thị ven vịnh Cam Ranh đã hoàn thành lập các đồ án quy hoạch chi tiết (1/500) 3 khu.

Dự án Vinhomes Cam Ranh có quy mô dân số khoảng 230.779 người với khoảng 8.500 căn nhà liền kề, hơn 10.000 biệt thự và 19.816 căn nhà ở xã hội (18.450 căn hộ chung cư và khoảng 1.366 căn nhà liền kề).

Về chủ đầu tư, cả 3 doanh nghiệp trong liên danh đều có mối liên hệ mật thiết với nhau.

Trong đó, Công ty CP Đầu tư Cam Ranh (Đầu tư Cam Ranh) được thành lập vào tháng 3/2013 với tên gọi ban đầu là Công ty TNHH Đầu tư Cam Ranh.

Tại thời điểm mới thành lập, Công ty TNHH Một thành viên Vinpearl từng là cổ đông nắm tới 90% vốn tại Đầu tư Cam Ranh.

Tính đến tháng 8/2020, vốn điều lệ của doanh nghiệp này ở mức 3.750 tỷ đồng. Hiện, ông Lê Khắc Hiệp (SN 1956) đang là Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Đầu tư Cam Ranh.

Ngoài ra, ông Hiệp còn là đại diện tại hàng loạt doanh nghiệp "họ Vin" như: Công ty TNHH Metropolis Hà Nội, Công ty CP Đầu tư Phát triển BĐS Trường Thịnh.

Dự án Khu đô thị phức hợp Cam Hòa

Dự án Khu đô thị phức hợp Cam Hòa có diện tích khoảng 298 ha, quy mô dân số 4.410 người, với 820 căn nhà ở thương mại và quỹ đất 2,56 ha dành cho nhà ở xã hội. Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 5.240 tỷ đồng, thực hiện tại xã Cam Tân và xã Cam Hòa.

Dự án do Liên danh Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển bất động sản Cuộc sống mới - Công ty TNHH Kinh doanh và dịch vụ tổng hợp An Hưng - Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển thương mại Ngọc Quý - CTCP Tư vấn và Kinh doanh Bất động sản TCO (Cuộc sống mới - An Hưng - Ngọc Quý - TCO) trúng thầu.

Liên danh trên đã thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Khu phức hợp Cam Hòa vào tháng 3/2025 để triển khai dự án.

Công ty Cổ phần Đầu tư Khu phức hợp Cam Hòa có vốn điều lệ 845 tỷ đồng; cơ cấu cổ đông gồm: Cuộc sống mới 35%, An Hưng 30%, Ngọc Quý 20% và TCO 15%.

Hiện, ông Phạm Quốc Nhật (SN 1966) là Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp này. Bên cạnh đó, ông Nhật cũng là người đại diện pháp luật, cổ đông nắm 60% vốn tại Cuộc sống mới.

Trong số các doanh nghiệp thuộc liên danh trên, TCO được biết đến là đối tác nhận chuyển nhượng một phần Dự án Khu đô thị mới Tây Mỗ - Đại Mỗ - Vinhomes Park (tên thương mại Vinhomes Smart City) từ Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thái Sơn theo Quyết định số 5232/QĐ-UBND do UBND TP.Hà Nội cấp ngày 14/12/2021.

Còn Ngọc Quý và An Hưng hiện đang đặt trụ sở tại các dự án của Vinhomes.

Dự án khu đô thị phức hợp Cam Tân

Liên danh Ngôi sao Phương Nam – Thanh Bình – Long Hải – TCO gồm: Công ty CP Đầu tư Kinh doanh và Phát triển Đô thị Ngôi Sao Phương Nam (SPNC) - Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Thương mại Thanh Bình - Công ty CP Đầu tư và Phát triển Thương mại Long Hải - Công ty CP Tư vấn và Kinh doanh Bất động sản TCO trúng dự án khu đô thị phức hợp Cam Tân.

Dự án nằm tại xã Cam Tân và xã Suối Tân, huyện Cam Lâm; tổng vốn đầu tư 5.734 tỷ đồng, quy mô dân số 4,020 người. Cơ cấu sản phẩm 675 căn nhà ở thương mại và hơn 4ha đất phát triển nhà ở xã hội, bên cạnh công trình dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng, sân gôn,..

Về liên danh thực hiện, ngoài TCO đã nói ở trên; Ngôi sao Phương Nam cũng là doanh nghiệp có nhiều mối liên hệ với Vinhomes.

Doanh nghiệp này được thành lập ngày 14/10/2015, có trụ sở chính đặt tại số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM. Ngành nghề hoạt động chính là kinh doanh bất động sản.

Thời điểm thành lập, vốn điều lệ của doanh nghiệp là 600 tỷ đồng, với 3 cổ đông sáng lập gồm: Tập đoàn Vingroup-CTCP (69%), Công ty CP đầu tư Gia Tuệ (30%) và 1% còn lại thuộc sở hữu của Công ty CP Phát triển đô thị Nam Hà Nội (nay là Công ty CP Vinhomes).

Theo đăng ký thay đổi hồi tháng 3/2023, vốn điều lệ của Ngôi sao Phương Nam là 1.700 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không được tiết lộ.

Hiện, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp là Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Huyền Trân (SN 1968). Ngoài Ngôi sao Phương Nam, bà Trân còn là đại diện pháp luật của Công ty TNHH Vinpearl Nha Trang; Công ty CP Đầu tư Khu phức hợp Cam Tân.

Khu đô thị phức hợp Suối Tân

Khu đô thị phức hợp Suối Tân có vốn đầu tư 5.107 tỷ đồng, quy mô dân số dự kiến 4.020 người, 550 căn nhà ở thương mại, hơn 3.5ha đất cho nhà ở xã hội, ngoài ra có các công trình thương mại, dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng, sân gôn…

Liên danh thực hiện gồm: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Trường Lộc - Công ty TNHH Thương mại và Kinh doanh Tổng hợp Huy Hoàng - Công ty TNHH Kinh doanh Đầu tư Bất động sản Newland - CTCP Tư vấn và Kinh doanh Bất động sản TCO (Trường Lộc – Huy Hoàng – Newland – ТСО).

Trong số này, Bất động sản Trường Lộc được thành lập tháng 3/2023, trụ sở tại Khu đô thị sinh thái Dream City (xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên).

Ban đầu, doanh nghiệp này có vốn điều lệ hơn 4.400 tỷ đồng, do Vinhomes sở hữu 99,9%. Đến tháng 8/2024, Bất động sản Trường Lộc có vốn điều lệ 7.550 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông gồm: Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Phúc Sơn nắm 48%, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hưng Nghĩa nắm 49% và Tổng Giám đốc Nguyễn Phi Long nắm 3%.

Dự án Khu đô thị phức hợp Cam Thượng

Liên danh Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Phát Đạt - Công ty TNHH Phát triển Thương mại Dịch vụ Hoàng Hiệp - Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh và Phát triển Thương mại Địa ốc Xanh - CTCP Tư vấn và Kinh doanh Bất động sản TCO (Phát Đạt - Hoàng Hiệp - Địa ốc xanh - TCO) thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Khu phức hợp Cam Thượng để triển khai Dự án Khu đô thị phức hợp Cam Thượng.

Dự án rộng 295ha, nằm tại xã Cam Tân và xã Suối Tân, huyện Cam Lâm. Tổng vốn đầu tư 5.799 tỷ đồng, quy mô dân số hơn 4.000 người. Sản phẩm dự kiến 350 căn nhà ở thương mại, hơn 3,5ha để phát triển nhà ở xã hội, các khu thương mại, dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng…

Dự án khu nhà ở xã hội phường Cam Nghĩa

Đầu tháng 4/2023, UBND tỉnh Khánh Hòa trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án khu nhà ở xã hội phường Cam Nghĩa, TP.Cam Ranh cho Công ty CP Muối Cam Ranh (công ty thuộc sở hữu của Vinhomes).

Dự án này có diện tích đất sử dụng khoảng 87,6 ha; diện tích xây dựng nhà ở khoảng 77,1 ha tại TP Cam Ranh, tổng vốn đầu tư khoảng 3.756 tỷ đồng.

Dự án hướng đến mục tiêu đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua, đầu tư các công trình trường học, hạ tầng đảm bảo kết nối đồng bộ. Tại dự án sẽ triển khai các nhà liên kế, nhà biệt thự, căn hộ chung cư theo quy định của pháp luật về nhà ở.