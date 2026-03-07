Mặc đẹp rất đơn giản nếu chị em có 4 món đồ denim đang là mốt

Mỗi mùa hè, denim lại trở về theo một cách mới mẻ hơn. Chất liệu vải bò quen thuộc không còn gói gọn trong những chiếc quần jeans cổ điển mà đã biến hóa thành nhiều kiểu dáng đa dạng, dễ mặc và mang đậm tinh thần mùa hè.

Hè 2026 chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của những thiết kế denim mang tính ứng dụng cao: vừa thoải mái, vừa dễ phối đồ nhưng vẫn đủ nổi bật để tạo điểm nhấn cho phong cách cá nhân.

Chân váy denim

Chân váy denim đang trở thành một trong những món đồ được yêu thích nhất trong mùa hè 2026 nhờ sự linh hoạt và tính thời trang cao. Khác với những năm trước, các thiết kế năm nay tập trung vào phom dáng tối giản nhưng tinh tế. Những chiếc chân váy chữ A dáng ngắn, váy midi xẻ trước hoặc chân váy cạp cao đều xuất hiện nhiều trong các tấm hình street style.

Chân váy denim rất dễ phối đồ. Một chiếc áo thun đơn giản hoặc áo hai dây ôm sát có thể tạo nên set đồ trẻ trung cho những ngày dạo phố. Nếu muốn phong cách nữ tính hơn, bạn có thể kết hợp chân váy denim midi với áo blouse mỏng và sandal quai mảnh. Chính sự đa dạng trong cách phối đã giúp chân váy denim trở thành item "phải có" trong tủ đồ mùa hè.

Quần denim short

Không có món đồ nào gợi cảm giác mùa hè rõ rệt như quần denim short. Trong mùa hè 2026, kiểu quần này trở lại với diện mạo phóng khoáng và thoải mái hơn. Thay vì những chiếc short bó sát, xu hướng hiện nay ưu tiên phom dáng rộng rãi, cạp cao và ống hơi dài, giúp người mặc cảm thấy dễ chịu khi di chuyển.

Denim short năm nay thường có thiết kế đơn giản, ít chi tiết rườm rà. Các đường cắt gọn gàng hoặc phần gấu tua nhẹ tạo điểm nhấn vừa đủ mà không làm mất đi sự tinh tế. Sức hút của quần short denim nằm ở khả năng thích nghi với nhiều phong cách.

Khi kết hợp với áo tank top và sneaker, bạn sẽ có ngay một bộ đồ năng động cho những ngày hè nóng bức. Trong khi đó, việc mix quần short denim với áo sơ mi rộng và sandal lại mang đến vẻ ngoài thư giãn, phù hợp cho những chuyến du lịch biển.

Quần jeans ống rộng

Quần jeans ống rộng tiếp tục giữ vững vị trí trong danh sách những xu hướng denim nổi bật của năm 2026. Sau nhiều mùa được yêu thích, kiểu quần này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt nhờ sự thoải mái và tính thời trang cao.

So với các thiết kế skinny jeans trước đây, quần ống rộng mang lại cảm giác dễ chịu hơn trong thời tiết nóng. Phom dáng rộng giúp lưu thông không khí tốt hơn, đồng thời tạo nên vẻ ngoài phóng khoáng và hiện đại. Mùa hè năm nay, các mẫu jeans ống rộng thường có cạp cao, ống dài phủ nhẹ lên giày và được làm từ chất liệu denim mỏng hơn để tăng độ thoáng mát.

Quần jeans ống rộng đặc biệt phù hợp với phong cách thời trang tối giản. Chỉ cần một chiếc áo phông trơn hoặc áo croptop, bạn đã có thể tạo nên bộ trang phục cân đối và hợp xu hướng.

Áo sơ mi denim

Áo sơ mi denim đang trở lại mạnh mẽ trong mùa hè 2026 như một lựa chọn thay thế thú vị cho những chiếc áo khoác nhẹ. Nhờ chất liệu bền bỉ và kiểu dáng linh hoạt, item này dễ dàng thích nghi với nhiều hoàn cảnh khác nhau, từ dạo phố cho đến những buổi gặp gỡ bạn bè.

Xu hướng năm nay tập trung vào các thiết kế rộng rãi, thoải mái. Áo sơ mi denim dáng oversized, tay dài hoặc tay lửng được ưa chuộng vì có thể mặc theo nhiều cách: cài kín như một chiếc áo bình thường, khoác ngoài áo hai dây hoặc buộc nhẹ ở eo để tạo điểm nhấn.

Một trong những cách phối phổ biến nhất là kết hợp áo sơ mi denim với quần short hoặc chân váy denim để tạo thành bộ trang phục đồng bộ. Ngoài ra, bạn cũng có thể mặc áo sơ mi denim cùng quần linen hoặc váy maxi để cân bằng giữa sự cá tính và nữ tính. Chính sự linh hoạt này đã giúp áo sơ mi denim trở thành món đồ được nhiều người lựa chọn trong mùa hè năm nay.

