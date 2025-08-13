Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một số lầm tưởng trong chế độ ăn uống có thể gây hại cho sức khỏe, làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Trường hợp của người đàn ông Trung Quốc dưới đây là một ví dụ điển hình.

Mắc gan nhiễm mỡ sau 6 tháng ăn kiểu này

Mới đây, Bệnh viện đa khoa số 2 trực thuộc Đại học Chiết Giang, Trung Quốc đã điều trị cho một bệnh nhân nam tên Trương Triết (62 tuổi) mắc gan nhiễm mỡ.

Theo trang Sina, bệnh nhân đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe toàn diện. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy chỉ số cholesterol toàn phần và cholesterol “xấu” LDL của bệnh nhân tăng cao, chỉ số đường huyết lúc đói của ông cũng ở mức cao, đạt 7,8 mmol/L. Kết quả siêu âm gan cho thấy bệnh nhân mắc gan nhiễm mỡ.

Cầm kết quả chẩn đoán trên tay, ông Trương vô cùng bất ngờ. Ông chia sẻ: “Nửa năm trước tôi được chẩn đoán mắc tiền tiểu đường nên đã quyết tâm thay đổi chế độ ăn uống để điều chỉnh chỉ số đường huyết. Suốt 6 tháng qua, tôi chỉ ăn tinh bột tinh chế (cơm, mì,...) với rau xanh, kiêng hoàn toàn dầu mỡ, các loại thịt, trứng, sữa, thậm chí là các loại hạt, các loại đậu để cải thiện sức khỏe. Thế nhưng giờ đây chỉ số đường huyết của tôi vẫn ở mức cao, thậm chí còn mắc thêm bệnh gan nhiễm mỡ”.

Mắc gan nhiễm mỡ sau 6 tháng ăn kiểu này: Bác sĩ thốt lên “đây là sai lầm cực tai hại- Ảnh 1.

Kết quả siêu âm cho thấy bệnh nhân bị gan nhiễm mỡ. (Ảnh minh họa)

Chuyên gia chỉ rõ nguyên nhân

Chia sẻ vấn đề này, bác sĩ Đường Thúy Lan, Trưởng khoa Bệnh chuyển hóa, Bệnh viện đa khoa số 2, Đại học Chiết Giang cho biết: “Bệnh nhân Trương đã áp dụng chế độ ăn kiêng cực đoan. Đây là sai lầm tai hại, làm tăng nguy cơ mắc nhiều vấn đề sức khỏe, bao gồm cả gan nhiễm mỡ”.

Theo bác sĩ Đường, việc chỉ ăn chất xơ và tinh bột có thể khiến cơ thể bị thiếu hụt những dưỡng chất cần thiết như protein, chất béo lành mạnh, một số loại vitamin,... giúp đảm bảo các hoạt động chuyển hóa cơ bản và duy trì chức năng bình thường của các cơ quan. Điều này không chỉ gây hại sức khỏe, làm suy giảm hệ miễn dịch mà còn khiến gan bị rối loạn chức năng, thiếu đi nguồn dưỡng chất giúp tái tạo và phục hồi các tế bào gan bị tổn thương.

Bác sĩ Đường giải thích thêm: “Chế độ ăn của ông Trương cũng giàu carbohydrate tinh chế (như cơm, mì, bánh mì,...), có thể gây dư thừa carbohydrate. Lượng carbohydrate dư thừa sẽ được gan chuyển hóa thành chất béo. Chất béo dư thừa tích tụ trong cơ thể có thể làm tăng nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ.

Bác sĩ Lưu Bỉnh Thần, Trưởng khoa Tim mạch của bệnh viện, cũng cho biết ăn kiêng cực đoan không chỉ gây ra các vấn đề ở gan mà còn có thể “dẫn lối” cho các bệnh lý tim mạch.

“Kiêng hoàn toàn thịt, trứng, các loại đậu và các loại hạt có thể khiến cơ thể thiếu hụt protein, sắt, canxi và vitamin B12,... Thiếu hụt những dưỡng chất này có thể gây ảnh hưởng tới tuần hoàn máu, gây xơ cứng mạch máu, kết hợp với các vấn đề chuyển hóa ở gan có thể dẫn đến rối loạn lipid máu, từ đó làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch”, bác sĩ Lưu Bỉnh Thần nói.

Mắc gan nhiễm mỡ sau 6 tháng ăn kiểu này: Bác sĩ thốt lên “đây là sai lầm cực tai hại- Ảnh 2.

Ăn kiêng cực đoan có thể khiến cơ thể thiếu chất.

Lời khuyên của chuyên gia

Các chuyên gia cho biết, ăn kiêng không phải thói quen xấu nhưng ăn kiêng cực đoan lại có thể gây hại cho sức khỏe. Do đó, mọi người nên xây dựng một chế độ ăn uống lành mạnh, cân bằng và đa dạng dinh dưỡng.

Bác sĩ Trương Biên Hồng, Trưởng khoa Dinh dưỡng của bệnh viện, chia sẻ chế độ ăn lành mạnh cần đảm bảo cung cấp đủ các nhóm chất như protein lành mạnh từ thịt trắng, thịt nạc, hải sản, các loại đậu,...; chất xơ từ các loại rau, củ, quả,...; chất béo lành mạnh từ các loại hạt; tinh bột từ các loại ngũ cốc nguyên hạt.

3 loại thực phẩm người Nhật thường xuyên dùng để đẩy lùi bệnh gan nhiễm mỡ

Theo Mộc Miên

Đời sống & pháp luật

