Ngày nay, xu hướng mọi người chọn làm việc online tại nhà bởi những thuận tiện mà nó mang lại. Tìm kiến trên Google, bạn dễ dàng bắt gặp những công việc online làm tại nhà với đủ loại ngành nghề, lĩnh vực với thu nhập hấp dẫn.

Làm việc online được hiểu là phương thức làm việc trực tuyến. Bạn sẽ xử lý các công việc gián tiếp qua những công cụ kết nối Internet. Cách làm việc này bạn có thể làm tại bất cứ nơi nào có kết nối Internet mà không cần phải đến văn phòng như làm việc truyền thống.

Nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ mà chúng ta thường gọi là "gen Z" đặc biệt yêu thích làm việc online, những nghề freelancer. Lý do đầu tiên khiến công việc này lên ngôi bởi cuộc cách mạng công nghệ 4.0 diễn ra mạnh mẽ trên mọi mặt trận. Vì thế, các ngành nghề liên quan đến công nghệ và dịch vụ như: IT, marketing, content creator, design,… phát triển nhanh chóng tạo thành xu hướng làm việc tự do.

Lý do thứ hai là làm việc online sẽ giúp doanh nghiệp giảm thiểu chi phí. Nhân viên không cần thiết phải làm việc tại văn phòng, doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được nhiều chi phí so với làm việc truyền thống. Chẳng hạn như: Chi phí văn phòng, điện nước, quản lý, khấu hao trang thiết bị,…

Ngoài ra, bên cạnh công việc chính 8 tiếng tại văn phòng, nhiều người chọn làm thêm online bởi sẽ tăng thêm thu nhập. Làm việc online còn giúp doanh nghiệp và người lao động tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

Chính vì những lý do trên, nhiều người "thần thánh hoá" việc làm online, công việc freelancer mang lại. Thế nhưng mới đây, ông Elon Musk – tỷ phú công nghệ số 1 thế giới đã đưa ra tối hậu thư dành cho toàn bộ nhân viên về việc làm online tại nhà.

Theo một báo cáo trên trang web Fox Business News của Mỹ vào ngày 25/3, Elon Musk đã gửi email (thư điện tử) cho toàn bộ nhân viên Twitter vào lúc 2.30 giờ sáng ngày 22/3. Nội dung email chỉ ra ông không chấp nhận mọi người đang dành quá nhiều thời gian làm việc tại nhà.

Theo báo cáo, Zoe Schiffer – Biên tập viên điều hành của trang web tin tức công nghệ Hoa Kỳ Platformer đã đưa ra tiết lộ trên. Ngoài ra trong mail, ông Elon Musk cũng phàn nàn rằng một nửa trụ sở của Twitter tại San Francisco "trống rỗng" vào ngày hôm trước. Fox Business News đề cập rằng ông Elon Musk không thích làm việc từ xa.

Ông Elon Musk không thích làm việc từ xa

Còn Bloomberg News cho biết vào tháng 11 năm ngoái, vị tỷ phú này cũng gửi email tới nhân viên của mình và thông báo mọi người chuẩn bị cho "thời điểm khó khăn phía trước". Trong email, ông yêu cầu tất cả nhân viên phải làm việc ít nhất 40 giờ/tuần tại văn phòng. Mọi trường hợp ngoại lệ đều phải có sự chấp thuận của ông. Quy định này nhằm chấm dứt làm việc từ xa của nhiều nhân viên.

Cũng theo tờ Reuters và Guardian, trong một email nội bộ của Tesla, ông Elon Musk đã yêu cầu toàn bộ nhân viên làm việc ít nhất 40 giờ/tuần tại văn phòng.

"Nếu bạn không xuất hiện, chúng tôi sẽ cho rằng bạn đã tự nghỉ việc", vị tỷ phú viết vào thời điểm đó.

Fox Business News cho biết kể từ khi ông Elon Musk mua lại nền tảng truyền thông xã hội Twitter với giá 44 tỷ USD, ông đã không ngần ngại cho những nhân viên không cùng tầm nhìn với mình nghỉ việc. Ngoài ra, ông cũng thực hiện nhiều đợt sa thải nhân viên, vừa để cắt giảm chi phí vừa để loại bỏ những người không chung chí hướng.

Từ bức thư của tỷ phú Elon Musk, chúng ta dễ dàng thấy việc đến văn phòng làm trực tiếp mang lại rất nhiều lợi ích. Chẳng hạn như:

1. Mang lại kỹ năng giao tiếp tốt

Giao tiếp đóng vai trò quan trọng không chỉ trong lĩnh vực văn phòng mà còn các lĩnh vực chung. Giao tiếp tốt sẽ mang lại sự thuận lợi cho nhân viên hơn trong việc lắng nghe ý kiến của người khác.

Yêu cầu giao tiếp khi làm công việc văn phòng là biết cách linh động, sáng tạo trong mọi vấn đề. Do vậy, khi làm công việc văn phòng sẽ rèn luyện kỹ năng giao tiếp.

2. Mang lại kỹ năng nghiệp vụ

Khi làm công việc văn phòng, chúng ta phải nắm rõ được những kỹ năng trong công việc. Chúng ta luôn luôn phải rèn luyện các kỹ năng như sử dụng máy tính, Word, Excel,... để nâng cao chuyên môn, phục vụ tốt cho công việc.

3. Giúp nhân viên ham học hỏi và năng động hơn

Ngoài những kỹ năng trên, để có thể trở thành một nhân viên làm việc văn phòng, bạn cũng cần rèn luyện bản thân. Và khi làm công việc văn phòng , nhân viên luôn cố gắng phấn đấu học hỏi và trau dồi thêm các kỹ năng, loại bỏ cái xấu và những điều không đồng đều.